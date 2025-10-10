България

Желязков: Оставката на нито един министър не е на дневен ред в момента

Премиерът откри реконструиран напоителен канал в Хасковско в присъствието на еврокомисаря по въпросите на земеделието и храните

10 октомври 2025, 11:49
Източник: БТА

"Няма на дневен ред оставка, на който и да е министър от правителството". Това заяви министър-председателят Росен Желязков, след като откри реконструиран напоителен канал в Хасковско в присъствието на европейския комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен. 

Думите му дойдоха в отговор на журналистически въпрос за земеделския министър Георги Тахов.

"В политиките на Министерство на земеделието и храните има ясна и предвидима последователност. Това, че определени браншови организации поставят искания е повод за разговор и диалог. Не мисля, че на този етап става въпрос за политически искания, става въпрос за повече чуваемост и диалог, защото и в рамките на самите браншови организация се чуват различни мнения – едни подкрепят министъра, други не го", каза Желязков. 

Земеделци излизат на протест в защита на българското производство

В петък пред сградата на представителството на ЕК в София е организиран протест под надслов "В защита и подкрепа на българското производство".

Организатори са земеделски производители от различни региони на страната, които настояват за повече прозрачност, справедливи и работещи правила, както и за премахване на дискриминационни механизми при подпомагането на сектора.

"Обикновено исканията за оставки са свързани или с професионални, или с политически мотиви. Разговорът трябва да бъде върху професионалната част и върху политиките, а не върху политическите основания. Няма оставка, на които и да е министър в правителството на дневен ред", заключи Желязков по темата.

Източник: БГНЕС    
Борисов: ИТН изтегля промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

Борисов: ИТН изтегля промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

Изненадващ лауреат на Нобела за мир

Изненадващ лауреат на Нобела за мир

Министър Гуцанов категорично брани почивния понеделник от идеите на ПП-ДБ

Министър Гуцанов категорично брани почивния понеделник от идеите на ПП-ДБ

Reuters: Русия може да нахлуе за 3 дни - Балтика се готви за бягство

Reuters: Русия може да нахлуе за 3 дни - Балтика се готви за бягство

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Ако ЕС не се вразуми, автоиндустрията може да изпадне в кома

Ако ЕС не се вразуми, автоиндустрията може да изпадне в кома

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 3 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 2 дни

