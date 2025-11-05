Делян Пеевски обвини Рашков в лъжа, показа нови снимки по казуса с изборите в Пазарджик

Л идерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски показа нови снимки в кулоарите на парламента във връзка с казуса с частичните местни избори за общински съветници в Пазарджик и обвини депутата от ПП-ДБ Бойко Рашков в лъжа

На 30 октомври Пеевски показа снимки, на които, по неговите думи, са бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков, сега депутат от ПП-ДБ, и Мухарем, известен с прозвището Мухата. В отговор Рашков заяви, че няма представа кой е този човек и допълни, че се е здрависвал с много хора.

„Този навес къде се каза, че е от сатрапа Рашков – на кръстовището в Пазарджик, нали така?“, заяви лидерът на ДПС. "Ето го къде е навесът – къде се каза, че е - на кръстовището в Пазарджик, а той е в Хасково, улица "Стара планина", посочи Пеевски, показвайки снимки и карта на Хасково. „Сатрапът Рашков отново излъга, гърчи се тука при вас, хванат на местопрестъплението, като червей, заедно с момичето с пеньоара“, каза Пеевски и добави: „Ще ги разкривам докрай“.

„Няма да позволя никога повече тези хора да тормозят нашите хора, както са ги тормозили по времето на комунизма и по неговото министерстване като вътрешен министър на другия сатрап с шкодата. Никога няма да се случи. Аз съм гарант за това. Делян Пеевски.“, каза още лидерът на "ДПС - Ново начало".