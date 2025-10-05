България

Приятел на задържания българин от флотилията с апел към посолството ни в Тел Авив

Николай Вълков настоя то да съдейства за бързото връщане на Васил Димитров в България

5 октомври 2025, 11:14
Кметове алармират: Река Стряма може да залее селата Калековец и Трилистник

Кметове алармират: Река Стряма може да залее селата Калековец и Трилистник
Героите от потопа: Историите зад кадрите, разчувствали България след бедствието край

Героите от потопа: Историите зад кадрите, разчувствали България след бедствието край "Елените"
Гора вместо вода: Нивото на водата в Дунав край Лом е критично ниско

Гора вместо вода: Нивото на водата в Дунав край Лом е критично ниско
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Нова организация на сметосъбирането в

Нова организация на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"
След бедствието: В кметството в Свети Влас е получен сигнал за открито тяло на жена в

След бедствието: В кметството в Свети Влас е получен сигнал за открито тяло на жена в "Елените"
Председателят на Висшия адвокатски съвет коментира казуса с и.ф. главен прокурор

Председателят на Висшия адвокатски съвет коментира казуса с и.ф. главен прокурор
Д-р Гергана Николова: Най-добре е да се ваксинираме, а не после да се чудим как да се лекуваме

Д-р Гергана Николова: Най-добре е да се ваксинираме, а не после да се чудим как да се лекуваме

Т ри дни след задържането на флотилията "Глобал Сумуд" начело с Грета Тунберг, говори един от най-близките приятели на задържания българин Васил Димитров. Пред NOVA Николай Вълков разказа, че Димитров е професионален яхтен капитан и не изключва да е управлявал един от корабите. Според него той не е там срещу заплащане, а заради вярата, че войната в Газа може да спре. 

„Приберете ме у дома“ - българинът, задържан в Газа, с обръщение в социалните мрежи

Снимка запечатва хубав спомен на Николай с един от задържаните българи във флотилията начело с Грета Тунберг. Неговото име е Васил и той сам обяви своето задържане от израелските власти.

"Ако гледате това видео значи съм задържан от израелските окупационни сили", каза той във видеото.

За задържането на приятеля си Николай научил от медиите. Двамата се видели за последно в началото на септември. "Стана дума за това, че е предстояло много голямо плаване в посока към моретата, към Израел".

"Но аз тогава изобщо не свързах тези намерения и това, което чух, са реално външните действия и изобщо тази хуманитарна ситуация с Газа. Трябва да си призная, че останах тотално шокиран, като чух първо в телевизията това събитие", разказа приятелят на Васил.

Васил е професионален яхтен капитан. Според Николай той е управлявал един от по-малките кораби, а решението му да участва било продиктувано от лични подбуди.

"Поне аз не виждам някакъв користен елемент в цялото нещо. И мисля, че няма как човек да се склони да прави такива неща за пари", обясни той.

"Отговорността, познанията и способностите, уменията, които трябва да има един човек за да го направи, това са много големи. Аз лично вече повече от 10 години се опитвам да се науча и съм много, много в началото", каза Николай Вълков.

Той не смята, че Васил се познава с активистката Грета Тунберг.

"Лично според мен това, което е накарало хората да отидат там, не са вижданията на тази жена, за което трябва да си призная, че съвсем по този случай разбрах. По-скоро е тази кауза с хората, които наистина бедстват, това е дало мотивация на участниците в тази флотилия", смята той.

"С Васил не сме си говорили на политически теми, признавам си, но този начин на мислене за човек като него не ме учуди изобщо. За мен лично става въпрос за някакъв вид демонстрация пред света - с мирни средства да се опитат да повлият на войната чрез привличане на общественото мнение", каза още приятелят на Васил.

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Николай отправя апел към българското посолство в Тел Авив да съдейства за бързото връщане на Васил в България. "Те са били наясно, че не нарушават никакви правила, никакви закони на корабоплаването, с които Васил категорично е наясно".

"Категорично се притеснявам и единственото, което така ме крепи, е, че той все пак ще измисли какво да се направи. Това, което искам да ви споделя е, че това е един човек, който ме е научил да решавам дори много напрегнати ситуации без стрес и без напрежение, със спокойно мислене и най-вече със хладнокръвие", допълни приятелят на Васил.

