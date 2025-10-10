Slicr дебютира с Radio Valley: Нова алтернативна вълна превзема България

Н овосформираната българска банда Slicr прави своя голям музикален дебют на 10 октомври с първия си сингъл “Radio Valley”. Четирима приятели – Любослав, Мартин, Ян и Кирил, чиято средна възраст е едва 19 години, създават свежо звучене, което комбинира dream pop, shoegaze и lo-fi indie, и заявяват амбициите си да бъдат сред водещите имена на новата алтернативна вълна у нас.

Групата се появява на сцената с летящ старт благодарение на продукцията на Kan Wakan,

единственият български артист попадал в топ 100 на Billboard. Любослав Илиев, фронтменът на Slicr, вече е познат от групата Woomb и е част от управителния съвет на Сдружение “Самодива”, което подкрепя младите алтернативни музиканти и им осигурява професионална продукционна среда и възможности за изява.

Мартин Мундров, басистът, учи в Лондон по Creative Music Production и е активен в местната сцена с групата Lost Lyra, докато Ян Стоянов, синтезаторите и креативният директор, комбинира музика и визуални изкуства, създавайки уникалната естетика на Slicr. Георги Линев придава завършеност на звученето с богатия си международен опит, а 17-годишният барабанист Кирил Славчев носи експлозивен груув и енергия, доказана на фестивали като Nisville Jazz Fest и Капана Фест.

Първото видео към “Radio Valley”,

режисирано от Ян Стоянов, креативния директор на групата, предлага уникален визуален свят: психеделични образи и експериментален монтаж, които пресъздават синестезия между звук и картина. Видеото използва архивни материали и документален стил, комбинирани чрез „мръсен“ аналогов монтаж и глич ефекти, създавайки субективни образи и усещане за изгубено време и пространство.

Slicr ще представят сингъла и на живо на 16 октомври в Soda Bar, София, по време на международната музикална конференция “So Alive”. Дебютът на живо ще съчетае музика и визуални инсталации, демонстрирайки силата на аудио-визуалния им подход и уникалния почерк на новото поколение български алтернативни артисти.