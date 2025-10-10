Любопитно

Сблъсък на светове определи номинираните за изгонване в Big Brother

Зрителите могат да подкрепят Лена, Мина, Михаела и Калин в приложението NOVA PLAY

10 октомври 2025, 11:04
Сблъсък на светове определи номинираните за изгонване в Big Brother

А втомонтьорката Лена, студентката Мина, инфлуенсърката Михаела и тираджията Калин са съквартирантите, които ще се борят за оставане в Къщата на Big Brother тази седмица. Те получиха най-много гласове, а зрителите могат да ги подкрепят в приложението NOVA PLAY. Един от тях ще напусне социалния експеримент по време на предстоящия лайв в събота.

До номинациите на четиримата съквартиранти доведоха редица фактори. Първи застрашен за вечерта бе Калин, който получи служебна номинация заради неуспеха на своята мисия като военен старшина. Темпераментните Лена и Михаела се сдобиха с гласове срещу себе си вследствие на скандалите помежду им и тяхното цялостно поведение в Къщата. Негативният вот срещу изкусителката Мина беше свързан с прикрито ѝ държание и двойната игра, която тя играе спрямо всички останали.

Освен заплетените номинации, зрителите на Big Brother станаха свидетели и на последствията от провалената мисия на Сияна и предателството от страна на Лена към нейните бойни другари. Неуспехът на Въшка доведе до седмица на лишения за всички обитатели на най-известната къща в България. Заради покачващото се напрежение, Big Brother постави задача на всички съквартиранти да бъдат ведри и усмихнати до второ нареждане. Най-обсъжданата къща у нас вече напуснаха консервативният бивш поп фолк певец Мути Мутиев и татуистката Стефани Йорданова, която разкри, че е бременна в предаването. Те бяха гости в подкаста “Голямата сестра”, където на въпросите на водещата Елена Сергова ще отговаря и третият изгонен съквартирант. Кой ще бъде той?

Big Brother продължава в петък от 22:00 ч. по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Биг Брадър номинации изгонване съквартиранти риалити шоу NOVA PLAY скандали провалена мисия Къщата подкаст Голямата сестра
– Скъпа, какво ще кажеш за едно романтично пътуване? – Къде? – До хладилника и обратно – донеси ми бира!
Всичко от днес

