Градският транспорт в София се възстановява след потопа

Киселова: Решенията за ротацията на председателя на НС ще се вземат колективно

Министър Гуцанов: Над 30 хиляди деца са родени от деца през последните 10 години в България

В ъзстановено е движението на на трамвайни линии 20 и 22. Трамвай №20 се движи от "Гео Милев" до метростанция "Опълченска", а линия 22 от депо Изток до "Красна поляна". Това съобщиха от Столична община.

„Вървят трамваите, общо четири екипа работят на място – два на Аварийна помощ и превенция и два на пожарната. Шахтите поемат водата, всичко е наред, дъждът спря, а движението е пуснато“, съобщи директорът на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община Красимир Димитров.

По-рано движението на трамваи с номера 20, 21, 22 и 23 беше спряно заради наводнение.

По думите му екипи на дирекцията са изпратени и на "Симеоновско шосе", където е установено завиряване. Общо десет екипа работят в столицата по сигнали за наводнения и завирявания.

Той съобщи, че на места нивото на реките в района на София се е повишило с около един метър. „Имаме сигнал за река Владайска – хората се притесняват, но за момента няма преливане или сигнали за бедстващи хора или наводнени къщи“, уточни Димитров.

Красимир Димитров от аварийните служби заяви, че причината за наводнението е листната маса, която се е натрупала по шахтите и не позволява на водата да се оттече навреме.

Към момента има седем сигнала за завиряване, има и данни за покачване на водите, включително и повишаване нивото на реките. Ситуацията се следи, допълни Димитров.

В тунела, в който е работела къртицата за метрото, също имало вода. Още в неделя на място е започнал работа авариен екип, съобщава NOVA , позовавайки се на свои източници.