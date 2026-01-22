Промените в Изборния кодекс влизат за окончателно гласуване в пленарната зала

България излезе на първо място в ЕС по плодовитост

С лед ударното гласуване на промените в Изборния кодекс през изминалите дни, следва те да влязат за окончателно второ гласуване и в пленарната зала.

На второ четене: Правната комисия гласува промените в Изборния кодекс

Очакванията са, че това може да се случи още тази седмица, като към момента точката не е включена в дневния ред на Народното събрание, съобщава NOVA.

Среднощно заседание на правната комисия за Изборния кодекс

След 14-часово заседание на Правната комисията депутатите приеха досегашните машини за гласуване да бъдат заменени от нови сканиращи устройства.

Не беше прието обаче избирателните списъци да бъдат изготвяни на база данните от националното преброяване.