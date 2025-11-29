България

Първа прогноза за времето през декември - очаква ли ни снежна Коледа

Тази година през декември се очаква средната месечна температура да бъде около и над нормата

29 ноември 2025, 11:56
Никулден без българска риба? Рибари алармират, че

Никулден без българска риба? Рибари алармират, че "тази година морето е празно"

"Райнметал": Строителството на новия завод за боеприпаси ще започне по план
Остър словесен сблъсък между Борисов, Асен Василев и Ивайло Мирчев в кулоарите на НС

Остър словесен сблъсък между Борисов, Асен Василев и Ивайло Мирчев в кулоарите на НС
Борисов: Има три варианта за бюджета - изтегляне, отстъпки на властта или удължителен закон

Борисов: Има три варианта за бюджета - изтегляне, отстъпки на властта или удължителен закон
Проблем с платежното нареждане за гаранцията на Благомир Коцев бави пускането му на свобода

Проблем с платежното нареждане за гаранцията на Благомир Коцев бави пускането му на свобода
Пеевски: Няма да има класи, всички хора са еднакви

Пеевски: Няма да има класи, всички хора са еднакви
ПП-ДБ: Бюджетът трябва да бъде оттеглен и да мине отначало през законовата процедура

ПП-ДБ: Бюджетът трябва да бъде оттеглен и да мине отначало през законовата процедура
Започва връчването на глобите за средна скорост, нарушителите са над 49 хил.

Започва връчването на глобите за средна скорост, нарушителите са над 49 хил.

Н ай-ниските температури през декември у нас ще бъдат между минус 10 и минус 5 градуса, а най-високите - между 15 и 20 градуса, съобщи Марияна Попова - синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), представяйки прогнозата за времето през декември в страната.

  • През декември се очаква средните температури да са над нормата, а валежите - около и под нормата

Тази година през декември се очаква средната месечна температура да бъде около и над нормата, която в Северна България и по високите полета е от 0 до 2 градуса, в Горнотракийската низина - 2-3 градуса, по Черноморието и в най-южните райони - 4-6 градуса, а в планините - от минус 8 до минус 2 градуса.

Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата, която в по-голямата част от страната е между 40 и 60 литра на квадратен метър, в планините - до 70 литра на квадратен метър, а в най-южните райони - между 70 и 110 литра на квадратен метър.

Източник: НИМХ
  • Декември ще започне със сравнително топло време, но в средата на първото десетдневие има вероятност за валежи

Месецът ще започне със спокойно и сравнително топло за периода време. Ще бъде и предимно слънчево с разкъсана висока и средна облачност. В равнинната част от страната сутрин ще има условия за мъгла или ниска облачност; на отделни места ще се задържат по-дълго и температурите там ще остават по-ниски.

През втората половина от първото десетдневие на декември се повишава вероятността за период с валежи и понижение на температурите.

  • Астрономическата зима настъпва на 21 декември, около Коледа ще има валежи, но температурите ще се по-високи от обичайните

В началото на второто десетдневие все още ще бъде променливо и с условия за валежи, но впоследствие, до средата на третото десетдневие, по-голяма е вероятността през повечето дни да е сухо, почти без валежи. Температурите ще останат по-високи от климатичните норми.

Около и след Коледа, до края на годината вероятността за валежи се повишава. Температурите ще се задържат по-високи от обичайните за периода и е по-вероятно в равнинната част от страната валежите да са от дъжд.

Астрономическата зима започва на 21 декември в 17 часа и 3 минути, съобщи синоптикът от НИМХ Марияна Попова. 

Вижте в нашата галерия: 10 неща, които не знаете за снега

10 неща, които не знаете за снега
10 снимки
сняг зима
САЩ сняг
сняг снежинки
снежинка
Източник: БТА, Димитрина Ветова    
Прогноза за декември Времето в България Температури Валежи НИМХ Марияна Попова Астрономическа зима Коледа Климатични норми Топло време
Последвайте ни

По темата

Шофьор с положителна проба за алкохол катастрофира, опитвайки се да избегне проверка

Шофьор с положителна проба за алкохол катастрофира, опитвайки се да избегне проверка

Първа прогноза за времето през декември - очаква ли ни снежна Коледа

Първа прогноза за времето през декември - очаква ли ни снежна Коледа

"Диамант в небето", пилот на Airbus и майка на две деца - историята на Сафие Адемоглу от село Менгишево

"Самолетът на Страшния съд" на САЩ изчезна по време на мистериозна мисия

Предлагат край на десетте заплати при пенсиониране

Предлагат край на десетте заплати при пенсиониране

pariteni.bg
Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 16 часа
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 14 часа
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 14 часа
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 16 часа

Виц на деня

Питат мъж: – Как преживяваш буриите в брака? – Научих се да казвам: „Да, скъпа.“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Премиерът разясни ситуацията с проливните дъждове в Благоевградско</p>

Желязков: В Благоевградско положението с проливните дъждове, разливи и наводнения е овладяно

Свят Преди 39 минути

Премиерът отбеляза важността на превенцията и реакцията на институциите при справянето с природните стихии

