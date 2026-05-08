Радев пред МС: Трябва да се пречупи трендът на растящите цени

Веднага след днешната клетва новото правителство започна работа с фокус върху овладяването на цените на храните, бюджета и ПВУ

Обновена преди 24 минути / 8 май 2026, 16:06
Важно: Промяна в движението на Метролиния 3 от 11 май заради разширението към „Слатина“

Благомир Коцев: Издирват се рускоговорящи за стрелбата срещу жена в центъра на Варна

Как Десислава Радева говори без думи в деня, в който Радев пое властта

Радев сменя председателя на ДАНС, още днес свиква заседание на МС

Емил Дечев „открадна шоуто“ в парламента с нестандартен детайл в облеклото

73-годишна жена е простреляна в центъра на Варна, издирват извършителя

Йотова: Не смятам, че има рискови имена сред министрите

Нови правила: Край на обажданията до личния лекар

З апочваме първото оперативно заседание, ясни са предизвикателствата пред нас, както и основните приоритети - усилия от всички да направим всичко да се пречупи трендът на растящите цени, особено хранителните стоки от първа необходимост, това е много работа по бюджета, спасяване на плащането по ПВУ, но и реални реформи, заложени в Плана, избор на нов ВСС, където имаме много важна роля с внасяне на наш законопроект с промени в Закона за съдебната власт. Това заяви премиерът Румен Радев на първото си заседание на Министерски съвет.

Ние се ангажирахме с програмата ни за разграждане на олигархичния модел, това означава едно енергично и решително правителство, двигател на борбата с корупцията. Трябва и решителна и независима прокуратура, но правителството ще прави всичко така, че да пресича, разследва корупционни престъпления и нарушения и да събира годни за съда доказателства, добави Радев. 

Ще работим за промяна на бизнес средата в България, за привличане на повече инвестиции, дигитализация, намаляване на регулациите, трябва ясен план и действия как ще изпълним това, което обещахме, разчитам на всички министерства. Обещахме, че ще работим за повече сигурност на гражданите. Това значи, че трябва да направим всичко да се ускори модернизацията на армията, да се реши проблемът с некомплекта на личния състав, а МВР да се заеме с борбата с престъпността, с катастрофите по пътищата, корупционните престъпления, наркоразпространението сред младите хора, подчерта Радев. 

Правосъдната реформа не се изчерпва със смяна на главния прокурор, очаквам да внесем предложенията ни за всеобхватна визия за съдебната реформа, коментира още Радев. Външна политика, която да гарантира повече позиции и отстояване на българския интерес. Многобройни са проблемите пред образованието, трябва да повишим грамотността на децата ни. Националната детска болница ще бъде национален приоритет. Заедно с министър Шишков, очаквам ускоряване на изграждането на болницата, да имаме личен състав за нея. Пресичане на злоупотребите в НЗОК. Не може да има повече тази срамна търговия с лекарства и трансформация на модела на здравеопазването. Повече свързаност, мобилизиране  на публичния и частния ресурс, каза Радев. 

Ако продължаваме сериозното намаляване производството на храни, няма да имаме никакви български продукти на нашата трапеза до 5 г. Очаквам разширяване на българското производство и защита на българския производител. Очаквам да намерим баланс между бизнеса, производствата и околната среда, подчерта премиерът. 

Усилията трябва да бъдат насочени и към културата, по-точно към живия творец. Връщане на масовия спорт за българските деца. Да не пропусна и туризма. Той носи близо 10% от БВП на страната, очаквам с работата си да докажете, че това министерство заслужава да присъства като се повиши този процент, добави Радев. Очаквам детайлен анализ на всяко едно ведомство на финансовото състояние, проблемни договори, обществени поръчки и как може те да бъдат ревизирани, оценка на ефективността на администрацията. Ще се заемем и с бюджета на държавата, разбира се, уточни Радев. 

Източник: БГНЕС    
Цени на храните Борба с корупцията Съдебна реформа Бизнес среда и инвестиции Сигурност и престъпност Здравеопазване Образование и култура Българско производство Държавен бюджет Туризъм
Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Тир се запали в движение на АМ "Тракия" край Пловдив

България Преди 8 минути

Огънят обхванал за секунди стоката, която била в ремаркето

Девет нови депутати влизат в НС, ето кои са заместниците на министрите

България Преди 21 минути

Новите депутати ще са в 52-ото Народно събрание, докато колегите им, които бяха избрани за членове на новото правителство, изпълняват функциите си

Мицкоски кани Румен Радев в Северна Македония

Свят Преди 1 час

Християн Мицкоски покани новоизбраният министър-председател на България Румен Радев да посети страната

ЕС: Авиокомпаниите нямат право на нови такси след покупка на билет

България Преди 1 час

Единственото изключение се отнася за пакетните туристически услуги, ако продавачът предварително е уточнил в договора, че е възможна промяна на цената заради разходите за гориво

Иво Аръков в PODCAST7: Обвиненията за 400 000 евро са лъжа, аз съм жертва на политическата криза

Любопитно Преди 1 час

„Досиетата „Епстийн”: между сензацията и доказателствата“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

​Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

14 учени и колония пингвини: Как антарктическа база се превърна в част от войната срещу Русия

Свят Преди 1 час

Украйна определя Пшеничнов като първия „антарктически политически затворник“

Зеленски: Русия наруши примирието със 140 удара по фронта

Свят Преди 1 час

“В течения на изминалата нощ руската армия продължи да обстрелва украински позиции", заявява Зеленски

Русия обяви превземането на ново село в Източна Украйна

Свят Преди 1 час

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че въоръжените сили на страната са превзели Кривая Лука в Донецка област

Песков: Путин е готов за преговори с всички, включително ЕС

Свят Преди 1 час

Според "Файненшъл таймс" председателят на Европейския съвет Антонио Коща е заявил, че вижда потенциал за преговори между ЕС и президента Путин

Пазете се от измама: Нова вълна фалшиви SMS-и от името на КАТ и ЦГМ

България Преди 2 часа

Съобщенията са за неистински глоби и такси за паркиране подвеждат шофьори

Демерджиев: Основната ни заявка е борбата с корупцията и възстановяването на справедливостта

България Преди 2 часа

Служителите на МВР трябва да разберат, че изборите свършиха и няма време за губене“, каза пред журналисти министърът на вътрешните работи

<p>До месец правителството ще внесе проект за редовен бюджет</p>

България Преди 2 часа

Реалният бюджетен дефицит е по-голям от официално обявения, тъй като съществуват много скрити разходи, обяви финансовият министър Гълъб Донев

<p>Транспортният бранш обяви протестна готовност</p>

България Преди 3 часа

От Пловдив представители на сектора предупредиха, че ситуацията е критична и застрашава съществуването на над 15 000 транспортни компании

Евтим Милошев е новият министър на културата в кабинета на „Прогресивна България“

България Преди 3 часа

Доказаният продуцент и медиен експерт поема културното ведомство с приоритет върху филмовата индустрия, творческите сектори и опазването на националното наследство

Енчо Керязов - световноизвестният български акробат е новият спортен министър

България Преди 3 часа

Името му бе представено като част от предложенията на формацията за бъдещ управленски екип

