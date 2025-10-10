Любопитно

Slicr дебютира с Radio Valley: Нова алтернативна вълна превзема България

Slicr ще представят сингъла и на живо на 16 октомври в Soda Bar, София, по време на международната музикална конференция “So Alive”

10 октомври 2025, 12:32
Slicr дебютира с Radio Valley: Нова алтернативна вълна превзема България
Slicr   

Н овосформираната българска банда Slicr прави своя голям музикален дебют на 10 октомври с първия си сингъл “Radio Valley”. Четирима приятели – Любослав, Мартин, Ян и Кирил, чиято средна възраст е едва 19 години, създават свежо звучене, което комбинира dream pop, shoegaze и lo-fi indie, и заявяват амбициите си да бъдат сред водещите имена на новата алтернативна вълна у нас.

Групата се появява на сцената с летящ старт благодарение на продукцията на Kan Wakan,

единственият български артист попадал в топ 100 на Billboard. Любослав Илиев, фронтменът на Slicr, вече е познат от групата Woomb и е част от управителния съвет на Сдружение “Самодива”, което подкрепя младите алтернативни музиканти и им осигурява професионална продукционна среда и възможности за изява.

Мартин Мундров, басистът, учи в Лондон по Creative Music Production и е активен в местната сцена с групата Lost Lyra, докато Ян Стоянов, синтезаторите и креативният директор, комбинира музика и визуални изкуства, създавайки уникалната естетика на Slicr. Георги Линев придава завършеност на звученето с богатия си международен опит, а 17-годишният барабанист Кирил Славчев носи експлозивен груув и енергия, доказана на фестивали като Nisville Jazz Fest и Капана Фест.

Първото видео към “Radio Valley”,

режисирано от Ян Стоянов, креативния директор на групата, предлага уникален визуален свят: психеделични образи и експериментален монтаж, които пресъздават синестезия между звук и картина. Видеото използва архивни материали и документален стил, комбинирани чрез „мръсен“ аналогов монтаж и глич ефекти, създавайки субективни образи и усещане за изгубено време и пространство.

Slicr ще представят сингъла и на живо на 16 октомври в Soda Bar, София, по време на международната музикална конференция “So Alive”. Дебютът на живо ще съчетае музика и визуални инсталации, демонстрирайки силата на аудио-визуалния им подход и уникалния почерк на новото поколение български алтернативни артисти.

Slicr Radio Valley българска банда музикален дебют Kan Wakan dream pop shoegaze lo-fi indie първо видео алтернативна музика
Последвайте ни
Борисов: ИТН изтегля промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

Борисов: ИТН изтегля промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

Изненадващ лауреат на Нобела за мир

Изненадващ лауреат на Нобела за мир

Министър Гуцанов категорично брани почивния понеделник от идеите на ПП-ДБ

Министър Гуцанов категорично брани почивния понеделник от идеите на ПП-ДБ

Reuters: Русия може да нахлуе за 3 дни - Балтика се готви за бягство

Reuters: Русия може да нахлуе за 3 дни - Балтика се готви за бягство

Какви са глобите за неспазване на работното време

Какви са глобите за неспазване на работното време

pariteni.bg
Издънка на VW Group “открадна“ най-емблематичния двигател на Audi

Издънка на VW Group “открадна“ най-емблематичния двигател на Audi

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 3 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпа, какво ще кажеш за едно романтично пътуване? – Къде? – До хладилника и обратно – донеси ми бира!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия отложи среща на върха с Арабската лига в Москва

Русия отложи среща на върха с Арабската лига в Москва

Свят Преди 52 минути

Причината - участието на няколко арабски лидери в прилагането на споразумението за прекратяване на огъня в Газа

Желязков: Оставката на нито един министър не е на дневен ред в момента

Желязков: Оставката на нито един министър не е на дневен ред в момента

България Преди 1 час

Премиерът откри реконструиран напоителен канал в Хасковско в присъствието на еврокомисаря по въпросите на земеделието и храните

Министър Гроздан Караджов представи новите локомотиви на първи перон на Централна жп гара София

