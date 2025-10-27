България

Градският транспорт в София се възстановява след потопа

По-рано движението на трамваи с номера 20, 21, 22 и 23 беше спряно заради наводнение

Обновена преди 35 минути / 27 октомври 2025, 08:07
В ъзстановено е движението на  на трамвайни линии 20 и 22. Трамвай №20 се движи от "Гео Милев" до метростанция "Опълченска", а линия 22 от депо Изток до "Красна поляна". Това съобщиха от Столична община.

 „Вървят трамваите, общо четири екипа работят на място – два на Аварийна помощ и превенция и два на пожарната. Шахтите поемат водата, всичко е наред, дъждът спря, а движението е пуснато“, съобщи директорът на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община Красимир Димитров.

По-рано движението на трамваи с номера 20, 21, 22 и 23 беше спряно заради наводнение. 

По думите му екипи на дирекцията са изпратени и на "Симеоновско шосе", където е установено завиряване. Общо десет екипа работят в столицата по сигнали за наводнения и завирявания. 

Той съобщи, че на места нивото на реките в района на София се е повишило с около един метър. „Имаме сигнал за река Владайска – хората се притесняват, но за момента няма преливане или сигнали за бедстващи хора или наводнени къщи“, уточни Димитров.

Красимир Димитров от аварийните служби заяви, че причината за наводнението е листната маса, която се е натрупала по шахтите и не позволява на водата да се оттече навреме.

Към момента има седем сигнала за завиряване, има и данни за покачване на водите, включително и повишаване нивото на реките. Ситуацията се следи, допълни Димитров.

В тунела, в който е работела къртицата за метрото, също имало вода. Още в неделя на място е започнал работа авариен екип, съобщава NOVA, позовавайки се на свои източници.

Източник: БТА, NOVA    
Трамваи Наводнение Градски транспорт София Заместващи автобуси ЦГМ Авария Бул. Асен Йорданов Промени в движението Пожарна
