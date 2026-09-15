Двама са обвинени за убийството на 45-годишен мъж в Сунгурларе

Д вама души са привлечени като обвиняеми за умишленото убийство на 45-годишен мъж в Сунгурларе, съобщиха от Окръжната прокуратура в Бургас. Те са задържани за срок до 72 часа.
Мъж загина при масов бой в Сунгурларе, други четирима са ранени
По данни на прокуратурата двамата са действали като съизвършители.
- Как се е стигнало до убийството
Случаят е от 13 септември. В питейно заведение в Сунгурларе между обвиняемите и 45-годишния мъж възникнал словесен конфликт, който прераснал във физическа саморазправа.
При сбиването на мъжа били нанесени удари с нож в областта на белите дробове. Той е починал от получените наранявания.
Окръжната прокуратура в Бургас предстои да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата обвиняеми.
- Още четирима пострадали
При инцидента са пострадали още четирима души, съобщиха вчера от Областната дирекция на МВР в Бургас. По първоначални данни конфликтът е възникнал между две групи и е прераснал в сбиване, при което няколко души са били намушкани.
Сред пострадалите са три жени и 15-годишен младеж. Те са получили различни травми, включително прободни рани и наранявания по главата и тялото. Няма опасност за живота им.
45-годишният мъж е починал в линейката на път за болница в Бургас.
В хода на разследването полицията е задържала общо осем криминално проявени лица.