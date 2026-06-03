Какво означава зелен ток за един бизнес на практика

З а българския бизнес електроенергията отдавна не е просто оперативен разход. След енергийните сътресения през последните години малко теми се следят толкова внимателно от собственици и финансови директори.

И към цената постепенно се добави още един въпрос: не само колко струва токът, а и откъде идва. Запитването идва от различни посоки — от голям клиент, от банка преди кредит, от чуждестранен партньор, а понякога и от самата фирма, която иска да изпревари посоката, в която пазарът явно върви. Зад него стоят изискванията за устойчивост, които постепенно се превръщат в условие за правене на бизнес. И почти винаги разговорът опира до едно понятие, което звучи познато, но рядко е напълно ясно: зеленият ток.

Първото, което си струва да се изясни, е, че зеленият ток не е различен вид електричество. Когато токът стигне до един офис или цех, той е физически еднакъв с този навсякъде другаде. Причината е, че енергията от всички източници — слънчеви паркове, вятърни турбини, въглищни централи — постъпва в обща система и се смесва в нея. Никоя компания не получава буквално тока от конкретна слънчева централа до точно своя контакт. Разликата при зеления ток не е в самата енергия, а в нейния произход: в това, че потреблението на компанията е обвързано с реално производство от възобновяеми източници и тази връзка може да бъде проследена и показана.

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Защо произходът на енергията изведнъж започна да тежи

За да се разбере защо темата стана важна тъкмо сега, помага да се проследи откъде идва натискът. Той рядко тръгва от самата фирма. По-често слиза към нея отгоре, по веригата на доставките.

Част от големите международни компании вече имат директни задължения за устойчиво отчитане. Но дори когато регулацията не засяга пряко дадена фирма, ефектът често стига до нея чрез веригата на доставки — под формата на въпросници, одити, изисквания от клиенти и партньори. Така за много компании темата за произхода на енергията вече не е въпрос на добра воля, а на практическа необходимост.

Това обяснява защо едни и същи ситуации се повтарят в различни сектори. Производител в хранително-вкусовата промишленост получава въпрос за енергийния си профил при одит от веригата, която разпространява продукцията му. Мебелна фирма, която работи за европейския пазар, среща изискване за данни като условие да остане сред одобрените доставчици. Хотел с корпоративни гости и чуждестранни туроператори открива, че начинът, по който се захранва, влиза в оценката му наравно с цената и услугата. Във всички тези случаи зеленият ток носи нещо осезаемо — достъп до клиенти и партньори, които иначе биха потърсили другиго.

Как зеленият ток се вписва във въглеродната отчетност

За да се види ползата по-точно, трябва да се направи една крачка към начина, по който компаниите измерват въздействието си. Когато една фирма изчислява своя въглероден отпечатък, тя не събира всички емисии накуп. Разделя ги на групи според произхода им. Емисиите, свързани с електроенергията, която компанията купува и използва, образуват обособена категория, позната в практиката като Scope 2.

Тъкмо в тази категория зеленият ток оставя най-пряка следа. Енергията с доказуем възобновяем произход се отразява в сметката за Scope 2 различно от обикновената енергия от мрежата. Това позволява изборът на компанията да се изрази не като добро намерение, а като конкретна стойност в отчетите ѝ.

В Scope 2 отчетността има два основни подхода. Location-based използва средния емисионен фактор на мрежата. Market-based отчита конкретния енергиен продукт, който компанията е закупила — например електроенергия с гаранции за произход или дългосрочен PPA договор, когато документите отговарят на приложимите критерии. Затова зеленият ток не е просто маркетингово твърдение, а отчетен инструмент само когато е подкрепен с правилните документи.

Така зеленият ток се превръща в част от по-широката ESG рамка на бизнеса — начина, по който той описва екологичните, социалните и управленските страни на дейността си. Стойността тук е практична: компанията получава данни, които може да представи, когато клиент, банка или партньор ги поиска, вместо да разчита само на думи.

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Различните пътища към зеления ток

Зелената енергия не означава едно и също за всеки бизнес. Различните компании стигат до нея по различен начин според своето потребление, мащаб и цели.

Най-достъпният път е доставката на зелена електроенергия. При него в ежедневната работа на компанията не се променя нищо забележимо — машините, осветлението и графикът остават същите, но потреблението вече е обвързано с производство от възобновяеми източници. Това е естественото начало за фирма, която иска да направи първата стъпка, без да навлиза в сложни проекти или инвестиции. Тя получава доказуемо зелено потребление веднага, без организационни сътресения.

Когато бизнесът мисли в по-дълъг хоризонт, в играта влизат така наречените PPA договори, съкращение от Power Purchase Agreement. Това са дългосрочни споразумения за изкупуване на електроенергия, свързани с конкретен производител на възобновяема енергия — например определен соларен или вятърен парк. В тази структура обикновено участва и енергиен търговец, който помага с балансирането, профилирането, доставката и договорната организация. Предимството е двойно. От една страна, компанията получава по-голяма предвидимост на цената за дълъг период. От друга, връзката с конкретен източник е по-пряка и по-ясно проследима. Затова този модел привлича по-големи и стабилни потребители, които могат да поемат подобен ангажимент.

Трети подход е компанията сама да произвежда част от енергията си, най-често чрез соларни инсталации върху покриви или собствени терени. Този вариант е особено логичен за бизнеси с подходящи свободни площи и с високо потребление през деня, когато слънцето работи най-силно — производствени предприятия, складове или търговски обекти. Така фирмата покрива част от нуждите си от собствен възобновяем източник и намалява зависимостта си от пазарните колебания за това количество енергия.

При индустриалните потребители с по-сложен профил картината се обогатява с още един елемент — батериите и системите за съхранение. Те позволяват енергията да се натрупа и да се използва тогава, когато е най-нужна, а не само в момента на постъпването ѝ. Това помага да се изгладят пиковете в потреблението, които иначе натоварват сметката, и дава възможност разходите да се управляват по-прецизно. При индустриални потребители с подходящ профил батериите могат да имат реална стойност, но ефектът не е автоматичен. Той трябва да се моделира спрямо товара, ценовите периоди, ограниченията на обекта и начина на управление на системата.

Кой от тези модели е подходящ зависи изцяло от конкретната компания — от размера ѝ, от бранша, от профила на потреблението и от целите, които си поставя. Затова е по-точно да се мисли не за едно решение, а за набор от възможности, които често се комбинират и надграждат с времето.

Какво реално се променя за бизнеса

Едно от най-окуражаващите неща за бизнеса е, че при най-разпространения модел — обикновената доставка — преходът към зелен ток протича почти незабележимо. Електроенергията продължава да достига по същия начин, със същото качество и същата надеждност. Не се налага нова инсталация, преустройство или прекъсване на работата. Това, което се променя, е произходът на енергията и съпътстващите го документи, а не нещо в самата инфраструктура на компанията.

Именно тази комбинация прави зеления ток привлекателен. От практическа страна се променя малко, а в замяна фирмата получава нещо, което все по-често ѝ е необходимо — доказуем енергиен профил, който отваря врати към клиенти, партньори и пазари. За много компании зеленият ток вече не е отделна тема, а част от начина, по който планират разходите, работят с партньори и подготвят бизнеса си за следващите години.

По-умните бизнес решения все повече зависят от по-доброто разбиране на енергийната среда. Разгледайте още съдържание по темата в специалната ни категория „Енергията на бъдещето“