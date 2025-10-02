България

„Приберете ме у дома“ - българинът, задържан в Газа, с обръщение в социалните мрежи

"Спрете геноцида в Газа", призова Васил Димитров

2 октомври 2025, 12:50
Електрозахранването в АЕЦ

Електрозахранването в АЕЦ "Чернобил" е възстановено
Представители на пет министерства се събраха на спешна среща заради лошото време

Представители на пет министерства се събраха на спешна среща заради лошото време
Скандал в НС след като ПАСЕ спря мониторинга на България

Скандал в НС след като ПАСЕ спря мониторинга на България
Сарафов прехвърли разследването за предполагаемо насилие над дете в Каблешково на прокуратурата във Варна

Сарафов прехвърли разследването за предполагаемо насилие над дете в Каблешково на прокуратурата във Варна
Тодор Тагарев: Нямаме възможностите да построим “стена срещу дронове” за една година

Тодор Тагарев: Нямаме възможностите да построим “стена срещу дронове” за една година
Делян Пеевски: Румене, излез!

Делян Пеевски: Румене, излез!
Борисов: Важно е да имаме силни и организирани служби за сигурност заради войната

Борисов: Важно е да имаме силни и организирани служби за сигурност заради войната
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Б ългарин, участващ в хуманитарната флотилия „Глоубъл Сумуд“, е задържан от израелските военноморски сили.

Задържаният е Васил Димитров от София, който лично оповести случилото се с видео в социалните мрежи. Той отправя призив към българското правителство да се намеси.

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Името му се появи в официалния Instagram канал на флотилията, който потвърди присъствието на чуждестранни граждани на борда.

"Казвам се Васил Димитров и съм от София, България."

С тези думи Васил Димитров започва видеото, в което разказва, че е бил отвлечен и задържан против волята си от израелските окупационни сили. Той е част от екипажа на флотилията „Глоубъл Сумуд“, която превозва медицински материали и друга хуманитарна помощ. Флотилията е задържана тази нощ от израелските военноморски сили.

"Ако гледате това видео, аз съм отвлечен от израелските окупационни сили", казва той на английски език.

Димитров отправя призив към българското правителство:

"Кажете на моето правителство да спре със съпричастността към Израел и да ме прибере у дома. Спрете геноцида в Газа."

Флотилията отплава от Испания миналия месец с около 45 кораба, превозващи активисти и политици, сред които шведската екоактивистка Грета Тунберг, френската политичка Мари Мазмур и френско-палестинската евродепутатка Рима Хасан.

Декларираната й цел беше да пробие израелската блокада на Газа, където ООН предупреди за надвишаващ глад. След 10-дневен престой в Тунис, по време на който организаторите съобщиха за две атаки с дронове, флотилията възобнови пътуването си на 15 септември.

На 1 октомври флотилията съобщи, че на 66 морски мили от Газа около 25 израелски военни кораба са обградили три лодки.

Според нея комуникациите и GPS сигналите са били блокирани и са били използвани димни бомби.

По-късно същата вечер каналът „Глоубъл Сумуд“ в Instagram съобщи, че израелските сили са пресекли и се качили на борда на кораба Grande Blu заедно с други лодки в международни води.

„Това е незаконна атака срещу невъоръжени хуманитарни работници“, се казва в публикацията, която призовава правителствата и институциите да изискват безопасността и освобождаването на задържаните.

Израелският флот твърди, че е предупредил флотилията да не навлиза в блокираните води, като е посочил, че тя се приближава към „активна зона на военни действия и нарушава законна морска блокада“. По-късно Тел Авив потвърди, че лодките са били спрени и че екипажът е настанен в израелско пристанище.

Списъкът на задържаните включва граждани на Италия, Гърция, Турция, Швеция, Бразилия, Австрия, Малайзия и България. Сред тях е и Грета Тунберг, чието участие привлече световното внимание към пътуването.

Израелското външно министерство обяви, че ще депортира в Европа всички активисти, които са били на борда на корабите от флотилията, пресечени от израелските военноморски сили.

„Пътниците на Хамас-Сумуд на борда на яхтите си се насочват безопасно и мирно към Израел, където ще започнат процедурите по експулсирането им към Европа. Пътниците са живи и здрави“, написа министерството в X.  

Източник: БНТ/БГНЕС    
Васил Димитров Хуманитарна флотилия Глоубъл Сумуд Израелски военноморски сили Задържане Блокада на Газа Призив към правителството Активисти Грета Тунберг Международни води
Последвайте ни
Представители на пет министерства се събраха на спешна среща заради лошото време

Представители на пет министерства се събраха на спешна среща заради лошото време

Лекарство срещу стареене от Великденския остров промени медицината завинаги

Лекарство срещу стареене от Великденския остров промени медицината завинаги

Извънредна прогноза - нивата на някои реки може да се покачат с 5-6 метра

Извънредна прогноза - нивата на някои реки може да се покачат с 5-6 метра

Опит за убийство в Москва: Отровен ли е Башар Асад?

Опит за убийство в Москва: Отровен ли е Башар Асад?

