Кац предупреди, че няма да има "спокойствие" в Ливан без сигурност за Израел

До изявлението се стига, след като през последните седмици Израел засили военните си операции в Ливан

26 ноември 2025, 18:14
Източник: БТА

И зраелският министър на отбраната Израел Кац предупреди днес, че няма да има "спокойствие" в Ливан без сигурност за страната му, предаде Франс прес.

Израел заплаши с още по-интензивни атаки срещу "Хизбула" в Южен Ливан

Агенцията отбелязва, че до изявлението се стига, след като през последните седмици Израел засили военните си операции в Ливан, въпреки споразумението за прекратяване на огъня.

"Няма да допуснем никакви заплахи срещу жителите на северната част на страната и ще продължим да оказваме максимален натиск, който дори ще се засили", посочи Кац пред израелския парламент и приведе като доказателство "елиминирането" в неделя в Бейрут на началник-щаба на силите на "Хизбула".

Новият министър на отбраната на Израел заяви, че страната е победила Хизбула

"Няма да има спокойствие в Бейрут, нито ред и стабилност в Ливан, докато не бъде гарантирана сигурността на държавата Израел", добави израелският министър.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Израел Ливан Хизбула Израел Кац Сигурност на Израел Военни операции Северен Израел Бейрут Прекратяване на огъня Израелско-ливански конфликт
