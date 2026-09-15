България

Двама са обвинени за убийството на 45-годишен мъж в Сунгурларе

Прокуратурата твърди, че двамата са действали като съизвършители, предстои да бъде поискан постоянният им арест

Василена Василева Василена Василева

15 септември 2026, 13:48
Двама са обвинени за убийството на 45-годишен мъж в Сунгурларе
Източник: iStock photos/Getty images

Д вама души са привлечени като обвиняеми за умишленото убийство на 45-годишен мъж в Сунгурларе, съобщиха от Окръжната прокуратура в Бургас. Те са задържани за срок до 72 часа.

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По данни на прокуратурата двамата са действали като съизвършители.

  • Как се е стигнало до убийството

Случаят е от 13 септември. В питейно заведение в Сунгурларе между обвиняемите и 45-годишния мъж възникнал словесен конфликт, който прераснал във физическа саморазправа.

При сбиването на мъжа били нанесени удари с нож в областта на белите дробове. Той е починал от получените наранявания.

Окръжната прокуратура в Бургас предстои да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата обвиняеми.

  • Още четирима пострадали

При инцидента са пострадали още четирима души, съобщиха вчера от Областната дирекция на МВР в Бургас. По първоначални данни конфликтът е възникнал между две групи и е прераснал в сбиване, при което няколко души са били намушкани.

Сред пострадалите са три жени и 15-годишен младеж. Те са получили различни травми, включително прободни рани и наранявания по главата и тялото. Няма опасност за живота им.

45-годишният мъж е починал в линейката на път за болница в Бургас.

В хода на разследването полицията е задържала общо осем криминално проявени лица.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров    
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