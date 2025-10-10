Тайният съветски проект за създаване на хибрид човек-шимпанзе

О т филми като „Мухата“ и „Островът на д-р Моро“ до съвременни класики като „Сплит“ или „Догман“, публиката в киносалоните изглежда не може да се насити на истории за хора, смесени с някакъв вид животно. Сюжетите, включващи тези видове чудовища, не са само чудесен материал за научна фантастика. В края на 19-ти и началото на 20-ти век световното очарование с научните постижения накара някои хора, с по-компромисен морал, да си зададат въпроса: защо не можем да създадем хибрид между маймуна и човек?

В Съветска Русия е имало програма за хибриди между хора и маймуни. Но въпреки че името на Йосеф Сталин, един от най-големите злодеи в историята, се споменава редовно във връзка с този експеримент, това всъщност е дело на един особено отдаден и обезумял съветски учен.

Благодарение на всички научни постижения по онова време, 19-ти и 20-ти век бяха плодородна почва за диви и неетични експерименти. След като политически и финансово влиятелните хора се захласнаха по идеята за евгеника, те не губиха време да използват науката, за да подчинят и контролират населението. Но маймуно-хората никога не бяха на радара на Сталин.

Най-шокиращите, жестоки и зловещи експерименти в историята

Всъщност един по-ранен руски учен на име Илия Иванов провеждал експерименти с кръстосано оплождане между хора и шимпанзета. Тогава как името на Сталин се появи в това? Заради една-единствена статия в списание, написана от руския учен Кирил Росианов, която приписва цялата идея на него. Академичните списания би трябвало да бъдат рецензирани с легитимни източници, което добавя достоверност. Но нито името му, нито влиянието, нито одобрението му присъстват никъде в референтната статия на Росианов. Вероятно Сталин дори не е осъзнавал, че такива експерименти съществуват, и е прочел за тях едновременно с всички останали във вестниците. Историята беше популяризирана от креационистите (бел.ред. креационизъм е възгледът, че човечеството, животът, Земята и Вселената са създадени от свръхестествено божество) от 20-ти век, които искаха да промотират сензационния разказ, за да подсилят аргументите си срещу еволюцията.

Кой беше Илия Иванов?

Josef Stalin'in (Yosif Visaryonoviç Cugaşvili) 23 yaşındaki bir fotoğrafı - 1901, Çarlık Rusyası. pic.twitter.com/byGvVEVPG9 — İkinci Dünya Savaşı (@ww2turkiye) August 19, 2016

Илия Иванов беше високо уважаван руски учен с голяма отдаденост към всички нови постижения в научния свят. Той също така играеше доста свободно с етичната част от научния метод и не беше голям фен на въпроса дали нещо трябва да се направи само защото е технически възможно. Иванов прекара по-голямата част от кариерата си, работейки с добитък в опит да подобри развъждането на коне. Неговите изследвания и успехи с изкуственото осеменяване го направиха световноизвестен учен в областта, произвеждайки хибриди на добитък като смесица между зебра и магаре. Но както се вижда от лекциите и писанията му, Иванов имаше един лудонаучен проект, който копнееше да изпробва поне от 1910 г.: възможността за раждане на хибрид между човек и маймуна. Няколко години след Болшевишката революция от 1917 г. Иванов смяташе, че новият режим може да е склонен да финансира изследванията му. Първоначалният план не е бил да се създаде армия от супер войници, покрити с косми, а по-скоро да се проведат допълнителни висококачествени процедури за изкуствено осеменяване с подкрепата на правителството. Единственият проблем в плановете на Иванов беше спорното му решение да включи хора в изследванията си. Това доведе до това, че много малко хора бяха готови да работят с него.

Въпреки опасенията, Иванов присъства на престижно научно събитие, което включваше личности като известния учен Иван Павлов. Проектът беше награден с еквивалента на 10 000 долара от Съветската финансова комисия, което даде зелена светлина на Иванов да изследва възможностите за хибриди между хора и маймуни през 1924 г.