ВМА с 6-та успешна чернодробна трансплантация за годината

ВМА с 6-та успешна чернодробна трансплантация за годината

България Преди 44 минути

Донорът е 59-годишен мъж, а реципиентът – жена на 62 години

Ужас в Индонезия: Броят на жертвите след бедствията се увеличи

Ужас в Индонезия: Броят на жертвите след бедствията се увеличи

Свят Преди 1 час

Близо 3000 семейства, останали без дом, са били евакуирани в осигурени от държавата убежища

<p>Бойко Борисов:&nbsp;Силата не само на ГЕРБ, но и на другите партии са кметовете</p>

Старт на Националната академия на младежките структури на ГЕРБ

България Преди 2 часа

Младежките структури на партията от цялата страна ще дискутират теми, свързани с външната политика, еврозоната, финансите, правосъдието и туризма

<p>Бившата дясна ръка на Зеленски&nbsp;отива на фронтовата линия след оставката си</p>

Бившата дясна ръка на Зеленски, Андрий Ермак, отива на фронтовата линия след оставката си

Свят Преди 2 часа

Ермак подаде оставка след обиск на дома му, проведен от Националното бюро за борба с корупцията, като обяви намерението си да отиде на фронта

Сапунджиева от “Игри на волята”: Не успях да покажа това, на което съм способна! (ВИДЕО)

Сапунджиева от “Игри на волята”: Не успях да покажа това, на което съм способна! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Високи цени и маркетингови хитрости - Черният петък у нас

Високи цени и маркетингови хитрости - Черният петък у нас

Свят Преди 3 часа

Офертите се удължават, а потребителите харчат повече онлайн

Поройни дъждове съсипаха оранжериите в Югозападна България

Поройни дъждове съсипаха оранжериите в Югозападна България

Свят Преди 3 часа

Марулите в оранжериите са напълно унищожени

Арести в Хонконг: 11 задържани след смъртоносния пожар

Арести в Хонконг: 11 задържани след смъртоносния пожар

Свят Преди 3 часа

Огънят бързо обхвана седем от осемте 32-етажни блока в комплекса, които били покрити с бамбукови скелета и зелени мрежи, а също и с изолираща пяна за ремонтите

<p>Руски пропагандни твърдения за Купянск опровергани от Киев</p>

Киев: Украинските сили все още се сражават в Купянск, градът не е паднал

Свят Преди 4 часа

Русия превзе Купянск още в първите седмици на инвазията през 2022 г., но по-късно същата година украинските войски си го върнаха

След смъртоносната стрелба - САЩ затягат контрола върху чужденците

След смъртоносната стрелба - САЩ затягат контрола върху чужденците

Свят Преди 4 часа

"САЩ спира да издава решения по молби за убежище, докато не бъдем сигурни, че всеки чужденец е внимателно проверен в максимално висока степен"

<p>Какво поиска Орбан по време на разговорите си с Путин в Кремъл (ОБЗОР)</p>

Орбан поиска още петрол и газ по време на разговори в Кремъл с Путин

Свят Преди 4 часа

Путин отбеляза "балансираната позиция" на Орбан за войната в Украйна

Тръмп обяви Байдън за сенилен и отмени указите му, подписани с т.нар. автописалка

Тръмп обяви Байдън за сенилен и отмени указите му, подписани с т.нар. автописалка

Свят Преди 4 часа

Байдън беше на 82 години, когато напусна президентстския пост, а Тръмп е на 79, като мандатът му приключва през 2029 г.

Испания регистрира африканска чума за пръв път от 1994 г.

Испания регистрира африканска чума за пръв път от 1994 г.

Свят Преди 4 часа

Вирусът, който е безвреден за хората, но смъртоносен за свинете, се разпространява на запад в Европа през последните години

Руски дронове удариха Киев, жилищен блок гори

Руски дронове удариха Киев, жилищен блок гори

Свят Преди 4 часа

Украинските военновъздушни сили публикуваха предупреждние, че столицата може да бъде подложена на руски ракетни удари

Тръмп помилва бивш президент на Хондурас, осъден за наркотрафик

Тръмп помилва бивш президент на Хондурас, осъден за наркотрафик

Свят Преди 4 часа

Лидерът на САЩ отново изрази подкрепата си за кандидата за президент на Хондурас Насри Асфура

Всичко от днес

От мрежата

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg
1

Коледна украса с рога от елен

sinoptik.bg
1

Рядка орхидея цъфна в Ботаническата градина на БАН

sinoptik.bg

Думите, които ще ни донесат късмет в събота – 29 ноември!

Edna.bg

Сапунджиева от “Игри на волята”: Чикагото трябва да спечели! (ВИДЕО)

Edna.bg

НА ЖИВО: ЦСКА 1948 - Берое, провеждането на двубоя е под въпрос

Gong.bg

Трима наши боксьори в битка за златото днес в Будапеща

Gong.bg

Родителите на тенис легендата Новак Джокович за пътя му към върха

Nova.bg

На какъв етап е подготовката за преминаването към еврото

Nova.bg