Наводнение спря движението на четири трамвайни линии в София

Т рамвайни линии 20, 21, 22 и 23 временно не изпълняват курсове заради сериозно наводнение по бул. „Асен Йорданов“ преди кръстовището с бул. „Шипченски проход“, съобщават от Центъра за градска мобилност.
За обслужване на пътниците са пуснати заместващи автобуси. Те се движат по маршрутите:
- от автостанция „Изток“ до „Подуяне“;
- от депо „Искър“ към квартал „Гео Милев“.
На място работят аварийни екипи и служители на пожарната.
От ЦГМ призовават гражданите да следят страницата на дружеството във Facebook и електронните табла по спирките за допълнителна информация относно възстановяването на трамвайното движение.