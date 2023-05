"Репортери без граници": България е на 71-о място в новата класация за свободата на медиите

П рез 2023 г. България е на 71-о място сред 180 страни в 21-вата годишна класация за свободата на медиите, съставяна от организацията "Репортери без граници", показва сайтът на организацията. В публикувания през 2022 г. индекс страната ни е била на 91-о място.

