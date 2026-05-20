Напрежение в НС заради промените в правилника на парламента

Опозиционните партии обвиниха мнозинството в опит да ограничи правото им на контрол и участие в дебатите

Обновена преди 2 часа / 20 май 2026, 06:56
Верижна катастрофа на бул. "Цариградско шосе" в София
Терзиев: От днес "Капитолия" вече не е автокъща, връщаме Борисовата градина на софиянци
Фрапиращи практики в Агенцията по вписванията разкри правосъдният министър
Целият екип на единствения останал общински родилен дом в Пловдив излезе на протест
МС създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на "Евровизия"
Няма да има масови уволнения, Радев започва административна реформа
Румен Радев е поискал от Тръмп САЩ да премахнат визите за българи
Експерт: Възможно е горивата да поевтинеят до няколко месеца

С поровете около промените в правилника на Народното събрание продължават да изострят напрежението между управляващи и опозиция. Предложенията на „Прогресивна България“ за промени в начина на работа на парламента предизвикаха остри реакции от опозиционните партии, които обвиниха мнозинството в опит да ограничи правото им на контрол и участие в дебатите.

Сред предложенията е в т.нар. „ден на опозицията“ – сряда – да не се провеждат изслушвания на министри. Предвижда се още и съкращаване на времето за изказвания на народните представители по време на дебати в пленарната зала.

Най-сериозен спор обаче предизвика идеята за създаването на временна парламентарна комисия да бъдат необходими минимум 48 депутатски подписа.

Според опозицията това на практика ще затрудни значително по-малките парламентарни групи, които самостоятелно не разполагат с толкова народни представители.

От управляващите защитиха предложенията с аргумента, че целта е парламентът да работи по-ефективно и да се избегнат ненужни политически конфликти.

„48 подписа е приет стандарт в парламента. Един куп документи още от създаването на тази Конституция и на този парламент се внасят с 48 подписа и това никога не е било непреодолимо“, заяви Антон Кутев от „Прогресивна България“, цитиран от NOVA.

По думите му целта е Народното събрание да се съсредоточи върху законодателната работа и приемането на повече законопроекти.

„Нашата цел е парламентът да не се занимава с кухи теми и дребнотемие, а да се концентрира върху смислени законопроекти, които да се приемат по-бързо“, допълни той.

От опозицията обаче определиха предложенията като опит за ограничаване на парламентарния контрол.

„Предложението за създаване на временна комисия с 48 подписа на практика лишава опозицията от възможността сама да поставя тежки теми“, заяви Надежда Йорданова от „Демократична България“.

Тя предупреди, че не трябва дебатът да бъде заменян с „бързане“, а прозрачността – с „мълчание“.

„Не бъркайте мнозинството с право на безконтролност. Властта в една демокрация никога не е собственост на управляващото мнозинство“, коментира още Йорданова.

Критики отправиха и от „Възраждане“.

„С тези предложения, представяни като ефективност, всъщност се прави така, че Народното събрание да се превърне в механичен инструмент на правителството“, заяви Петър Петров.

Очаква се дебатите по промените в правилника да продължат и през следващите дни.

Източник: NOVA    
Народно събрание Прогресивна България Промени в правилника Опозиция Парламентарни дебати Ден на опозицията Изслушване на министри Временни парламентарни комисии Парламентарен контрол Критики
Верижна катастрофа на бул. "Цариградско шосе" в София

Уволнение в 7:00 ч. сутринта: Meta блокира лаптопите на хиляди служители, преди да разберат, че са съкратени

Фрапиращи практики в Агенцията по вписванията разкри правосъдният министър

Замръзнала във времето: Жената, чиято смърт остана незабелязана 42 години

Имате стар, скъп кредит: Ето как да си свалите вноската

Volvo: комбито е предопределено да се завърне

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 1 ден
Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 1 ден
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 1 ден
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 1 ден
Одобриха промени за изплащането на пенсиите

ЕК подписа споразумението с Украйна за заема от 90 млрд. евро

Кокаин в дантели: Хванаха дрога за 8 млн. долара в камион с бельо на Ким Кардашиян

НС ратифицира Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност

Радев назначи нови заместник-министри в три министерства

Четири зодии получават рядък шанс да сбъднат най-големите си мечти

"Той глади дори чорапите си": Приятелката на Григор Димитров разкри маниакалната му страна

СГС гледа делото срещу Иван Портних и още трима обвиняеми

„Великият понеделник" се завръща със специално издание – 14 седмици киномагия по KINO NOVA

Керана: Загубих си гласа за дълъг период от време

„Силата на Сибир 2" е факт: Путин получи спасителен пояс от Си Дзинпин след години застой

Топ 10 грешки при пътуване, които могат да ви превърнат в „пациент нула"