Може би се питате как е спечелил подкрепа за толкова обезумели експерименти. Е, голяма част от това беше свързано с връзката им с теорията за еволюцията на Чарлз Дарвин. Дарвин беше включил близката връзка между шимпанзетата и хората в еволюционното дърво. Мисленето на Иванов беше, че може да направи крачка напред от теорията на Дарвин, предоставяйки липсващото звено във веригата. Иванов също се стремеше да дискредитира и отхвърли религията изцяло. Така че успешен експеримент потенциално би могъл да покаже превъзходството на науката над религията, нещо, което съветите бяха много заинтересовани да демонстрират. Но неуспехът му да произведе хибрид между човек и маймуна само би укрепил позицията на религията, нещо, което Иванов не можел да допусне. Така че в неговия ум всичко беше или всичко, или нищо.

С новополучените си пари в ръка, Иванов и неговият екип започнаха работа в изследователската си станция във Френска Гвинея през март 1926 г. Идеята беше местните ловци да уловят диви шимпанзета и да ги върнат на учените, за да могат да извършат експериментите си. Екипът в крайна сметка се оказа с три млади женски шимпанзета като тестови субекти, които бяха осеменени с човешка сперма. Когато този първи кръг от тестове се провали, Иванов реши да опита обратното, само че не искаше да губи време с неща като информирано съгласие.

Така че под претекст за стандартен медицински преглед, Иванов имаше идеята да измами местни жени да бъдат оплодени с ДНК на шимпанзета. За щастие, губернаторът на Френска Гвинея отхвърли това предложение категорично и вероятно изхвърли Иванов от офиса си. Тази спънка върна Иванов обратно на чертожната дъска в Русия. Той продължи да няма късмет в измамването на жени да участват в експеримента му, затова прие нов план за създаване на хибрид между човек и маймуна. Двадесет шимпанзета бяха изпратени от Африка в Русия, за да живеят в съветски разсадник за шимпанзета. Но когато самолетът най-накрая кацна, само четири оцеляха от пътуването. Останалите шимпанзета бяха отведени в по-топъл регион на СССР, където Иванов някак си убеди пет местни жени да се съгласят потенциално да станат горди родители на кръстосан вид воин. Но и този опит се провали, след като останалите четири шимпанзета умряха малко след пристигането си в Русия.

Когато експериментите на Иванов предсказуемо не успяха да произведат хибрид между човек и маймуна, креационистките поддръжници и евангелските християни по света отпразнуваха резултатите. Ако Дарвин твърдеше, че хората и шимпанзетата са почти едно и също, тогава защо не можеха да се размножават заедно? Евангелските християни по онова време бяха фокусирани върху обезсилването на теорията на Дарвин, и Иванов им помагаше изключително много. Това в крайна сметка популяризира предполагаемата връзка на Сталин със съветската супер армия от маймуно-хора, отчасти защото дискредитираше дарвинизма и неговите теории, но най-вече защото беше чудесен начин да се отправят удари към Сталин.

Всяко действие, което можело да нанесе щети на достоверността на съветите, се приемаше с ентусиазъм. Иванов в крайна сметка изчерпа цялото си държавно финансиране, но дотогава научният свят беше доста уморен от идеята за хибрид между човек и маймуна. Нарастващият национализъм в Европа също промени възприятията, подтиквайки лидерите и гражданите да изследват различни подходи към евгениката. Изведнъж идеята за маймуно-човек вече не беше толкова привлекателна, ако изобщо някога е била. Също така, възходът на нацистката партия помогна за потушаването на идеологията за хибрид с маймуна. Когато евгениката за първи път стана популярна, това беше дискусия за това как родителите могат да оптимизират гените на децата си, потенциално елиминирайки болести или дори избирайки цвета на очите им. Въпреки това евгениката е псевдонаука, основно свързана с расизъм. И бързо се превърна в извинение за режими да елиминират по-малко желани популации.

Концепцията на Хитлер за арийската господарска раса бързо замени сензационната идея за воин между човек и маймуна. След Втората световна война евгениката стана научно и социално неприемлива, иначе казано шарлатанство. Това беше голям удар за областта на хибридите между шимпанзета и хора, и тя никога не успя да се възстанови.

След като Владимир Ленин почина през 1924 г., Сталин започна да консолидира властта си в Русия, като в крайна сметка се издигна до върха до 1930 г. По това време Сталин реши, че е необходима чистка на интелектуалците и започна първо с научната общност. Иванов беше арестуван и обвинен в подбуждане на контрареволюционно движение. Но наистина, може и да е било заради плана с маймуните. Той беше изпратен в изгнание в Казахстан, където живя до смъртта си две години по-късно от инсулт. Старият му приятел Павлов дори написа некролога му.