Свят

Русия отложи среща на върха с Арабската лига в Москва

Причината - участието на няколко арабски лидери в прилагането на споразумението за прекратяване на огъня в Газа

10 октомври 2025, 11:59
Русия отложи среща на върха с Арабската лига в Москва
Източник: iStock Photos/Getty Images

Р усия обяви отлагането за неопределено време на среща на върха с Арабската лига, която беше планирана за следващата седмица в Москва, поради участието на няколко арабски лидери в прилагането на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, предаде Франс прес.

Правителството на Израел одобри мирното споразумение за Газа

Съответното изявление бе направено снощи от Кремъл след телефонен разговор между руския президент Владимир Путин и иракския премиер Мохамед Шия ас Судани, чиято страна е ротационен председател на Арабската лига.

Путин и Ас Судани се съгласиха, че "за няколко арабски лидери ще бъде трудно да посетят лично Москва", поради "началото на активната фаза от прилагането на плана на американския президент Доналд Тръмп" за Газа, обясни Кремъл в изявление.

"По тази причина бе счетено за целесъобразно да се отложи руско-арабската среща на върха за по-късна дата", която все още не е определена.

По пътя на дипломацията – ще помогне ли Саудитска Арабия за постигането на мир в Украйна

Обявена през април от Владимир Путин, тази първа среща на върха между Русия и арабския свят беше планирана за 15 октомври в Москва, посочва АФП.

Израел обяви вчера, че всички страни са подписали първата фаза от споразумението за прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на заложниците след силен натиск от страна на Доналд Тръмп за прекратяване на войната в палестинския анклав.

"Хамас": Приемаме арабския план за управление на Газа

Това споразумение, сключено в Египет, е резултат от съдържащия 20 точки мирен план за Газа, обявен през септември от Тръмп, след две години опустошителна война, предизвикана от безпрецедентната атака на палестинското ислямистко движение "Хамас" в Израел на 7 октомври 2023 г.

Русия направи драматичен завой към своите азиатски, африкански и арабски партньори от началото на мащабната си инвазия в Украйна през 2022 г. и налагането на тежки западни санкции, които засегнаха руската икономика.

Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
Газа Русия среща на върха Арабската лига
Последвайте ни
Борисов: ИТН изтегля промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

Борисов: ИТН изтегля промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

Изненадващ лауреат на Нобела за мир

Изненадващ лауреат на Нобела за мир

Министър Гуцанов категорично брани почивния понеделник от идеите на ПП-ДБ

Министър Гуцанов категорично брани почивния понеделник от идеите на ПП-ДБ

Reuters: Русия може да нахлуе за 3 дни - Балтика се готви за бягство

Reuters: Русия може да нахлуе за 3 дни - Балтика се готви за бягство

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Ако ЕС не се вразуми, автоиндустрията може да изпадне в кома

Ако ЕС не се вразуми, автоиндустрията може да изпадне в кома

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 3 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпа, какво ще кажеш за едно романтично пътуване? – Къде? – До хладилника и обратно – донеси ми бира!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рязко се повиши нивото на река Янтра, наводнени са земеделски площи

Рязко се повиши нивото на река Янтра, наводнени са земеделски площи

България Преди 13 минути

На този етап няма пряка опасност за населението и имуществото на хората

Тайният съветски проект за създаване на хибрид човек-шимпанзе

Тайният съветски проект за създаване на хибрид човек-шимпанзе

Свят Преди 1 час

Учен, обсебен със създаването на кръстоски между различни видове, е рискувал всичко в преследване на знанието

<p>Сблъсък на светове определи номинираните за изгонване в Big Brother</p>

Сблъсък на светове определи номинираните за изгонване в Big Brother

Любопитно Преди 1 час

Зрителите могат да подкрепят Лена, Мина, Михаела и Калин в приложението NOVA PLAY

