Асен Василев: Събираме подписи за оставката на председателя на КПК Антон Славчев

С оглед, че Комисията за противодействие на корупцията (КПК) не проведе нормално разследване и не разпита всички свидетели по делото в София и Варна, събрахме подписи за оставката на председателя ѝ Антон Славчев. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на "Продължаваме промяната" и депутат от парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Асен Василев.

"Имаме уверението, че колегите от опозицията ще се подпишат, а трябват 80 подписа, за да влезе в зала искането за оставка", каза Василев.

Той уточни, че подписката ще бъде оставена в мраморното фоайе на парламента.

"Славчев не може безпристрастно и професионално да води комисията и затова трябва да бъде премахнат като неин ръководител", добави депутатът.

"Най-добре е комисията да няма политическо ръководство, както пише в Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)", добави Василев - "това, което каза и Европейската комисия, и заради което задържаха средствата по ПВУ“, уточни той.

"Ако КПК работеше както трябва, би свършила добра работа, би имало разследване срещу корупция и би била политически неутрална, добави съпредседателят на "Да, България" и депутат от парламентарната група на ПП-ДБ Божидар Божанов.

Той коментира и предложените от "Има такъв народ" (ИТН) промени в Наказателния кодекс.

"Твърдо против тях сме, защото законопроектът предвижда специални разузнавателни средства и когато някой реши да публикува информация, ще бъде подслушван, за да не го прави", обясни Божанов.

"Хора като Антон Славчев ще могат да подслушват свидетели и да ги заплашват и той ще има още един повод да подслушва журналисти и да ги притиска", каза Божанов. "Показването на това кой седи зад Антон Славчев е нещо, което гражданите трябва да видят – управляващите седят зад човек, който заплашва свидетели", добави депутатът.

"ИТН не се регистрираха в пленарна зала, защото не им се включи законът, който да пази голите им снимки", добави Асен Василев.

Коментар за исканията на ПП-ДБ за оставката на Антон Славчев от антикорупционната комисия дойде и от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Аз съм за оставката на цялата Комисия, много пъти съм го казвал. Ще подкрепя Атанасов за това, което поиска – за закриване на комисията", заяви лидерът на ГЕРБ.