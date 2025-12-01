Протести в цяла България срещу Бюджет 2026

СДВР: Ще има пунктове за проверка на участниците в протеста срещу бюджета

Д о напрежение пред централата на "ДПС-Ново начало" в София се стигна днес. Протестиращи се отправиха към сградата, но бяха посрещнати от плътен полицейски контрол. Младежи, много от които с маски и качулки, замеряха полицаите с предмети и пиратки. Счупиха стъкла на полицейски автомобили, събориха и подпалиха контейнери за смет. Силите на реда отвърнаха с лютив спрей. Преди това протест имаше и пред централата на ГЕРБ.

По време на шествието полицаи спираха движението по улиците, за да може протестиращите да преминат.

По-рано тази вечер граждани се събраха пред Министерския съвет на протест срещу бюджета за 2026 г. Организатори на протеста са "Продължаваме Промяната - Демократична България". Полицаи проверяват багажа на някои от хората, които се насочват към т.нар. Триъгълник на властта, където е мястото на протеста.

Движението на автомобили в района е блокирано. Има засилено полицейско присъствие.

Асен Василев изпя „Кой разпореди това безобразие” в столичен клуб (ВИДЕО)

С прожектор върху сградата на Народното събрание е изписано "Мафия", вижда се и глава на прасе и белезници, и надпис "Ела в понеделник. Да спрем кражбите от бюджета".

Пред сградата на Министерския съвет има сцена, както и екран, на който бяха излъчени кадри от дрон. На тях се видя, че пространството от сградата на Българска народна банка (БНБ) до паметника на Света София, е изпълнено с хора. На екрана над сцената продължават да излъчват различни видеоклипове, посветени на бюджета и протеста.

Организаторите призоваха протестът да бъде мирен. Те предупредиха, че са възможни провокации, а който стане свидетел на такива - да снима.

Част от протестиращите граждани срещу бюджета за 2026 г. тръгнаха на шествие към централите на "ДПС-Ново начало" и ГЕРБ в София.

Кирил Петков от "Продължаваме Промяната" обяви, че до минути шествието тръгва към централата на ГЕРБ, като ще мине през бул. "Дондуков", Ларгото и през целия бул. "Витоша".

Заради увеличения поток пътници по линиите на метрото, които минават през централната градска част на София, са пуснати два допълнителни метровлака. От "Метрополитен" подготвят за пускане още две мотриси, съобщиха от Столична община.

Миналата седмица отново също имаше протест срещу приемането на бюджета за 2026 г., който изпълни площада между сградите на Народното събрание, Министерския съвет и президентството. На следваща сутрин председателят на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета. По-късно премиерът Росен Желязков заяви, че ще бъде направен опит за възстановяване на диалога със синдикати и работодатели, а в петък министърът на финансите Теменужка Петкова заяви, че предстои нова среща със социалните партньори.

В петък Бойко Борисов начерта три варианта за бъдещето на бюджета. След като бюджетът не беше изтеглен, се стигна до спор в кулоарите на парламента между Бойко Борисов, председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев и съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, а Асен Василев заяви, че ще има нов протест.

Остър словесен сблъсък между Борисов, Асен Василев и Ивайло Мирчев в кулоарите на НС

Днес жители на Плевен се събраха на протест пред Концертна зала „Катя Попова“, където бяха издигнати плакати, сред които „Прокуратурата не е над Конституцията“ и „Спрете да крадете парите ни“. Граждани във Варна също излязоха срещу проекта за държавен бюджет за 2026 година. Основното послание на протестиращите, които се събраха пред сградата на областната администрация в града, е да спрат кражбите в бюджета. Протест срещу бюджета на държавата за 2026 година има и в Бургас. Демонстрацията събра много хора пред сградата на общината. Включиха се представители на различни граждански и професионални групи. Участниците изразяват несъгласие с предвидените бюджетни параметри за следващата година и настояват за промени.

Множество хора се събра и пред Съдебната палата във Велико Търново на протест срещу статуквото в България. Протестиращите развяха българския трибагреник, скандират "Оставка", а плакатите им са насочени предимно срещу управляващите. Граждански протест срещу бюджета беше организиран и пред Съдебната палата в Русе. Част от присъстващите носеха български национални флагове и знаме на Европейския съюз, плакати с надписи "Аман от свинщини", "Не на репресиите".

В Стара Загора граждани се събраха на протест и контрапротест. Едната част от протестиращите се обявиха срещу правителството и приемането на бюджет 2026 в този му вид, а другите протестиращи носеха плакати срещу "Продължаваме Промяната - Демократична България".

Жители на Ловеч излязоха на протест срещу бюджета и се събраха пред сградата на Областната администрация с плакати, чиито послания гласяха: „Нямало пари, а чекмеджетата им пълни“, „Стига сте наказвали работещите хора“, „Не храни прасето с твоите пари“ и др. Гражданите скандираха „Оставка“.

Пловдивчани също излязоха с искания за преработване на бюджета за 2026 г., реалистични разчети, прозрачност и социална защита, както и политики, които работят за гражданите, не за партийни сделки. Протестиращите се събраха на площад "Съединение" в града.

Гражданите в Добрич се събраха на протест пред сградата на Общината, с плакати с надписи: "Оставка", "Мутри вън", "Д като фалит", "Стига тежести върху хората" и скандират "Оставка".

Жители на Шумен излязоха да протестират пред административната сграда на Общината и скандираха "Мафията вън!" и "Оставка".

По-рано днес Столичната дирекция на вътрешните работи съобщи, че преди, по време и след провеждането на протеста тази вечер в центъра на София полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускането на инциденти на територията на града.