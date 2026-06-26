България

„Съвестта ми е чиста“: Оставиха в ареста обвиняемия за тройното убийство в Угърчин

Магистратите приеха, че има обосновано предположение за съпричастността му към престъплението и реална опасност да се укрие или да извърши ново престъпление

26 юни 2026, 16:50
„Съвестта ми е чиста“: Оставиха в ареста обвиняемия за тройното убийство в Угърчин
Източник: БТА

С ъстав на Окръжен съд – Ловеч остави в ареста Петър Иванов, който е обвиняем за тежкото престъпление в Угърчин отпреди два дни, вследствие на което загинаха трима души – две жени и един мъж. До произнасянето на съда 27-годишният мъж беше с 72-часова мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Съдът приема, че може да се направи обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия към извършване на престъпленията, за които му е повдигнато обвинение, обяви съдия Васил Анастасов. Иванов е привлечен като обвиняем за престъпление в условията на опасен рецидив – той е излязъл от затвора в Ловеч на 12 юни. В това време той се е намирал в период прекъсване на наказанието лишаване от свобода с прокурорско постановление. Съдът счита, че е налице реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

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Наблюдаващият прокурор Светла Иванова каза, че са извършени процесуалноследствени действия за установяване на фактическата обстановка. По думите ѝ Петър Иванов е умъртвил 18-годишната Даниела Левчева и 27-годишния Юлиян Левчев по особено мъчителен начин, а с действията си е предизвикал толкова силна уплаха у едно дете – ненавършилата 17 години Даниела Левчева, че то се е опитало да избяга, тъй като е считало, че може да бъде следващата му жертва. Момичето е скочило през терасата и падайки, е получила толкова тежки наранявания, че е загинала.

Според адвоката на обвиняемия – Георги Петров, по-добре е подзащитният му да остане в ареста, за да не се стигне до отмъщение, след като случаят стана медийно известен.

В съдебната зала стана известно, че обвиняемият е роден през 1999 г. в Троян, има завършено основно образование, не работи, осъждан е. Пред съда той заяви, че не е извършил престъплението, че съвестта му е чиста и че иска да бъде намерен виновникът.

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Предвижданото наказание за престъплението е от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Определението на Окръжен съд – Ловеч подлежи на жалба или протест в тридневен срок пред Апелативен съд – Велико Търново.

 
12 Jun 2026
Петър Иванов излиза от затвора в Ловеч в период на прекъсване на наказанието лишаване от свобода с прокурорско постановление
 
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Източник: БТА,  Светломира Анастасова    
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