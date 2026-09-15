Какво представлява нефтопроводът „Изток-Запад“ на Саудитска Арабия и защо разтърсва петролните пазари?

Саудитска Арабия спря 1200-километровия нефтопровод „Изток-Запад“ след атаки с дронове; целта е частично възстановяване за дни, но пълният ремонт може да отнеме 6-8 седмици.

Янбу разполага с ограничен буфер от около 9 млн. барела, което при нормален износ би стигнало само за няколко дни; продължителният престой може да принуди Рияд да намали още добива.

Прекъсването засяга около 4 млн. барела дневно, близо 4% от световните доставки, и вече тласна Brent над $109; продължителен недостиг може да засегне рафинериите в Европа и Азия.

🔊 Saudi Arabia has closed its East-West pipeline, a key alternative to the Strait of Hormuz for its oil exports, following multiple attacks. Hear more on the Reuters World News podcast https://t.co/xbEjTYhQmu pic.twitter.com/v72rtAlDMc — Reuters (@Reuters) September 12, 2026

Саудитска Арабия бърза да ремонтира ключов нефтопровод, който беше спрян след атаки с дронове миналата седмица. Прекъсването заплашва да извади от световните пазари още един основен източник на суров петрол, предава The Wall Street Journal.

Кралството се опитва да възобнови частично работата на нефтопровода в рамките на дни, макар че ремонтът на повредените помпени станции и пълното възстановяване на капацитета може да отнемат между шест и осем седмици, твърдят запознати с въпроса източници.

По време на войната с Иран нефтопроводът „Изток-Запад“ се превърна в една от най-важните части на световната енергийна инфраструктура, тъй като предлага алтернативен маршрут на силно ограниченото движение на танкери през Ормузкия проток.

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Ето какво трябва да знаете:

Какво представлява нефтопроводът „Изток-Запад“ на Саудитска Арабия и какво се случи с него?

Нефтопроводът „Изток-Запад“ се простира на 750 мили (около 1200 км) през Саудитска Арабия, от богатия на петрол район в източната част на кралството край Персийския залив до пристанището Янбу на Червено море. Той се превърна във важна артерия по време на войната, позволявайки на саудитския петрол да достига до световните пазари, без да преминава през Ормузкия проток. Тръбопроводът е построен в началото на 80-те години на миналия век, когато т.нар. Танкерна война заплашваше корабоплаването в Персийския залив.

Нефтопроводът може да пренася до 7 милиона барела петрол дневно, около 2 милиона барела за саудитските рафинерии, а останалото количество за износ. Преди войната обаче той никога не беше работил продължително време на пълния си капацитет.

Саудитска Арабия съобщи, че нефтопроводът е бил поразен при няколко атаки в районите на Рияд и Медина на 10 септември, при които има и ранени. По данни на кралството дроновете са били изстреляни от Ирак, където властите изпитват затруднения да контролират подкрепяни от Иран милиции, които многократно са атакували саудитска инфраструктура.

Саудитските власти заявиха, че са спрели нефтопровода като предпазна мярка, но не са разкрили пълния размер на нанесените щети и не са съобщили кога ще бъде възобновено изпомпването.

Колко дълго Саудитска Арабия може да продължи да изнася петрол без него?

Саудитска Арабия може да продължи да товари суров петрол в Янбу, докато нефтопроводът е спрян, като използва вече складирания в пристанището на Червено море петрол. Буферът обаче е малък: според данни на доставчика на пазарна информация Kpler запасите от суров петрол в Янбу са възлизали на едва 9 милиона барела в понеделник, което е спад с повече от 7 милиона барела през последните два месеца. Общият капацитет на резервоарите в Янбу е около 24 милиона барела.

Джанив Шах, петролен анализатор в Rystad Energy, заяви, че работното му предположение е, че Янбу разполага с около три дни запаси за покриване на износа на суров петрол, като диапазонът е между два и шест дни в зависимост от равнището на запасите към момента на спирането на нефтопровода.

Колко дълго ще стигнат запасите в Янбу зависи от темпа на износа. Износът на саудитски суров петрол от Янбу се е увеличил до над 4 милиона барела дневно от април до юни, тъй като кралството е пренасочило повече петрол, за да избегне преминаването през Ормузкия проток.

