Б ившият министър на отбраната и специален представител на президента по въпросите на опазването на околната среда, екологията и транспорта Сергей Иванов почина на 73-годишна възраст, съобщи РИА Новости.

Иво Иванов е новият зам.-министър на отбраната

''Сергей Борисович Иванов почина. Почетният президент на Обединената лига на ВТБ почина на 73-годишна възраст. Обединената лига на ВТБ изказва най-дълбоките си съболезнования на семейството, близките, приятелите и колегите на Сергей Борисович Иванов'', се казва в публикация в Telegram.

Report from Global Banking & Finance Review Tragic loss: Former Russian defense minister Sergei Ivanov dies. But the broader takeaway is the critical role of defense leadership and strategic foresight in global security. Stay informed on defense economic… https://t.co/2M0dtt4jGP — Global Banking & Finance Review (@GBAFReview) June 26, 2026

Иванов работи дълги години в КГБ, а след това в СВР. През 1998 г. става заместник-директор и ръководител на отдела за анализ, прогнозиране и стратегическо планиране на ФСБ.

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През ноември 1999 г. Иванов е назначен за секретар на Съвета за сигурност. От 2001 до 2007 г. е министър на отбраната. През февруари 2007 г. става първи заместник министър-председател на Руската федерация. Там той ръководи отбранителната промишленост и няколко държавни корпорации. През декември 2011 г. Иванов става началник на администрацията на президента. От август 2016 г. е специален представител на президента. Той е и член на Надзорния съвет на държавната корпорация ''Ростех'' и почетен президент на Обединената баскетболна лига ВТБ.