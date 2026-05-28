Любопитно

Моделът Наталия Водянова обяви изненадващо, че е бременна с шестото си дете – третото от Антуан Арно

Руският супермодел, която роди за първи път на 19, скри бременното си коремче зад перфектни визии. Милиардерският наследник Антуан Арно и емблематичната красавица успяха да запазят в пълна тайна голямата новина за шестото си дете

28 май 2026, 16:48
Т я е един от най-уважаваните и елегантни модели на международната сцена. Освен това Наталия Водянова, която съчетава работата си в модата с филантропската си дейност, съумя да изгради любовна история – толкова стабилна, колкото и дискретна – с френския бизнесмен Антуан Арно, наследник на империята за луксозни стоки LVMH, за когото се омъжи през 2020 г. Двойката, която винаги излъчва съучастничество, където и да отиде, има повод за радост. Руският топмодел, която стана майка за първи път на 19 години, обяви изненадващо, че е бременна с шестото си дете на 44-годишна възраст – третото от френския бизнесмен, пише Holla!.

Тя пазеше бременността си в тайна

Голямата новина дойде чрез фотосесия на Наталия Водянова за корицата на френското списание Vogue, където тя вече показва бременното си коремче с къса синя рокля. Това беше голяма изненада, тъй като нищо не подсказваше за новото ѝ състояние. Нито в социалните си мрежи, нито при публичните си появи руският супермодел разкри нещо предварително. Всъщност една от последните ѝ публични снимки е от 10 март в Париж, когато посети дефилето на Louis Vuitton, облечена в текстурирана жилетка, мини пола на плисета и палто на цветя. Днес вече знаем, че визията ѝ е била перфектна, за да запази тайната, че отново ще става майка.

Първи подозрения за бременността ѝ

Въпреки това, същия този месец Наталия Водянова присъства на представянето на новата колекция висша бижутерия на Chaumet „A Journey Through Nature“, което се проведе в абатството Во дьо Серне във Франция. Там моделът събуди първите подозрения за бременността си, тъй като, съчетавайки комплект перли от колекцията висша бижутерия Joséphine, тя избра рокля с много висока ампир талия.

Дебют в майчинството на 19-годишна възраст

Наталия Водянова, която започва да работи като модел още като тийнейджърка, след като е открита, докато работи на пазар в родния си град Нижни Новгород (Русия), става майка на 19 години, съчетавайки това със звездна кариера, която тогава е в абсолютния си пик. По-конкретно, на 22 декември 2001 г. се ражда първият ѝ син Лукас Александър, плод на връзката ѝ с британския аристократ и бизнесмен Джъстин Портман. След като се омъжва за него на тайна цивилна церемония на 1 септември 2002 г. (години по-късно те вдигат голяма сватба в Санкт Петербург), двойката посреща още две деца: Нева (24 март 2006 г.) и Виктор (13 септември 2007 г.).

Любовната ѝ история с Антуан Арно

След почти десетилетие брак обаче Наталия Водянова обяви раздялата си с аристократа Джъстин Портман през юни 2011 г. Много скоро след това любовта отново изпълни сърцето ѝ и тя започна връзка с Антуан Арно, син на магната Бернар Арно – президент и главен изпълнителен директор на империята LVMH. Утвърдени като една изключително елегантна двойка на международната сцена, двамата запечатаха емоционалната си връзка през септември 2020 г. по време на романтична гражданска сватба в кметството на XVI район в Париж. Преди това обаче двамата вече бяха станали родители – на 21 май 2014 г. се ражда първият им общ син Максим, а на 4 юни 2016 г. – вторият, Роман.