Асен Василев: Събираме подписи за оставката на председателя на КПК Антон Славчев

Асен Василев: Събираме подписи за оставката на председателя на КПК Антон Славчев

България Преди 1 час

ГЕРБ иска закриване на Комисията

Шофьор блъсна 9-годишно дете на пешеходна пътека в Бургас

Шофьор блъсна 9-годишно дете на пешеходна пътека в Бургас

България Преди 1 час

Инцидентът е станал на улица „Ангел Димитров”

Карлос Насар

Младият феномен с 3 световни титли в 3 категории - Карлос Насар

България Преди 1 час

Карлос Насар продължи да затвърждава статута си на един от най-големите таланти в историята на българските щанги и на световната сцена изобщо

Дина Болуарте

Конгресът на Перу свали президентът Дина Болуарте от власт

Свят Преди 2 часа

Решението идва на фона на нарастващо обществено недоволство от неспособността ѝ да овладее ширещата се престъпност в страната

Радев в Естония: Най-важната ни задача е намиране на решение за войната в нашия континент

Радев в Естония: Най-важната ни задача е намиране на решение за войната в нашия континент

Свят Преди 2 часа

Именно Европейският съюз и Европа трябва да играят ключова и водеща роля, заяви президентът

Осъдиха трима българи във Франция за източване на банкови карти (ВИДЕО)

Осъдиха трима българи във Франция за източване на банкови карти (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Схемата им действала чрез монтиране на скимиращи устройства върху банкомати

Гражданство след три години в Германия? Край на това

Гражданство след три години в Германия? Край на това

Свят Преди 2 часа

През 2024 година Германия създаде възможност за улеснено получаване на гражданство в страната след едва три години във Федералната република

Кога пристигат противогрипните ваксини в аптеките

Кога пристигат противогрипните ваксини в аптеките

България Преди 2 часа

„Сега е моментът за ваксинация“, категоричен е Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки

Доналд Тръмп

Тръмп заплаши Испания с изгонване от НАТО

Свят Преди 3 часа

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че няма да се ангажира с целта от 5%, наричайки я „несъвместима с нашата социална държава и нашата визия за света“

Предоставиха държавни апартаменти за евакуираните от столичния квартал "Хаджи Димитър"

Предоставиха държавни апартаменти за евакуираните от столичния квартал "Хаджи Димитър"

България Преди 3 часа

Това съобщи областният управител на София Стефан Арсов

Катастрофа между тир и кола затруднява движението в Прохода на Републиката (СНИМКИ)

Катастрофа между тир и кола затруднява движението в Прохода на Републиката (СНИМКИ)

България Преди 3 часа

Камионът с ремарке е препречил пътя, а колата е паднала в канавката

Прокуратурата разпита заместник-кмета на София по екологията Надежда Бобчева

Прокуратурата разпита заместник-кмета на София по екологията Надежда Бобчева

България Преди 4 часа

В четвъртък на разпит беше и шефа на завода за отпадъци Николай Савов

Васил Терзиев

Кметът Терзиев: Отказвам високи цени за боклука, има опит за създаване на криза

България Преди 4 часа

„Има всички индикации, че ще подпишем договор с турска фирма за сметоизвозване, защото отговаря на нашата прогнозна цена – 166 лева на тон“, обяви кметът на столицата

Всичко от днес

От мрежата

Кога малките кученца отварят очите си

dogsandcats.bg

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg
1

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

sinoptik.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg

Какво казва датата ти на раждане за твоята карма?

Edna.bg

Напиши нещо на лист и виж какво издава почеркът ти за теб

Edna.bg

Стоилов: Турция е по-качествен отбор, подкрепата на феновете ни е много важна

Gong.bg

Боримиров: Днешният ден е паметен за мен

Gong.bg

Мария Корина Мачадо получи Нобелова награда за мир

Nova.bg

Над 5 метра: Рязко се повишиха нивата на Янтра, наводнени са земеделски площи (СНИМКИ)

Nova.bg