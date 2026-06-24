България

ПП обвини ГЕРБ за „Баба Алино“, Емил Радев отхвърли твърденията

Евродепутатът посочи, че ще заведе дело заради твърденията, свързващи семейството му със скандала във Варна

24 юни 2026, 17:19
ПП обвини ГЕРБ за „Баба Алино“, Емил Радев отхвърли твърденията
Източник: БГНЕС

Е вродепутатът Емил Радев съобщи, че ще заведе дело срещу депутата от „Продължаваме промяната“ Йордан Терзийски и срещу всеки, който, по думите му, се опитва да въвлича него и семейството му в скандала „Баба Алино“. В публикация във Facebook Радев определя твърденията по случая като „долни спекулации и политически внушения“, насочени към отклоняване на общественото внимание от „реалните въпроси и институционалната отговорност“.

По думите му, за пореден път „Продължаваме промяната“ се опитва да прикрие „управленския провал на кмета Коцев“, като очерня политически опоненти. Радев твърди, че в правова държава политическият дебат не може да се води чрез дискредитиране и подмяна на фактите.

В публикацията си евродепутатът отрича като „абсолютна лъжа“ твърдението, че Олег Невзоров и баща му са съдружници. Той посочва, че през 2007 г. баща му и негов съдружник – български гражданин – са придобили 2/3 идеални части от незастроен поземлен имот в местността „Баба Алино“, а през същата година дружеството „Евро Рит“ ООД е придобило останалата 1/3 идеална част от имота.

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Радев обяснява, че през 2022 г. е била инициирана процедура за приемане на подробен устройствен план с цел прекратяване на съсобствеността и разделяне на имота на реални части. По думите му документите са подадени в кметството в район „Приморски“ и всички законови изисквания са били спазени.

Той посочва още, че с договор с нотариална заверка на подписите от 16 юни 2025 г. Румен Симеонов е продал 100% от капитала на „Евро Рит“ ЕООД на „Форест Клуб Варна“ ООД. На 27 юни 2025 г., според Радев, „Форест Клуб Варна“ ООД е вписано в Търговския регистър като едноличен собственик на капитала на „Евро Рит“, с което е придобило собствеността върху 1/3 идеални части от имота.

Според евродепутата тази сделка е извършена без знанието на останалите съсобственици и е сключена с цел заобикаляне на изискванията на чл. 33 от Закона за собствеността, според който при продажба на съсобствен имот продаваната част трябва първо да бъде предложена на останалите съсобственици. Той допълва, че от този момент нататък законът изисква всички подавани документи да бъдат подписани от всички съсобственици.

Радев твърди още, че и до момента, близо четири години по-късно, процедурата по одобряване на ПУП за имота не е приключила. По думите му, ако е имало „политически чадър от ГЕРБ“, такъв ПУП е щял да бъде изработен и одобрен още в мандата на кмета Иван Портних, тоест до края на 2023 г. „Фактите са проверими, а документите са публични. Всичко останало е политически шум, който няма общо с истината“, заявява още той.

По-рано днес депутатът от „Продължаваме промяната“ Йордан Терзийски съобщи пред журналисти в парламента, че "политически чадър над случая „Баба Алино“ има и той е осъществяван от ГЕРБ".

Той допълни, че бащата на евродепутат от ГЕРБ е съдружник с фирмата на Олег Невзоров в обекти в местността Баба Алино.

По-рано днес депутатите изслушаха министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно разкритото мащабно незаконно строителство в местността Баба Алино във Варна.  

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„Арх. Шишков каза, че има политически чадър над случая „Баба Алино“, но няма доказателства за това. Искам да потвърдя, че политически чадър има, искам да му предоставя и доказателства за този факт. Политическият чадър е осъществяван именно от ГЕРБ и доказателство за това е фактът, че бащата на евродепутат от ГЕРБ е съдружник с фирмата на г-н Невзоров в обекти в Баба Алино", каза депутатът от „Продължаваме промяната“ Йордан Терзийски. "Освен това, има заповед за допускане на Подробен устройствен план (ПУП) от 2022 г. и ПУП, под който са се подписали именно г-н Йордан Радев и фирмата на г-н Невзоров“, добави Терзийски. По думите му Община Варна е единствената, която е предприела реални мерки по въпроса.

Попитан дали е продължавал и по времето на кмета на Варна Благомир Коцев, Терзийски отговори, че „този чадър е започнал и се е осъществявал единствено от партия ГЕРБ“.

Депутатът от „Продължаваме промяната“ каза, че днес са поискали да има изслушване и на бившия шеф на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), на настоящия шеф на ДАНС и на бившия шеф на ДАНС във Варна, но управляващите са отказали. Това изслушване щеше да хвърли много по-сериозна яснота върху този казус и днес нямаше да си говорим неща, които са в сферата на хипотезите, защото от г-н Шишков не чухме нищо ново по този казус, каза още Терзийски.

Източник: БТА    
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