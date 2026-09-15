Мистерия: Анонимен дарител платил кремацията на атентатор срещу Тръмп

„Анонимен дарител“ е платил за кремацията на кандидат-убиеца на президента Тръмп, Томас Крукс, само броени дни след смъртоносната стрелба на митинга в Бътлър, щата Пенсилвания, според федерални документи, прегледани от The New York Post.

Разкритието е било включено в набор от документи, предоставени на председателя на Правосъдната комисия към Сената Чък Грасли (републиканец от Айова), като част от продължаващото му разследване на първия опит за убийство срещу Тръмп.

„Анонимен дарител е платил за кремацията“, се казва в бележка в края на резюмето от разпит, който бащата на стрелеца, Матю, е дал пред федералните разследващи. Информацията изглежда е била получена от адвокат на семейството, според документа.

В допълнението се отбелязва, че Матю е „пенсионер“, а съпругата му е била в отпуск от работа, което подсказва, че семейството не е можело да събере парите за погребалните услуги на Томас. В други части на федералните записи Матю обяснява, че е бил „безработен“ по време на стрелбата.

Кремацията на Томас за първи път беше разкрита от конгресмена Клей Хигинс (републиканец от Луизиана), който беше разгневен и обезпокоен от факта, че тялото на стрелеца е било предадено на семейството по-малко от две седмици след опита за убийство.

„Опитът ми да прегледам тялото на Крукс в понеделник, 5 август 2024 г., предизвика доста смут и разкри обезпокоителен факт... ФБР е предало тялото за кремация 10 дни след 13 юли“, написа Хигинс в писмо до двупартийната конгресна работна група, разследваща пропуските в сигурността около стрелбата.