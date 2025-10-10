Желязков: Оставката на нито един министър не е на дневен ред в момента

"Няма на дневен ред оставка, на който и да е министър от правителството". Това заяви министър-председателят Росен Желязков, след като откри реконструиран напоителен канал в Хасковско в присъствието на европейския комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен.

Думите му дойдоха в отговор на журналистически въпрос за земеделския министър Георги Тахов.

"В политиките на Министерство на земеделието и храните има ясна и предвидима последователност. Това, че определени браншови организации поставят искания е повод за разговор и диалог. Не мисля, че на този етап става въпрос за политически искания, става въпрос за повече чуваемост и диалог, защото и в рамките на самите браншови организация се чуват различни мнения – едни подкрепят министъра, други не го", каза Желязков.

Земеделци излизат на протест в защита на българското производство

В петък пред сградата на представителството на ЕК в София е организиран протест под надслов "В защита и подкрепа на българското производство".

Организатори са земеделски производители от различни региони на страната, които настояват за повече прозрачност, справедливи и работещи правила, както и за премахване на дискриминационни механизми при подпомагането на сектора.

"Обикновено исканията за оставки са свързани или с професионални, или с политически мотиви. Разговорът трябва да бъде върху професионалната част и върху политиките, а не върху политическите основания. Няма оставка, на които и да е министър в правителството на дневен ред", заключи Желязков по темата.