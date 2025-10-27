Наводнение спря движението на четири трамвайни линии в София

Божанов: Партиите в опозиция вече са готови за предсрочни избори

Т рамвайни линии 20, 21, 22 и 23 временно не изпълняват курсове заради сериозно наводнение по бул. „Асен Йорданов“ преди кръстовището с бул. „Шипченски проход“, съобщават от Центъра за градска мобилност.

За обслужване на пътниците са пуснати заместващи автобуси. Те се движат по маршрутите:

от автостанция „Изток“ до „Подуяне“;

от депо „Искър“ към квартал „Гео Милев“.

На място работят аварийни екипи и служители на пожарната.

От ЦГМ призовават гражданите да следят страницата на дружеството във Facebook и електронните табла по спирките за допълнителна информация относно възстановяването на трамвайното движение.