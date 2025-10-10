България

Земеделци на протест в защита на българското производство

Демонстрацията се провежда пред сградата на Европейския парламент в София

Обновена преди 13 минути / 10 октомври 2025, 07:40
Борисов: ИТН изтегля промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация
Предоставиха държавни апартаменти за евакуираните от столичния квартал "Хаджи Димитър"
Три жени в болница, след като добавка за отслабване едва не ги уби
Прокуратурата разпита заместник-кмета на София по екологията Надежда Бобчева
Кметът Терзиев: Отказвам високи цени за боклука, има опит за създаване на криза
След евакуацията в Русенско: Има ли все още риск за жителите
Внимание, шофьори! Промени в движението по „Хемус“ и „Тракия“ до неделя
Слънце, вятър и температури до 20°: Какво време ни очаква днес

П ротест под надслов "В защита и подкрепа на българското производство" на земеделски производители пред сградата на Европейския парламент в София.

Организатори са земеделски производители от различни региони на страната, информира NOVA.

Земеделци настояват за промени в Закона за движение по пътищата

Те настояват за повече прозрачност, справедливи и работещи правила, както и за премахване на дискриминационни механизми при подпомагането на сектора.

Протестиращите искат и гаранции за свободен пазар и равнопоставеност на българските производители спрямо техните европейски конкуренти.

От Асоциацията обявиха, че свалят доверието си от кабинета на ресорното министерство.

По думите на Проданов повод за недоволството и свалянето на доверието от министъра на земеделието е несвършена работа.

„Винаги, когато се сваля доверие от политическо ръководство, поводът е несвършена работа. Към момента ние имаме година и половина, в които и сегашният министър участваше, във връзка със законодателни промени, от които браншът има нужда”, каза  в ефира на NOVA Илиян Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

От Асоциацията настояват за законодателни промени, които и до днес не са изпълнени.

„На първо място се касае за законодателни промени в поземлените отношения. Касае се за промени в закона за водите, за да може да улесним достъпа до вода за всички земеделски производители. Касае се за законодателство в кооперативите. Към момента в България няма нормативна база за създаване на кооперативи. Това са закони, които няма как да не минат през министерството на земеделието като ресорно ведомство”, твърди още Илиян Проданов.

Председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите заяви, че протестите ще продължат, ако законодателството не бъде променено до края на тази година.

Източник: nova.bg    
земеделци протест
