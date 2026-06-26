Свят

ЕС удължава временната закрила за украински бежанци, но въвежда нови ограничения

Европейската комисия предлага промени в статута, които могат да засегнат украинските мъже в наборна възраст.

26 юни 2026, 17:28
ЕС удължава временната закрила за украински бежанци, но въвежда нови ограничения
Източник: БТА

Е вропейската комисия предложи временната закрила за украинските бежанци в Европейския съюз да бъде удължена с още една година - до март 2028 г., но същевременно предлага от нея занапред да бъдат изключени украинските мъже в наборна възраст.

В момента повече от 4,4 милиона украинци, избягали от войната с Русия, се ползват от този специален статут, който им дава право да пребивават, работят и получават социална подкрепа в държавите от ЕС.

Най-много украински бежанци живеят в Германия, Полша и Чехия.

Механизмът за временна закрила беше въведен за първи път през март 2022 г. и се подновява ежегодно. Предложението на Европейската комисия е той да бъде удължен за пета поредна година, тъй като войната в Украйна продължава.

ЕС може да ограничи защитата на украинските бежанци

„Докато войната продължава, нашата подкрепа също трябва да продължи“, заяви европейският комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер, цитиран от АФП.

В същото време в някои държави членки започват да се появяват признаци на умора от продължителния конфликт без видима перспектива за край.

ЕС удължава временната закрила за украински бежанци до 2027 г.

Още миналата година Брюксел започна обсъждане на бъдещето на временната закрила, като насърчи държавите членки да намерят трайни решения за украинците, които възнамеряват да останат в Европа, както и да подготвят условия за постепенното им завръщане в Украйна.

Новото предложение отива още една стъпка по-далеч, като предвижда временната закрила повече да не се предоставя на украински мъже в наборна възраст, които подават първо заявление за такъв статут.

На въпрос дали това представлява дискриминация, Магнус Брунер категорично отхвърли подобни твърдения.

„Това е нещо, което самите украински власти ни помолиха да направим“, заяви той на пресконференция в Брюксел. 

Източник: БТА, Иван Долев    
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