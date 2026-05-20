Напрежение в НС заради промените в правилника на парламента

С поровете около промените в правилника на Народното събрание продължават да изострят напрежението между управляващи и опозиция. Предложенията на „Прогресивна България“ за промени в начина на работа на парламента предизвикаха остри реакции от опозиционните партии, които обвиниха мнозинството в опит да ограничи правото им на контрол и участие в дебатите.

Орязват правото на депутатите да говорят в парламента

Сред предложенията е в т.нар. „ден на опозицията“ – сряда – да не се провеждат изслушвания на министри. Предвижда се още и съкращаване на времето за изказвания на народните представители по време на дебати в пленарната зала.

Най-сериозен спор обаче предизвика идеята за създаването на временна парламентарна комисия да бъдат необходими минимум 48 депутатски подписа.

Според опозицията това на практика ще затрудни значително по-малките парламентарни групи, които самостоятелно не разполагат с толкова народни представители.

От управляващите защитиха предложенията с аргумента, че целта е парламентът да работи по-ефективно и да се избегнат ненужни политически конфликти.

„48 подписа е приет стандарт в парламента. Един куп документи още от създаването на тази Конституция и на този парламент се внасят с 48 подписа и това никога не е било непреодолимо“, заяви Антон Кутев от „Прогресивна България“, цитиран от NOVA.

По думите му целта е Народното събрание да се съсредоточи върху законодателната работа и приемането на повече законопроекти.

„Нашата цел е парламентът да не се занимава с кухи теми и дребнотемие, а да се концентрира върху смислени законопроекти, които да се приемат по-бързо“, допълни той.

От опозицията обаче определиха предложенията като опит за ограничаване на парламентарния контрол.

„Предложението за създаване на временна комисия с 48 подписа на практика лишава опозицията от възможността сама да поставя тежки теми“, заяви Надежда Йорданова от „Демократична България“.

Тя предупреди, че не трябва дебатът да бъде заменян с „бързане“, а прозрачността – с „мълчание“.

„Не бъркайте мнозинството с право на безконтролност. Властта в една демокрация никога не е собственост на управляващото мнозинство“, коментира още Йорданова.

Критики отправиха и от „Възраждане“.

„С тези предложения, представяни като ефективност, всъщност се прави така, че Народното събрание да се превърне в механичен инструмент на правителството“, заяви Петър Петров.

Очаква се дебатите по промените в правилника да продължат и през следващите дни.