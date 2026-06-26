Сватба няма да има: Брад Пит попари слуховете за брак с Инес де Рамон

В ъпреки засилените слухове в интернет пространството, че Брад Пит се кани отново да мине под венчила, истината се оказа съвсем различна. Източници, близки до холивудската звезда, разкриха, че актьорът няма абсолютно никакви планове за сватба с настоящата си приятелка – дизайнерката на бижута Инес де Рамон.

Слуховете за годеж и потенциално бебе на хоризонта се засилиха особено много покрай новините за влошените отношения на актьора с шестте му деца от Анджелина Джоли, повечето от които вече официално премахнаха фамилията „Пит“ от имената си. Въпреки стабилността на новата си връзка обаче, 62-годишният секссимвол няма намерение да прави следващата законова стъпка.

Тя вече е част от семейството, но без пръстен

Доклад подчертава, че решението на Пит няма нищо общо с отношението му към Инес. Напротив – 33-годишната дизайнерка е изключително близка с неговите роднини, които буквално я обожават.

Brad Pitt's, 62, marriage plans with girlfriend Ines de Ramon, 33, revealed after FIVE of his six children have dropped his surname https://t.co/nMiQaqvf4b — Daily Mail (@DailyMail) June 25, 2026

„Инес е невероятно близка със семейството на Брад. Те я приеха с отворени обятия още от самото начало. Към този момент я смятат за част от фамилията и за една от тях“, споделя вътрешен човек пред медиите.

Инес поддържа редовен контакт с брата и сестрата на Пит, както и с неговите племенници. Тя присъства на семейни събирания и редовно си пише с тях, без да е необходимо самият актьор да бъде посредник. Описват я като изключително земна, забавна и предразполагаща компания, което я прави естествена част от фамилната динамика. „Никога не се усеща просто като 'приятелката на Брад'“, допълват източниците.

Защо Брад Пит бяга от олтара?

След като премина през изтощителен и дългогодишен развод с Анджелина Джоли, започнал през 2016 г. и финализиран едва през декември 2024 г., Пит изглежда е развил сериозно нежелание да подписва брачни договори отново.

От друга страна, Инес де Рамон също познава тежестта на бракоразводните дела – тя беше омъжена за звездата от „Дневниците на вампира“ Пол Уесли от 2019 г., преди да се разделят официално през 2022 г.

Двамата с Брад Пит започнаха връзката си в края на 2022 г., а в началото на 2024 г. заживяха заедно. Въпреки че нещата между тях са сериозни и те се чувстват прекрасно и спокойно в компанията си, двамата предпочитат да оставят връзката си да се развива естествено, без натиска на олтара, воалите и диамантените пръстени. Пит неведнъж е споделял, че след 30 години в публичното пространство цени спокойствието в личния си живот повече от всичко.