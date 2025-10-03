Сняг блокира АМ "Хемус": Магистралата е временно затворена

В ременно се ограничава движението по автомагистрала "Хемус" в двете посоки поради снегопочистване, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

По-рано днес заради снегопочистване автомагистралата беше затворена в посока София. Затворен е и проходът Петрохан по път II-81 София - Монтана.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.