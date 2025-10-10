България

Министър Гуцанов категорично брани почивния понеделник от идеите на ПП-ДБ

„Да не се правят на по-големи католици от папата“, призова още той колегите си от ПП-ДБ

10 октомври 2025, 12:06
Министър Гуцанов категорично брани почивния понеделник от идеите на ПП-ДБ
М инистърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов е против идеята на ПП-ДБ да се отмени „почивният понеделник“, предаде Агенция „Фокус“.

„Хората са свикнали с това, че когато празниците се падат събота и неделя, първият работен ден е почивен“,

заяви тойпред журналисти по повод законопроекта на депутати от ПП-ДБ, който предвижда да отпаднат почивните понеделници в държавата.

Гуцанов подкрепя сегашното положение с почивен понеделник. „Да не се правят на по-големи католици от папата“, призова още той колегите си от ПП-ДБ.

Да отпаднат почивните понеделници в държавата, предлагат от ДБ

Социалният министър подкрепя предложението на МС заради приемането на еврото 31 декември и 2 януари 2026 г. да бъдат обявени за почивни дни. „Заплащането ще е по закон – 75% увеличение върху заплатата, обясни той. Няма да има ощетени хора. Около празниците така или иначе работните дни са малко по-съкратени, нека това да стане по този официален начин“, допълни той.

По думите му борбата със сивия сектор е пряко свързана с ограничаването на трудовата експлоатация и защитата на човешките права.

„Работата без трудов договор е явление, което няма да толерирам по никакъв начин.

Именно тя е входната врата към по-опасни престъпления – като трудова експлоатация, трафик на хора и сексуално насилие“, обясни министърът на труда и социалната политика.

Относно пенсионната система Гуцанов посочи, че не подкрепя повишаването на възрастта за пенсиониране и на пенсионните вноски.

Източник: Агенция "Фокус"    
