Русия отложи среща на върха с Арабската лига в Москва

Р усия обяви отлагането за неопределено време на среща на върха с Арабската лига, която беше планирана за следващата седмица в Москва, поради участието на няколко арабски лидери в прилагането на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, предаде Франс прес.

Съответното изявление бе направено снощи от Кремъл след телефонен разговор между руския президент Владимир Путин и иракския премиер Мохамед Шия ас Судани, чиято страна е ротационен председател на Арабската лига.

Путин и Ас Судани се съгласиха, че "за няколко арабски лидери ще бъде трудно да посетят лично Москва", поради "началото на активната фаза от прилагането на плана на американския президент Доналд Тръмп" за Газа, обясни Кремъл в изявление.

"По тази причина бе счетено за целесъобразно да се отложи руско-арабската среща на върха за по-късна дата", която все още не е определена.

Обявена през април от Владимир Путин, тази първа среща на върха между Русия и арабския свят беше планирана за 15 октомври в Москва, посочва АФП.

Израел обяви вчера, че всички страни са подписали първата фаза от споразумението за прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на заложниците след силен натиск от страна на Доналд Тръмп за прекратяване на войната в палестинския анклав.

Това споразумение, сключено в Египет, е резултат от съдържащия 20 точки мирен план за Газа, обявен през септември от Тръмп, след две години опустошителна война, предизвикана от безпрецедентната атака на палестинското ислямистко движение "Хамас" в Израел на 7 октомври 2023 г.

Русия направи драматичен завой към своите азиатски, африкански и арабски партньори от началото на мащабната си инвазия в Украйна през 2022 г. и налагането на тежки западни санкции, които засегнаха руската икономика.