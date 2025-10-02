„Приберете ме у дома“ - българинът, задържан в Газа, с обръщение в социалните мрежи

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Борисов: Важно е да имаме силни и организирани служби за сигурност заради войната

Тодор Тагарев: Нямаме възможностите да построим “стена срещу дронове” за една година

Сарафов прехвърли разследването за предполагаемо насилие над дете в Каблешково на прокуратурата във Варна

Скандал в НС след като ПАСЕ спря мониторинга на България

Представители на пет министерства се събраха на спешна среща заради лошото време

Б ългарин, участващ в хуманитарната флотилия „Глоубъл Сумуд“, е задържан от израелските военноморски сили.

Задържаният е Васил Димитров от София, който лично оповести случилото се с видео в социалните мрежи. Той отправя призив към българското правителство да се намеси.

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Името му се появи в официалния Instagram канал на флотилията, който потвърди присъствието на чуждестранни граждани на борда.

"Казвам се Васил Димитров и съм от София, България."

С тези думи Васил Димитров започва видеото, в което разказва, че е бил отвлечен и задържан против волята си от израелските окупационни сили. Той е част от екипажа на флотилията „Глоубъл Сумуд“, която превозва медицински материали и друга хуманитарна помощ. Флотилията е задържана тази нощ от израелските военноморски сили.

"Ако гледате това видео, аз съм отвлечен от израелските окупационни сили", казва той на английски език.

Димитров отправя призив към българското правителство:

"Кажете на моето правителство да спре със съпричастността към Израел и да ме прибере у дома. Спрете геноцида в Газа."

Флотилията отплава от Испания миналия месец с около 45 кораба, превозващи активисти и политици, сред които шведската екоактивистка Грета Тунберг, френската политичка Мари Мазмур и френско-палестинската евродепутатка Рима Хасан.

Декларираната й цел беше да пробие израелската блокада на Газа, където ООН предупреди за надвишаващ глад. След 10-дневен престой в Тунис, по време на който организаторите съобщиха за две атаки с дронове, флотилията възобнови пътуването си на 15 септември.

На 1 октомври флотилията съобщи, че на 66 морски мили от Газа около 25 израелски военни кораба са обградили три лодки.

Според нея комуникациите и GPS сигналите са били блокирани и са били използвани димни бомби.

По-късно същата вечер каналът „Глоубъл Сумуд“ в Instagram съобщи, че израелските сили са пресекли и се качили на борда на кораба Grande Blu заедно с други лодки в международни води.

„Това е незаконна атака срещу невъоръжени хуманитарни работници“, се казва в публикацията, която призовава правителствата и институциите да изискват безопасността и освобождаването на задържаните.

Израелският флот твърди, че е предупредил флотилията да не навлиза в блокираните води, като е посочил, че тя се приближава към „активна зона на военни действия и нарушава законна морска блокада“. По-късно Тел Авив потвърди, че лодките са били спрени и че екипажът е настанен в израелско пристанище.

Списъкът на задържаните включва граждани на Италия, Гърция, Турция, Швеция, Бразилия, Австрия, Малайзия и България. Сред тях е и Грета Тунберг, чието участие привлече световното внимание към пътуването.

Израелското външно министерство обяви, че ще депортира в Европа всички активисти, които са били на борда на корабите от флотилията, пресечени от израелските военноморски сили.

„Пътниците на Хамас-Сумуд на борда на яхтите си се насочват безопасно и мирно към Израел, където ще започнат процедурите по експулсирането им към Европа. Пътниците са живи и здрави“, написа министерството в X.