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Горещата вълна в Италия взе четири жертви, червен код е обявен в 16 града

Сред жертвите са фермери, бездомник в Неапол и мъж в Ломбардия, а предупрежденията за опасни жеги обхващат Рим, Милано, Торино и Флоренция

24 юни 2026, 20:28
Горещата вълна в Италия взе четири жертви, червен код е обявен в 16 града
Източник: БТА

Ч етири са жертвите на горещата вълна в Италия, предаде АНСА, като се позова на местните власти.

Две от жертвите са фермери от района на Лоди и Пиаченца. Жертва е станал и бездомник в Неапол и мъж на гробище в Гарласко в Ломбардия.

За днес беше издаден червен код за опасни жеги в 16 италиански града, в това число Рим, Милано, Торино и Флоренция. За утре е издаден червен код за 17 италиански града.

Във Великобритания днес беше регистриран най-горещият ден за месец юни, след като температурата достигна 35,8 градуса по Целзий в Южна Англия, съобщи метеорологичната служба, цитирана от Ройтерс.

Предварителните данни показват, че новият температурен рекорд е регистриран в Уигънхолт в Западен Съсекс, в Англия. 

Предишният рекорд, регистриран, след като започва да се води статистика през 1884 г., е през 1957 г. и е повторен отново през 1976 г.

Най-високата температура, измервана някога във Великобритания, е през юли 2022 г.  - 40,3 градуса.

Горещата вълна през юни последва рекордно горещия месец май, когато в страната беше регистриран най-горещият ден за този месец с температури, достигащи до 35,1 градуса.

Същевременно днес стана ясно, че горещините, обхванали Франция, ще се задържат и през уикенда в голяма част от страната, с температури достигащи 40-42 градуса, съобщи днес “Метео Франс”. 

“От четвъртък вечерта температурите ще започнат да се понижават по Атлантическото крайбрежие. Но този по-хладен въздух на запад трудно ще достигне в цялата страна и горещините ще останат над по-голямата част от страната през уикенда, с максимални температури около 40-42 градуса”, каза Беноа Томе, директор по институционалните връзки в официалната национална метеорологична служба по време на пресконференция.

Днес Франция отново преживя най-топлия си ден, регистриран някога, предаде Франс прес. Така беше подобрен рекордът от вчера, предаде Франс прес.

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Средната температура днес е била 30 градуса по Целзий, според данните към 17 ч, като те включват средната температура и през деня, и през нощта, взети заедно.

Горещата вълна във Франция е довела до покачване на температурите до или над 40 градуса по Целзий в над 50 френски департамента, основно в западната и южната част на страната, показва анализ на метеорологичните данни, направен от Франс прес. За целите на анализа агенцията е анализирала данни от 1000 метеорологични станции в цялата страна. В 278 от тях в 54 департамента са регистрирани температури от или над 40 градуса по Целзий. Вчера в 254 станции са били регистрирани тези температурни нива.

В Бордо вчера е била регистрирана максимална температура от 44,6 градуса по Целзий. В понеделник там са били отчетени 43,3 градуса, а в неделя 41,6 градуса, показват данните от 1000-те станции.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
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