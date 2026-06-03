Полша възстановява автобусна линия с номер 666 към полуостров Хел

В Полша отново ще се движи спорната автобусна линия с номер „666“, която свързва южния град Краков с популярния морски курорт Хел на Балтийското крайбрежие, предава CNN .

Три години след като първоначалният номер беше променен заради възражения от религиозни групи, превозвачът FlixBus обяви, че възстановява емблематичната и противоречива номерация за летния сезон.

„Целта е преди всичко да се подчертае сезонният маршрут и да се привлече внимание към нова възможност за пътуване до тази емблематична дестинация на полското крайбрежие“, заяви говорител на компанията пред CNN affiliate TVN24.

„Номерът 666 беше избран умишлено като част от маркетинговата стратегия за увеличаване на видимостта на маршрута по популярната лятна линия към Хел“, допълни той.

Poland revives its ‘Highway to Hel’ 666 bus route https://t.co/OAJ8mU6GP2 — Breaking News (@jooilong) June 2, 2026

Символиката на числото 666

В Библията числото 666 е описано като „числото на звяра“ и често се тълкува като символ на Сатана. Именно тази символика предизвика критики и предишната промяна на номера на линията.

Новата линия ще се движи веднъж дневно през летния сезон между Краков и полуостров Хел в северна Полша, като ще спира във Варшава и няколко крайморски населени места по маршрута.

Предишни спорове около маршрута

Първоначално линията беше обслужвана от местната компания PKS Gdynia, която през 2023 г. промени номера ѝ на 669 след оплаквания от християнски организации заради предполагаемите сатанински асоциации.

Въпреки спора около номерацията, полуостров Хел остава един от най-посещаваните туристически райони в Полша, известен с чистите си води и дългите пясъчни плажове.