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Радикално нова батерия за EV увеличава пробега с 50%

Радикално нова батерия за EV увеличава пробега с 50%

carmarket.bg
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи
Ексклузивно

Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

Преди 8 часа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа
Ексклузивно

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Преди 5 часа
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени
Ексклузивно

Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени

Преди 5 часа
Спират топлоподаването в целия столичен квартал
Ексклузивно

Спират топлоподаването в целия столичен квартал "Дружба 2" от днес

Преди 8 часа

Виц на деня

– Мамо, какво е компромис? – Когато тате реши, че е прав, а аз му разреша да мисли така.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Шоу от класа с Йорданка Христова, Христо Стоичков и Маги Халваджиян тази неделя в “Пееш или лъжеш”

Шоу от класа с Йорданка Христова, Христо Стоичков и Маги Халваджиян тази неделя в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 32 минути

Ще бъде ли подведена естрадната легенда?

Тир катастрофира и затвори пътя Троян - Априлци

Тир катастрофира и затвори пътя Троян - Априлци

България Преди 40 минути

Инцидентът е станал в района на кв. "Ливадето" на с. Орешак

.

Учени за първи път създадоха ембриони от ДНК на човешка кожа

Любопитно Преди 1 час

Техниката би могла да преодолее безплодието, дължащо се на старост или заболяване, като използва почти всяка клетка в тялото като отправна точка за живот

Италианска полиция иззе 21 фалшиви творби на Салвадор Дали

Италианска полиция иззе 21 фалшиви творби на Салвадор Дали

Свят Преди 1 час

„Виждаме значително присъствие на фалшификати на пазара, особено в съвременното изкуство“

Желязков в Копенхаген: България успешно пази европейските граници

Желязков в Копенхаген: България успешно пази европейските граници

България Преди 1 час

Премиерът акцентира специално върху усилията за противодействие на каналджиите

Захари Бахаров и Александра Лашкова с главни роли в новия италиански филм на Антонио Пису „БЪЛГАРИЯ AMORE MIO”

Захари Бахаров и Александра Лашкова с главни роли в новия италиански филм на Антонио Пису „БЪЛГАРИЯ AMORE MIO”

Любопитно Преди 1 час

Лентата тръгва по кината в цяла България на 17 октомври

Ужасяващи разкрития: От затвора лидер на култ подтиквал стотици към смъртен ритуал

Ужасяващи разкрития: От затвора лидер на култ подтиквал стотици към смъртен ритуал

Свят Преди 1 час

През 2023 г. в гората Шакахола, Малинди, бяха открити над 450 гроба на членове на забранените „Good News International Ministries“ на Макензи

.

Зов за помощ: Граничен полицай се нуждае спешно от средства за лечение

България Преди 1 час

Мариян е диагностициран с рак на кардия в областта между стомаха и хранопровода

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Свят Преди 1 час

Социолозите прогнозират, че предстоящите парламентарните избори ще бъдат спечелени от партията на милиардера Андрей Бабиш

20 години по-късно: Преразглеждат смъртта на журналиста Хънтър Томпсън

20 години по-късно: Преразглеждат смъртта на журналиста Хънтър Томпсън

Свят Преди 1 час

Томпсън почина на 67-годишна възраст в дома си в Уди Крийк, Колорадо – малко градче северно от Аспен, през февруари 2005 г.

Депутатите актуализираха бюджета заради водната криза в Плевен

Депутатите актуализираха бюджета заради водната криза в Плевен

България Преди 1 час

С измененията се променя списъкът на включените за община Плевен приоритетни проекти по Закона за държавния бюджет

Експерт: Как да изберем правилното олио за готвене

Експерт: Как да изберем правилното олио за готвене

Любопитно Преди 1 час

Не всички мазнини действат по един и същ начин в тялото – някои повишават холестерола, докато други помагат за неговото намаляване

Кола се вряза в тълпа хора пред синагога в Манчестър, има ранени

Кола се вряза в тълпа хора пред синагога в Манчестър, има ранени

Свят Преди 1 час

Заподозреният не е успял да влезе в сградата и е бил застрелян на място от въоръжена полиция

Естония: Сваляне на руските МиГ-31 щеше да е „стратегическа грешка“

Естония: Сваляне на руските МиГ-31 щеше да е „стратегическа грешка“

Свят Преди 1 час

Според Естония, три руски изтребителя МиГ-31 са прекарали 12 минути в нейното въздушно пространство над Балтийско море през септември

„Жива съм“: Селин Дион блести в нова роля въпреки заболяването си

„Жива съм“: Селин Дион блести в нова роля въпреки заболяването си

Любопитно Преди 2 часа

Канадската звезда беше обявена за лице на празничната кампания на Charlotte Tilbury за 2025 г.

Страх в Сърбия: Мащабна евакуация на стотици училища заради бомбени заплахи

Страх в Сърбия: Мащабна евакуация на стотици училища заради бомбени заплахи

Свят Преди 2 часа

Мащабната акция по евакуация на децата и проверките от полицията парализираха учебния процес и предизвикаха сериозно безпокойство сред обществото

Всичко от днес

От мрежата

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg
1

Хванаха огромна есетра в Черно море, върнаха я

sinoptik.bg
1

Внимание! Зима в планината

sinoptik.bg

Какво се случва, ако правите това по 20 минути, 3 пъти седмично?

Edna.bg

Джордж Клуни призна: Чувствам се като глупак до Амал!

Edna.bg

БФС обяви програмата за мачовете с Испания и Турция

Gong.bg

Щутгарт отвърна саркастично на шеф на Байерн за трансфера на Волтемаде в Нюкасъл

Gong.bg

Представители на пет министерства - на спешна среща заради лошото време

Nova.bg

Срина се системата за проверка на глоби в КАТ

Nova.bg