След като обаче подкрепяните от Иран бунтовници хуси в Йемен обявиха блокада на кралството и засилиха атаките срещу саудитското корабоплаване в Червено море, товаренето е спаднало до едва 1,1 милиона барела през август, според доставчика на финансови данни LSEG.

Саудитска Арабия може да си осигури поне още една седмица, като използва допълнителни количества суров петрол, складирани в Египет. Това би удължило периода, преди износът през Червено море да трябва да бъде намален по-рязко, твърдят запознати с въпроса източници.

Продължително прекъсване на работата на нефтопровода може също така да принуди Саудитска Арабия да намали допълнително производството, след като добивът вече е спаднал рязко по време на войната. Производството на суров петрол е намаляло през август до 6 милиона барела дневно, най-ниското равнище от повече от три десетилетия насам, според Международната агенция по енергетика. За сравнение, средният добив през миналата година е бил около 9,4 милиона барела дневно.

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Колко време може да отнемат ремонтите?

Нефтопроводът беше атакуван и през април, когато беше повредена помпена станция и капацитетът беше намален с около 700 000 барела дневно. Тогава Саудитска Арабия успя да възстанови пълния капацитет в рамките на няколко дни.

Този път частичното възобновяване на работата може да стане значително по-скоро от пълното отстраняване на повредите, твърдят запознати с въпроса източници. Системата „Изток-Запад“ се състои от два успоредни нефтопровода, които използват отделна помпена инфраструктура. Това означава, че единият тръбопровод потенциално може да възобнови работа след извършването на проверки за безопасност, докато ремонтът по другия продължава.

Възстановяването на повредените помпени станции обаче е по-сложно и пълният ремонт може да отнеме до шест-осем седмици дори при благоприятни условия, посочват източниците.

Майкъл Хейг, ръководител на отдела за изследвания на стоковите пазари във френската банка Société Générale, изчислява, че в зависимост от степента на щетите ремонтните дейности могат да продължат между три и седем дни в най-добрия случай, но по-вероятно е да отнемат от една до три седмици. Ако помпените станции са претърпели сериозни структурни или електрически повреди, възстановяването вероятно ще отнеме пет до шест седмици.

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Какво означава спирането за цените на петрола и глобалния дефицит на доставки?

Преди спирането миналата седмица през нефтопровода са преминавали приблизително 4 милиона барела дневно, или около 4% от световните доставки, изчисляват анализатори. Влиянието на прекъсването върху цените на петрола ще зависи от това колко бързо Саудитска Арабия ще успее да възстанови потоците.

Цените на петрола се повишиха рязко в понеделник, като сортът Brent, международният ценови ориентир, поскъпна с повече от 4% до над 109 долара за барел, достигайки най-високото си равнище от май насам.

Засега анализаторите се придържат към предишните си краткосрочни прогнози за цените заради несигурността относно продължителността на спирането на нефтопровода.

„Ситуацията се променя динамично, тъй като продължаваме да наблюдаваме значителни обеми петрол, които все още преминават през Ормузкия проток“, заявиха анализатори от нидерландската банка ING. Те продължават да очакват фючърсите на Brent да се търгуват средно на ниво от 80 долара за барел през четвъртото тримесечие на тази година.

Според анализаторите нефтопроводът основно е пренасял средни по плътност и с високо съдържание на сяра сортове саудитски суров петрол. Намирането на заместител на този тип петрол ще бъде трудно, заяви Шах от Rystad. Най-близките алтернативи са суровината от находищата в Оман и Обединените арабски емирства, но тези страни се сблъскват със собствени затруднения при транспортирането на петрола до Азия, посочи Шах.

„Краткотрайното прекъсване ще има по-малко влияние върху пазарите“, заяви Джун Го, старши анализатор на петролния пазар в Sparta Commodities. По думите ѝ обаче несигурността вече може да накара европейските и азиатските рафинерии, зависими от саудитския петрол, да намалят производството си, докато изчакват заместващи количества суров петрол.