Кац предупреди, че няма да има "спокойствие" в Ливан без сигурност за Израел

И зраелският министър на отбраната Израел Кац предупреди днес, че няма да има "спокойствие" в Ливан без сигурност за страната му, предаде Франс прес.
Агенцията отбелязва, че до изявлението се стига, след като през последните седмици Израел засили военните си операции в Ливан, въпреки споразумението за прекратяване на огъня.
"If Hezbollah does not hand over its weapons, then there will be no choice but to act forcefully again in Lebanon. The Americans have obliged Hezbollah to give up its weapons by the end of the year, and I don’t see that happening."
"Няма да допуснем никакви заплахи срещу жителите на северната част на страната и ще продължим да оказваме максимален натиск, който дори ще се засили", посочи Кац пред израелския парламент и приведе като доказателство "елиминирането" в неделя в Бейрут на началник-щаба на силите на "Хизбула".
"Няма да има спокойствие в Бейрут, нито ред и стабилност в Ливан, докато не бъде гарантирана сигурността на държавата Израел", добави израелският министър.