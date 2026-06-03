Неочакван обрат с разменените бебета в „Шейново“: ВКС обяви, че и майката има вина за грешката

О кончателно съдебно решение по казуса с разменените бебета. Върховният касационен съд прие, че едната майка има съпричастност към размяната на детето ѝ в болница. Казусът е отпреди 4 години, когато две новородени не бяха изписани с биологичните си майки, а няколко месеца по-късно бяха разменени, пише NOVA .

Майката, подала сигнала за разменените бебета, осъди болница „Шейново”

Последната инстанция - Върховен касационен съд намира, че в казуса с разменените бебета има съпричастност и на едната майка, която заведе дело срещу болница „Шейново”.

Разменените бебета в "Шейново": Осъдиха за още 70 000 лв. болницата

„Безспорно установено е, че както персоналът на болницата, така и майката не са сверявали номера на гривничиките, включително и при изписването, като и двете спорещи страни имат такова задължение”, пише в решението съда.

Неочакван обрат по делото за разменените бебета в "Шейново"

Върховните съдии осъждат болница „Шейново”, но намаляват наполовина обезщетението за родителите. Майката ще получи 20 000, а бащата 40 000 лева.