Наводнение спря движението на четири трамвайни линии в София

За обслужване на пътниците са пуснати заместващи автобуси

27 октомври 2025, 08:07
Кризисното сметосъбиране в

Кризисното сметосъбиране в "Люлин" и "Красно село" продължава
Опасно време в България: Проливни дъждове обхващат цялата страна

Опасно време в България: Проливни дъждове обхващат цялата страна
Протест във Велико Търново заради мътната вода

Протест във Велико Търново заради мътната вода
БСП официално прие ротацията на председателя на НС

БСП официално прие ротацията на председателя на НС
Националният съвет на БСП заседава, обсъжда ротацията на председател на НС

Националният съвет на БСП заседава, обсъжда ротацията на председател на НС
Киселова: Решенията за ротацията на председателя на НС ще се вземат колективно

Киселова: Решенията за ротацията на председателя на НС ще се вземат колективно
Биков за санкциите срещу „Лукойл“: Ситуацията е сложна, но имаме готовност да реагираме

Биков за санкциите срещу „Лукойл“: Ситуацията е сложна, но имаме готовност да реагираме
Божанов: Партиите в опозиция вече са готови за предсрочни избори

Божанов: Партиите в опозиция вече са готови за предсрочни избори

Т рамвайни линии 20, 21, 22 и 23 временно не изпълняват курсове заради сериозно наводнение по бул. „Асен Йорданов“ преди кръстовището с бул. „Шипченски проход“, съобщават от Центъра за градска мобилност.

За обслужване на пътниците са пуснати заместващи автобуси. Те се движат по маршрутите:

  • от автостанция „Изток“ до „Подуяне“;
  • от депо „Искър“ към квартал „Гео Милев“.

На място работят аварийни екипи и служители на пожарната.

От ЦГМ призовават гражданите да следят страницата на дружеството във Facebook и електронните табла по спирките за допълнителна информация относно възстановяването на трамвайното движение.

Трамваи Наводнение Градски транспорт София Заместващи автобуси ЦГМ Авария Бул. Асен Йорданов Промени в движението Пожарна
"САЩ и ЦРУ подготвят война": Венецуела вижда опасна провокация

Партията на Милей разгроми опозицията в Аржентина

Проучване: Популярността на Макрон се срина - 16% подкрепа за президента

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Мамят ли ни plug-in хибридите? Според мащабно проучване те са по-мръсни от обещаното

Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско
Преди 12 часа
Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот
Преди 12 часа
Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици
Преди 13 часа
Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали
Преди 14 часа

Губернаторът на Калифорния обмисля да се кандидатира за президент на САЩ

Свят Преди 7 минути

Тръмп е "разрушителна сила", смята Нюсъм

Президентът Радев на посещение в Саудитска Арабия

България Преди 16 минути

Той ще се срещне с представители на българската общност в Саудитска Арабия.

<p>Китай призова за край на търговските войни</p>

Китайският външен министър призова за край на търговските войни

Свят Преди 1 час

Призивът беше отправен няколко дни преди дългоочакваната среща между Си Цзинпин и Доналд Тръмп

10 подсъдими за сексистки кибертормоз, свързан с Брижит Макрон

Свят Преди 1 час

Сред обвиняемите има общински съветник, галерист и преподавател

Съветник по сигурността: Не вярвам, че ще има среща между Тръмп и Ким в близко бъдеще

Свят Преди 1 час

О Хюн-джу каза, че няма конкретна информация, въпреки спекулациите в медиите за среща между двамата лидери

Най-богатият човек в Африка: Нигерия ще има най-голямата рафинерия в света

Свят Преди 1 час

Алико Данготе предизвика трусове сред дългогодишните участници на петролния пазар

Тръмп отпътува за Япония

Свят Преди 1 час

След Япония Тръмп ще отпътува за Южна Корея, където има среща с китайския си колега Си Цзинпин

5 години по-късно: Директните полети между Индия и Китай са възстановени

Свят Преди 2 часа

ова е важен етап в двустранната търговия и знак за намаляване на напрежението между двата азиатски гиганта

Руската ПВО свали 30 дрона над Москва, затвориха две летища

Свят Преди 2 часа

Междувременно дрон порази микробус в руската Брянска област, както уби шофьора и рани двама души

Палестинският президент определи наследника си

Свят Преди 2 часа

Абас издаде указ, в който очертава план за наследяване "в случай, че има вакантно място"

Лесни методи, с които ще почистите по-бързо скаридите

Любопитно Преди 2 часа

Скаридите могат да бъдат звездата на трапезата, но почистването им често е досадно и отнема много време

"Вълчи деца": Забравените сираци от Втората световна война

Свят Преди 2 часа

В продължение на десетилетия мълчат за това, което им се е случило - децата от Източна Прусия, чийто живот се преобръща по време на Втората световна война

Откъснати от света: Какво е да живееш на безлюден остров

Любопитно Преди 2 часа

Никой не живее на този остров вече над 70 години

Заплащането по еднодневни договори вече ще е в евро

България Преди 2 часа

Промяната касае сезонните работници

Този военен трик може да ви приспи за 2 минути, струва ли си?

Любопитно Преди 2 часа

Нека разгледаме какво означава да се следва „военният метод на сън“

Илон Мъск нарече опоненти на пакетa му за възнаграждение "корпоративни терористи"

Свят Преди 2 часа

Гласуването за близо трилион долара възнаграждение ще се проведе следващия месец

