Прокуратурата разпитва заместник-кмета на София по екологията Надежда Бобчева

В четвъртък на разпит беше и шефа на завода за отпадъци Николай Савов

Обновена преди 24 минути / 10 октомври 2025, 08:30
З аместник-кметът по зелена система, екология и земеползване на Столичнатa община Надежда Бобчева пристигна на разпит в прокуратурата. Вчера сутринта държавното обвинение извика нея и директора на завода за отпадъци Николай Савов.

"Имам своите подозрения, но не знам за какво ще ме разпитат", каза Бобчева пред медиите на влизане.

Тя отказа да коментира за какво е проверката. 

След разпита си в четвъртък Савов каза, че е питан за сигнал от миналата година, свързан с проверка в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), за да даде допълнителни пояснения.

"Нито една дума или реплика следователят не ми е казал относно това, което се случва с боклука в момента. Само и единствено ми бяха задавани уточняващи въпроси, които са свързани с проверка на РИОСВ от миналата година", заяви той.

На фона на продължаващата криза с боклука Столичната община организира пунктове за доброволци в подкрепа на кризисната дейност по сметосъбиране в районите „Люлин“ и „Красно село“, предаде NOVA.

Там ще присъстват служители на Столичната община, които ще съдействат за организацията на терен и ще раздават чували, ръкавици и други необходими консумативи на доброволците.

