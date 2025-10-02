Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Премиерът на Дания лично посрещна Росен Желязков в Копенхаген за среща на Европейския съвет

Б ългарският гражданин Васил Николаев Димитров е сред задържаните, след като израелските военноморски сили пресекли корабите от флотилията Global Sumud, опитващи се да доставят хуманитарна помощ в Газа, предаде БГНЕС.

Израел задържа Грета Тунберг и други екоактивисти (ВИДЕО)

Името му се появи в официалния Instagram канал на флотилията, който потвърди присъствието на чуждестранни граждани на борда, въпреки че Министерството на външните работи на България досега не е излязло с коментар.

Флотилията отплава от Испания миналия месец с около 45 кораба, превозващи активисти и политици, сред които шведската екоактивистка Грета Тунберг, френската политичка Мари Мазмур и френско-палестинската евродепутатка Рима Хасан.

Декларираната ѝ цел беше да пробие израелската блокада на Газа, където ООН предупреди за надвишаващ глад. След 10-дневен престой в Тунис, по време на който организаторите съобщиха за две атаки с дронове, флотилията възобнови пътуването си на 15 септември.

На 1 октомври флотилията съобщи, че на 66 морски мили от Газа около 25 израелски военни кораба са обградили три лодки.

Според участниците комуникациите и GPS сигналите са били блокирани и са били използвани димни бомби.

По-късно същата вечер каналът Global Sumud в Instagram съобщи, че израелските сили са пресекли и се качили на борда на кораба Grande Blu заедно с други лодки в международни води.

„Това е незаконна атака срещу невъоръжени хуманитарни работници“, се казва в публикацията, която призовава правителствата и институциите да изискват безопасността и освобождаването на задържаните.

Израелският флот твърди, че е предупредил флотилията да не навлиза в блокираните води, като е посочил, че тя се приближава към „активна зона на военни действия и нарушава законна морска блокада“. По-късно Тел Авив потвърди, че лодките са били спрени и че екипажът е настанен в израелско пристанище.

Списъкът на задържаните включва граждани на Италия, Гърция, Турция, Швеция, Бразилия, Австрия, Малайзия и България. Сред тях е и Грета Тунберг, чието участие привлече световното внимание към пътуването.

Израелското външно министерство обяви, че ще депортира в Европа всички активисти, които са били на борда на корабите от флотилията, пресечени от израелските военноморски сили.

„Пътниците на Хамас-Сумуд на борда на яхтите си се насочват безопасно и мирно към Израел, където ще започнат процедурите по експулсирането им към Европа. Пътниците са живи и здрави“, написа министерството в X.