България

Сняг блокира АМ "Хемус": Магистралата е временно затворена

Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура"

Обновена преди 1 час / 3 октомври 2025, 10:55
Сняг блокира АМ "Хемус": Магистралата е временно затворена
Източник: ЕПА/БГНЕС

В ременно се ограничава движението по автомагистрала "Хемус" в двете посоки поради снегопочистване, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). 

Внимание, опасност от горолом, задействаха BG-Alert в София

По-рано днес заради снегопочистване автомагистралата беше затворена в посока София. Затворен е и проходът Петрохан по път II-81 София - Монтана.

Сняг и дъжд изненадаха шофьори: Експерт разкрива как да избегнем фатални инциденти

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Източник: БТА, Александра Крумова    
Снегопочистване Ограничение на движението АМ Хемус Пътна обстановка Проход Петрохан
Последвайте ни

По темата

Мъж е загинал при потопа в „Елените“: Хората се евакуират

Мъж е загинал при потопа в „Елените“: Хората се евакуират

Кой пусна BG-Alert в София - имало ли е разрешение от кмета Васил Терзиев

Кой пусна BG-Alert в София - имало ли е разрешение от кмета Васил Терзиев

Кейт Мидълтън е била жертва на пресата, твърди адвокатът на Хари

Кейт Мидълтън е била жертва на пресата, твърди адвокатът на Хари

Сняг и порой през октомври: Хаос в България, бедствено положение в няколко общини

Сняг и порой през октомври: Хаос в България, бедствено положение в няколко общини

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
BMW iX3 Neue Klasse дебютира в България

BMW iX3 Neue Klasse дебютира в България

carmarket.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 21 часа
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 17 часа
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 20 часа
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 15 часа

Виц на деня

От месец съм на диета и имам невиждани резултати. Нито аз ги виждам, нито другите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Vivacom с три отличия от престижния конкурс Forbes HR & Employer Branding Awards 2025

Vivacom с три отличия от престижния конкурс Forbes HR & Employer Branding Awards 2025

Любопитно Преди 12 минути

 

<p>Баскетболист от САЩ е пред&nbsp;екзекуция&nbsp;заради бонбони с канабис в Индонезия</p>

Американски баскетболист е изправен пред екзекуция заради бонбони с канабис в Индонезия

Свят Преди 14 минути

"Няма друго лекарство освен канабиса, което да спира болките ми"

„Величие“ внася две конституционни жалби с подкрепата на МЕЧ и „Възраждане“

„Величие“ внася две конституционни жалби с подкрепата на МЕЧ и „Възраждане“

България Преди 39 минути

Едната жалба е за нелигитимно избиране на Номинационна комисия, създадена за избора на членове на Комисията за противодействие на корупцията

Илюстративна снимка

След хаоса от сняг и дъжд днес: Прогноза за времето за следващите дни

България Преди 43 минути

Днес през нощта на много места ще има валежи от дъжд, по високите полета в Западна България – от дъжд и сняг, но от югозапад постепенно ще спират

Кийт Ърбан промени текста на песен, вдъхновена от Никол Кидман

Кийт Ърбан промени текста на песен, вдъхновена от Никол Кидман

Любопитно Преди 45 минути

В интервю от 2017 г. Ърбан призна, че „Боецът“ е вдъхновен от връзката му с Кидман

<p>Финландски съд отхвърли обвиненията за саботаж на подводни кабели</p>

Финландски съд отхвърли обвиненията за саботаж на кабели, няма юрисдикция

Свят Преди 50 минути

„Окръжният съд днес издаде присъда, с която отхвърли обвинението в случая"

„Възраждане“ внася три искания в КС срещу промените в законите за ДАНС, ДАР и ДАТО

„Възраждане“ внася три искания в КС срещу промените в законите за ДАНС, ДАР и ДАТО

България Преди 56 минути

Днес депутатите включиха в дневния си ред и второто четене на изменения в закона за Националната служба за охрана, с които се отнема правото на президентската администрация да използва коли на службата

Ози Озбърн в нов документален филм: Не бих променил нищо

Ози Озбърн в нов документален филм: Не бих променил нищо

Любопитно Преди 1 час

„Какъв страхотен начин да си тръгна беше този концерт“

Спешна евакуация на ваканционно селище Елените

Спешна евакуация на ваканционно селище Елените

България Преди 1 час

Задействан е BG-ALERT с указания за незабавна евакуация и качване на високо

Смъртна заплаха е получил кметът на Плевен Валентин Христов

Смъртна заплаха е получил кметът на Плевен Валентин Христов

България Преди 1 час

Заплашителен е-мейл е получен на служебната електронна поща

TikTok препоръчва порнография на деца, разкрива нов доклад

TikTok препоръчва порнография на деца, разкрива нов доклад

Свят Преди 1 час

Платформата не успява да предотврати достъпа на деца до неподходящо съдържание и даже го "препоръчва веднага след създаването на акаунт“

<p>Желязков:&nbsp;Два самолета F-16 Block 70 трябва да пристигнат &quot;всеки момент&quot;</p>

Премиерът Желязков: Два самолета F-16 Block 70 са в Португалия и трябва да пристигнат всеки момент

България Преди 1 час

До края на 2025 г. в изпълнение на договора от 2019 г. страната ни следва да получи общо осем такива самолета

Настинка ли е, грип или COVID-19 – и как да избегнем най-лошото

Настинка ли е, грип или COVID-19 – и как да избегнем най-лошото

Свят Преди 1 час

По-тъмните дни означават, че обикновено се насочваме към топли, уютни закрити пространства - а тази среда е идеална за вирусите

Юлиан Костов е водещият на хитовия формат “The Floor” в България

Юлиан Костов е водещият на хитовия формат “The Floor” в България

Любопитно Преди 1 час

Международно признатият актьор ще посрещне 100 участници в първия сезон на световния телевизионен феномен по NOVA

Руска атака в Харков уби 13 000 прасета

Руска атака в Харков уби 13 000 прасета

Свят Преди 2 часа

Руските въоръжени сили често взимат на прицел пограничната Харковска област

Фатална катастрофа на АМ "Хемус": Мантинела прониза и уби шофьор

Фатална катастрофа на АМ "Хемус": Мантинела прониза и уби шофьор

България Преди 2 часа

Инцидентът е бил докладван в ОДМВР-София

Всичко от днес

От мрежата

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Дъщерята на Никол Кидман и Кийт Ърбан с първи пост в социалните мрежи след новините за развод

Edna.bg

Луиза Григорова показа сина си Бран на 5 годинки (СНИМКИ)

Edna.bg

Саутгейт е поискал сериозни гаранции от Манчестър Юнайтед, за да поеме клуба

Gong.bg

Джуд Белингам и Грийлиш отпадат от състава на Англия за мачовете с Уелс и Латвия, Сака се завръща

Gong.bg

Откриха тяло на мъж след наводнението в "Елените"

Nova.bg

Щабът към МВР със спешно заседание, очаквайте извънредна емисия на Новините на NOVA

Nova.bg