Двама са обвинени за убийството на 45-годишен мъж в Сунгурларе

Д вама души са привлечени като обвиняеми за умишленото убийство на 45-годишен мъж в Сунгурларе, съобщиха от Окръжната прокуратура в Бургас. Те са задържани за срок до 72 часа.

Мъж загина при масов бой в Сунгурларе, други четирима са ранени

По данни на прокуратурата двамата са действали като съизвършители.

Как се е стигнало до убийството

Случаят е от 13 септември. В питейно заведение в Сунгурларе между обвиняемите и 45-годишния мъж възникнал словесен конфликт, който прераснал във физическа саморазправа.

При сбиването на мъжа били нанесени удари с нож в областта на белите дробове. Той е починал от получените наранявания.

Окръжната прокуратура в Бургас предстои да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата обвиняеми.

Още четирима пострадали

При инцидента са пострадали още четирима души, съобщиха вчера от Областната дирекция на МВР в Бургас. По първоначални данни конфликтът е възникнал между две групи и е прераснал в сбиване, при което няколко души са били намушкани.

Сред пострадалите са три жени и 15-годишен младеж. Те са получили различни травми, включително прободни рани и наранявания по главата и тялото. Няма опасност за живота им.

45-годишният мъж е починал в линейката на път за болница в Бургас.

В хода на разследването полицията е задържала общо осем криминално проявени лица.