Проливният дъжд блокира движението в няколко района на София

В ъзстановено е движението за преминаване в участъка от пътното платно в кв."Панчарево".

По-рано днес заради наводнение на пътното платно и ниво на водата от 15 см. движението беше спряно.

Директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков обяви по-рано днес, че е получен е сигнал за завиряване в участъка между Пасарел и кв. "Панчарево". "В този участък няма изградени дъждоприемни шахти, а нивото на асфалта е по-ниско, което е довело до събиране на вода. След като бъдат отстранени останалите проблеми в града, екипите ще бъдат насочени и там", уточни Неделков.

Наводнение спря движението на четири трамвайни линии в София

Възстановено е движението на две от трамвайните линии по бул. „Асен Йорданов“ в участъка преди кръстовището с бул. „Шипченски проход“, съобщи директорът на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община Красимир Димитров.

По-рано движението на трамваи с номера 20, 21, 22 и 23 беше спряно заради наводнение.

От Столична община съобщиха, че е пуснато движението на трамвайни линии 20 и 22. Трамвай №20 се движи от "Гео Милев" до метростанция "Опълченска", а линия 22 от депо Изток до "Красна поляна".

„Вървят трамваите, общо четири екипа работят на място – два на Аварийна помощ и превенция и два на пожарната. Шахтите поемат водата, всичко е наред, дъждът спря, а движението е пуснато“, обясни Димитров.

По думите му екипи на дирекцията са изпратени и на "Симеоновско шосе", където е установено завиряване. Общо десет екипа работят в столицата по сигнали за наводнения и завирявания.

Той съобщи, че на места нивото на реките в района на София се е повишило с около един метър. „Имаме сигнал за река Владайска – хората се притесняват, но за момента няма преливане или сигнали за бедстващи хора или наводнени къщи“, уточни Димитров.