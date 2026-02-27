България

Очаква ни слънчев петък, температурите достигат 12 градуса

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

27 февруари 2026, 06:30
Очаква ни слънчев петък, температурите достигат 12 градуса
Източник: iStock/Guliver Images

П рез нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между -3° и 2°, в София – около -2°. В петък ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 9°. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца.

В планините ще е предимно слънчево, след обяд над масивите от Югозападна България ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около -3°.

Над Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 6°-8°. Температурата на морската вода е 5°-7°, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за петък, 27 февруари
Прогнозни температури на НИМХ за петък, 27 февруари Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 6 мин. и залязва в 18 ч. и 13 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 7 мин. Луната в София залязва в 4 ч. и 48 мин. и изгрява в 13 ч . и 30 мин. Фаза на Луната: три дни след първа четвърт.

В събота ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над Източна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните – между 8° и 13°.

В неделя ще е предимно слънчево, в източните райони със слаб североизточен вятър, в останалата част от страната ще бъде тихо; преди обяд по Черноморието и на места в низините и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Температурите ще започнат да се повишават.

Източник: НИМХ    
времето прогноза за времето София планини Черноморието температури слънчево време вятър облачност атмосферно налягане
