$1100 за „свински крачета“? Модният абсурд, който взриви мрежата

О бувките на висок ток „Open Toe Révélé Suede Pumps 105mm“ за 1100 долара от модна къща Valentino Garavani, станали горещ хит благодарение на звезди от А-листата като Тайлъ (Tyla) и Хейли Бийбър, биват печени на шиш като прасенца на чеверме от хейтърите в социалните мрежи. Според тях нестандартните обувки превръщат обикновените човешки крака в подпухнали свински крачета.

„Перфектната обувка, с която да си квичиш чак до вкъщи. Това прасенце отиде на пазар“, подигра се критик под вирусно видео на инфлуенсърка от Ню Йорк, която позира с противоречивата стока, пише The New York Post.

Осигурявайки на пръстите на краката усещане за пълно оголване, 10-сантиметровите токчета са снабдени с малка, прозрачна каишка от полимер, която минава през предната горна част на обувката, създавайки преувеличен ефект. Моделът разполага с аксесоар с логото „VLogo Signature“ с месингово покритие с античен ефект и се предлага в цветове черно, ръжда и аквамарин, в дамски размери от 35 до 42.

24-годишната носителка на „Грами“ Тайлъ изкачи свещените стълби на Met Gala 2026 миналия месец именно с аквамариновия модел. Изпълнителката на хита „Water“ съчета обувките с визия по поръчка на Valentino от Алесандро Микеле с ярко тюркоазена пола с висока цепка, която позволи на обувките да откраднат светлината на прожекторите.

29-годишната Хейли Бийбър също демонстрира пръстчетата си в чифт от черните, спиращи дъха обувки, докато рекламираше козметичната си линия Rhode тази пролет.

Въпреки това, макар да получиха одобрението на най-актуалните „It“ момичета, виртуалните лешояди из целия интернет свирепо разнищват обувките заради „свинския“ им вид.

„Това изглежда като свинско копито“, коментира критик под видео на създателка на съдържание, която пробва обувките, което подтикна останалите да сравнят жената с известни от екрана прасенца като Мис Пиги и Пепа Пиг. Мнозина оставиха фото-коментари с истински свински крачета.

„Това буквално е най-ужасната обувка, която съм виждал през целия си живот“, твърди друг. „Къщата ти от слама, съчки или тухли е направена?“ – пошегува се зевзек, свързвайки краката на жената с тези на главните герои от приказката за „Трите прасенца“.

Тези обувки на Valentino обаче далеч не са първите дизайнерски творения, усетили яростта на интернет.

Въвлеклите се в скандал обувки с къдрици на Loewe разрошиха доста пера при дебюта си през 2023 г., отнасяйки критики от любителите на модата, които казаха, че обувките за 1850 долара – обсипани със спихнати латексови балони – са идеални за бърсане на мръсни подове.

Сандалите тип „едва-ги-има“ (barely-there) на Матийо Блази за Chanel също събраха купища хейт от феновете на обувки по целия свят, откакто се появиха на сцената в края на април 2026 г.

CHANEL’s Cruise 2026 “barefoot sandal” proves that fashion minimalism can still shock the industry. Introduced by Matthieu Blazy, the barely-there design instantly became one of the most talked-about runway moments, blending experimentation, luxury, and cultural conversation into… pic.twitter.com/kL7QhHZ271 — 𝑺𝑵𝑶𝑾𝒀 (@VD_Elena_) May 14, 2026

Предлагайки почти никакво покритие на крака, петата на тази обувка разполага с тънка платформа и каишки, които се увиват около глезена – и общо взето това е всичко.