Източник: NOVA    
газа българин хамас васил димитров флотилия
Последвайте ни
Полша задейства военната си авиация заради масирана руска атака срещу Украйна

Полша задейства военната си авиация заради масирана руска атака срещу Украйна

Тръмп: Щом и

Тръмп: Щом и "Хамас" потвърди, примирието в Газа незабавно влиза в сила

Приятел на задържания българин от флотилията с апел към посолството ни в Тел Авив

Приятел на задържания българин от флотилията с апел към посолството ни в Тел Авив

Героите от потопа: Историите зад кадрите, разчувствали България след бедствието край

Героите от потопа: Историите зад кадрите, разчувствали България след бедствието край "Елените"

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
8 признака, че котката не ви харесва и как да промените това

8 признака, че котката не ви харесва и как да промените това

dogsandcats.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 4 часа
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 3 часа
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 4 часа
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 4 часа

Виц на деня

– Скъпа, днес си невероятна! – Само днес ли? – Ето, пак започна...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Голяма вълна“ преминава през нашата галактика, измествайки хиляди звезди от местата им

„Голяма вълна“ преминава през нашата галактика, измествайки хиляди звезди от местата им

Любопитно Преди 2 часа

Астрономите все още не знаят какво е предизвикало движението

Две деца са убити, а други две са в критично състояние след стрелба в Тексас

Две деца са убити, а други две са в критично състояние след стрелба в Тексас

Свят Преди 3 часа

Всички лица, за които се смята, че са замесени в стрелбата, са задържани

Пухкави кокосови палачинки: Лесна и бърза рецепта за неустоима закуска

Пухкави кокосови палачинки: Лесна и бърза рецепта за неустоима закуска

Любопитно Преди 4 часа

Кокосовите палачинки са истински хит за закуска, който ще зарадва цялото семейство

Забравеният първи крал на Англия

Забравеният първи крал на Англия

Любопитно Преди 4 часа

Приживе първият крал на Англия е бил известен в цяла Европа. Но през вековете той е бил пренебрегнат от историята

50 интересни факта за българските планини

50 интересни факта за българските планини

Любопитно Преди 4 часа

Всяко място по нашите земи, до което се е докоснала „майката-природа“ е спиращо дъха и заслужава да бъде видяно

Ясен е първият сигурен участник в следващия сезон на “Игри на волята”

Ясен е първият сигурен участник в следващия сезон на “Игри на волята”

Любопитно Преди 12 часа

Приключенецът Николай Бенковски победи ветерана Кралев в кастинг битка

Мъж от Флорида уби и изяде два пауна, арестуваха го

Мъж от Флорида уби и изяде два пауна, арестуваха го

Свят Преди 13 часа

Сега американецът е изправен пред съд по обвинения в жестокост към животни

Чешкият премиер поздрави Андрей Бабиш за победата на изборите

Чешкият премиер поздрави Андрей Бабиш за победата на изборите

Свят Преди 14 часа

АНО спечели близо 35% от гласовете на парламентарните избори

Бурята "Ейми" взе жертви във Франция

Бурята "Ейми" взе жертви във Франция

Свят Преди 14 часа

Бурята прекъсна електрозахранването

Украйна: Китай дава на Русия сателитна информация за ракетни удари

Украйна: Китай дава на Русия сателитна информация за ракетни удари

Свят Преди 14 часа

"Има доказателства за високо ниво на сътрудничество между Русия и Китай", каза Олег Александров

<p>Партията на Андрей Бабиш отбеляза победа на изборите в Чехия - какво следва?</p>

Партията на Андрей Бабиш отбеляза убедителна победа на изборите в Чехия - какво следва?

Свят Преди 15 часа

Избирателната активност беше доста висока - 68,8%

Арестуваха двама крадци в "Елените"

Арестуваха двама крадци в "Елените"

България Преди 15 часа

Предстои да бъде образувано разследване по случая

<p>Десетки арестувани на протест в Лондон след кървавата атака в Манчестър</p>

В Лондон арестуваха десетки протестиращи, които подкрепят забранена пропалестинска организация

Свят Преди 16 часа

Организаторите на демонстрацията отхвърлиха призивите на полицията и правителството да отменят проявата

Дрон над летището във Франкфурт, 41-годишен мъж е арестуван

Дрон над летището във Франкфурт, 41-годишен мъж е арестуван

Свят Преди 17 часа

Няма данни 41-годишният задържан да има връзка с Русия

Внимание, шофьори! Авария остави тунелите "Витиня" и "Ечемишка" без осветление

Внимание, шофьори! Авария остави тунелите "Витиня" и "Ечемишка" без осветление

Свят Преди 17 часа

Екипите работят за възстановяване на електрозахранването в максимално кратки срокове, уточниха от АПИ

<p>&quot;Това е една от най-варварските руски тактики&quot;</p>

Украински министър след атаката срещу пътнически влак: Това е една от най-варварските руски тактики

Свят Преди 18 часа

Министърът поясни, че срещу гарата са били извършени две последователни атаки

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg

Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

ТЕСТ: Избери си идеалната уютна вечер и разбери какво есенно вълшебство те очаква

Edna.bg

Пещерата на Св. Иван Рилски: задължително място за всички българи

Edna.bg

Вини Жуниор: Искам да продължавам така, за да помагам на отбора

Gong.bg

Шаби Алонсо: Винисиус изигра много добър мач и бе решаващ за победата ни срещу Виляреал

Gong.bg

Приятел на Васил Димитров: Притеснявам се за него, но той ще измисли какво да прави

Nova.bg

Лекар: Препоръчвам на хората да се ваксинират, защото това спестява сериозни проблеми през зимата

Nova.bg