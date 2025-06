Щипане, удари и ритници - служителка в детска градина на съд за малтретиране на 21 деца

С лужителка в детска градина в Лондон е осъдена за малтретиране на 21 деца, за които се е грижила, след като е била заснета от видеокамери да щипе, удря и рита жертвите си, съобщава Sky News .

Прокурорите заявиха, че мащабът на насилието е бил „зашеметяващ“, а Роксана Лека „е проявила изключителна жестокост в ужасяващото си отношение“ към децата в продължение на шест месеца в детската градина „Ривърсайд“ в Туикенхам, Югозападен Лондон.

На трето място сме по детско насилие в Европа

Детската градина е взимала от родителите до 1900 лири на месец (приблизително 4275 лева на месец) за грижите за малчуганите на възраст между 18 месеца и две години и е следвала метода Монтесори, който позволява на децата да се занимават с естествените си интереси и дейности.

Here's pot-smoking nursery worker Roksana Lecka being nicked for abusing 21 babies. She replied 'I've heard about that' when asked if she knows why she is being arrested. pic.twitter.com/Y0qvlzkI2S