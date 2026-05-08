Транспортният бранш обяви протестна готовност заради цените на горивата и застраховките

От Пловдив представители на сектора предупредиха, че ситуацията е критична и застрашава съществуването на над 15 000 транспортни компании

8 май 2026, 13:47
Т ранспортният сектор в България обяви готовност за протестни действия заради рязкото поскъпване на горивата и значителния скок в цените на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Първоначално превозвачите планираха демонстрация в т.нар. Триъгълник на властта, но акцията беше отложена заради предстоящите политически събития и очакваното гласуване на новото правителство. Въпреки това браншът остава в пълна готовност за незабавни действия.

Превозвачи излизат на протест в шест града в сряда

От Пловдив представители на сектора предупредиха, че ситуацията е критична и застрашава съществуването на над 15 000 транспортни компании. По техни данни повече от 20% от автопарка в страната вече е спрян, тъй като дейността става икономически неизгодна. Най-сериозно засегнати са малките и средните предприятия, които трудно понасят натиска от растящите разходи.

Председателят на Управителния съвет на Съюза на международните превозвачи Ангел Траков заяви, че целият сектор е поставен на ръба на оцеляването. „Всички страдаме, но най-тежко е положението при малките и средните превозвачи. По-изгодно е в момента да се спре работа, отколкото да се работи на загуба. Без транспорт не може да функционира нито един сектор от икономиката“, смята той.

По думите му цените на горивата са нараснали с около 40%, което пряко се отразява върху себестойността на всички стоки. В същото време обещаната от държавата подкрепа към сектора все още не е реализирана, въпреки проведени срещи и поети ангажименти още в началото на април.

Допълнително напрежение създава и рязкото поскъпване на застраховката „Гражданска отговорност“.

„В последните седмици цената се увеличи три пъти без ясна икономическа логика. Минималната стойност започва от около 2800 евро и достига до 7000 евро за камион. Липсва прозрачност в начина на формиране на премиите, което буди сериозни съмнения за картелни практики“, посочи Траков, цитиран от NOVA. Според него е необходима спешна намеса на регулаторите и въвеждане на ясни правила и контрол върху цените.

От своя страна председателят на съюза Йордан Арабаджиев обясни, че отлагането на протеста е знак на уважение към институциите в деня на формиране на новото правителство, но подчерта, че търпението на бранша е на изчерпване.

„Очакваме в най-кратък срок да започнем разговори както с новия кабинет, така и с ресорните институции. Ще сезираме премиера и ще настояваме за конкретни мерки. Към момента реалната помощ за сектора е нулева“, заяви той.

Превозвачите настояват за държавна подкрепа, механизми за компенсиране на високите цени на горивата, както и спешен контрол върху застрахователния пазар. При липса на реакция те предупреждават, че протестите могат да ескалират в национални действия, включително блокади на ключови пътни артерии.

Браншът заявява, че остава отворен за диалог, но очаква бързи и конкретни решения. В противен случай секторът е готов да премине към по-мащабни протестни действия в защита на своята устойчивост.

Източник: nova.bg    
Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Демерджиев: Основната ни заявка е борбата с корупцията и възстановяването на справедливостта

Служителите на МВР трябва да разберат, че изборите свършиха и няма време за губене“, каза пред журналисти министърът на вътрешните работи

До месец правителството ще внесе проект за редовен бюджет за 2026 г.

Реалният бюджетен дефицит е по-голям от официално обявения, тъй като съществуват много скрити разходи, обяви финансовият министър Гълъб Донев

Опитният администратор Гълъб Донев поема финансите

Бившият служебен премиер и депутат от „Прогресивна България“ влиза в изпълнителната власт с фокус върху преструктуриране на бюджета

Александър Пулев в новият вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

Финансовият експерт от Оксфорд поема мегаминистерството с мандат за привличане на стратегически инвестиции и технологична модернизация на българската индустрия

Кой е Иво Христов Петков - вицепремиер в кабинета "Радев"

Христов е роден на 8 октомври 1970 г. в Истанбул, съобщиха от пресцентъра на „Прогресивна България“. Завършва средното си образование в "Атене Роаял" в Брюксел

Кой е Атанас Пеканов - вицепремиер в кабинета на Румен Радев

Икономистът е предложен от „Прогресивна България“ за ключовия ресор по управление на европейските фондове и модернизацията на икономиката

Полковник Димитър Стоянов е новият министър на отбраната

Бившият началник на щаба на ВВС и съпредседател на „Прогресивна България“ е предложен да оглави отново военното ведомство

Опитният юрист Иван Демерджиев е новият вицепремиер и министър на вътрешните работи

Бившият правосъден и вътрешен министър, който в момента е народен представител от „Прогресивна България“, се завръща начело на силовото ведомство

Велислава Петрова-Чамова в новият министър на външните работи

Тя има дългогодишен международен опит в сферите на науката, глобалните въпроси и политиката

Кой е Николай Найденов - министър на правосъдието в правителството на „Прогресивна България“

Опитният юрист и дългогодишен кадър на правосъдното ведомство поема ресора с цел финализиране на съдебната реформа и модернизация на системата на местата за лишаване от свобода

Коя е Наталия Димитрова Ефремова - министър на труда и социалната политика

Дългогодишният кадър на социалното ведомство и бивш вицепремиер е предложен да поеме управлението на един от най-ключовите ресори в държавата

Кой е проф. Георги Александров Вълчев - министър на образованието и науката

Технологичният експерт Иван Василев е новият министър на иновациите и дигиталната трансформация

Финансистът, софтуерен специалист и бивш заместник-кмет на София влиза в проектокабинета на „Прогресивна България“ с фокус върху дигиталната трансформация

Арх. Иван Шишков в новият регионален министър

Той има дългогодишен професионален опит както в местната власт, така и на национално ниво

Кой е Георги Генчев Пеев - министър на транспорта и съобщенията

Коя е Росица Атанасова Карамфилова - Благова - министър на околната среда и водите

Тя е член на Управителния съвет на Европейската агенция по околна среда