Българските железници с 3 нови локомотива: Имена на герои ги водят

България Преди 1 час

Новите локомотиви ще бъдат оборудвани с най-модерната система за безопасност European Train Control System-ETCS, която ще бъде активирана след инсталиране

<p>Сблъсък на светове определи номинираните за изгонване в Big Brother</p>

Сблъсък на светове определи номинираните за изгонване в Big Brother

Любопитно Преди 1 час

Зрителите могат да подкрепят Лена, Мина, Михаела и Калин в приложението NOVA PLAY

Асен Василев: Събираме подписи за оставката на председателя на КПК Антон Славчев

Асен Василев: Събираме подписи за оставката на председателя на КПК Антон Славчев

България Преди 1 час

ГЕРБ иска закриване на Комисията

Шофьор блъсна 9-годишно дете на пешеходна пътека в Бургас

Шофьор блъсна 9-годишно дете на пешеходна пътека в Бургас

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал на улица „Ангел Димитров”

Карлос Насар

Младият феномен с 3 световни титли в 3 категории - Карлос Насар

България Преди 2 часа

Карлос Насар продължи да затвърждава статута си на един от най-големите таланти в историята на българските щанги и на световната сцена изобщо

Дина Болуарте

Конгресът на Перу свали президентът Дина Болуарте от власт

Свят Преди 2 часа

Решението идва на фона на нарастващо обществено недоволство от неспособността ѝ да овладее ширещата се престъпност в страната

Радев в Естония: Най-важната ни задача е намиране на решение за войната в нашия континент

Радев в Естония: Най-важната ни задача е намиране на решение за войната в нашия континент

Свят Преди 2 часа

Именно Европейският съюз и Европа трябва да играят ключова и водеща роля, заяви президентът

Осъдиха трима българи във Франция за източване на банкови карти (ВИДЕО)

Осъдиха трима българи във Франция за източване на банкови карти (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Схемата им действала чрез монтиране на скимиращи устройства върху банкомати

Гражданство след три години в Германия? Край на това

Гражданство след три години в Германия? Край на това

Свят Преди 3 часа

През 2024 година Германия създаде възможност за улеснено получаване на гражданство в страната след едва три години във Федералната република

Кога пристигат противогрипните ваксини в аптеките

Кога пристигат противогрипните ваксини в аптеките

България Преди 3 часа

„Сега е моментът за ваксинация“, категоричен е Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки

Доналд Тръмп

Тръмп заплаши Испания с изгонване от НАТО

Свят Преди 3 часа

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че няма да се ангажира с целта от 5%, наричайки я „несъвместима с нашата социална държава и нашата визия за света“

Предоставиха държавни апартаменти за евакуираните от столичния квартал "Хаджи Димитър"

Предоставиха държавни апартаменти за евакуираните от столичния квартал "Хаджи Димитър"

България Преди 3 часа

Това съобщи областният управител на София Стефан Арсов

Три жени в болница, след като добавка за отслабване едва не ги уби

Три жени в болница, след като добавка за отслабване едва не ги уби

България Преди 3 часа

„Беше категорично казано, че добавките нямат странични ефекти, а в рекламата пишеше, че без тренировки, само с тях може да се отслабне”, разказва една от жените

Катастрофа между тир и кола затруднява движението в Прохода на Републиката (СНИМКИ)

Катастрофа между тир и кола затруднява движението в Прохода на Републиката (СНИМКИ)

България Преди 3 часа

Камионът с ремарке е препречил пътя, а колата е паднала в канавката

Всичко от днес

От мрежата

Кога малките кученца отварят очите си

dogsandcats.bg

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg
1

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

sinoptik.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg

Какво казва датата ти на раждане за твоята карма?

Edna.bg

Напиши нещо на лист и виж какво издава почеркът ти за теб

Edna.bg

Ето кога златното момче на България се прибира у нас

Gong.bg

Стоичков обяви огромен футболен проект в България

Gong.bg

Лидерът на опозицията във Венецуела получи Нобеловата награда за мир

Nova.bg

Над 5 метра: Рязко се повишиха нивата на Янтра, наводнени са земеделски площи (СНИМКИ)

Nova.bg