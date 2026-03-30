България

Пренасочват болните с морбили от Врачанско към Плевен: Капацитетът в Бяла Слатина е изчерпан

Заради изчерпания капацитет във Врачанско, новите случаи на морбили ще се транспортират към УМБАЛ „Георги Странски“ в Плевен

Обновена преди 37 минути / 30 март 2026, 13:17
Повече от 14 пациенти не можем да приемем, липсва персонал“.

Това заяви за Vesti.bg директорът на МБАЛ – Бяла Слатина д-р Светлана Тодорова.

Ситуацията с разпространението на морбили в област Враца навлиза в критична фаза. Леглата в Инфекциозното отделение на белослатинската болница са запълнени, което налага спешна реорганизация и пренасочване на нови случаи към съседни области.

Местата са изчерпани: 14 хоспитализирани при капацитет от 10 легла

Директорът на лечебното заведение д-р Светлана Тодорова потвърди, че натискът върху болницата е огромен. Към момента в инфекциозното отделение са настанени 14 пациенти. Част от тях са с вече доказани лабораторни резултати, а останалите са с типична клинична картина, за които се очаква серологично потвърждение.

„Инфекциозното ни отделение разполага с 10 легла. За да отговорим на нуждите, разкрихме още 4 допълнителни легла към Вътрешно отделение. Избрали сме място с отделен вход, за да гарантираме пълна изолация и да не позволяваме смесване на потоците от пациенти“, поясни д-р Тодорова.

Критичен недостиг на персонал

Въпреки усилията на ръководството, възможностите за разкриване на нови места са изчерпани. Основната пречка не е липсата на пространство, а недостигът на медицински кадри.

„За съжаление, повече легла не можем да осигурим, тъй като нямаме необходимия персонал и специалисти по медицински грижи, които да обслужват тези пациенти. Това са максималните ни възможности“, призна директорът на болницата.

Новите случаи – към Плевен

Д-р Тодорова е категорична, че при поява на нови заразени, които се нуждаят от болнично лечение, те ще трябва да бъдат транспортирани извън областта. Най-близкият вариант е УМБАЛ „Георги Странски“ в Плевен, където функционира голяма инфекциозна клиника с по-голям капацитет.

Въпреки че в болницата в Бяла Слатина има постоянно движение на изписани и новоприети деца, лечебното заведение не може да поеме повече от 14 души едновременно.

Основните симптоми, за които родителите трябва да следят, са:

  • Висока температура;
  • Хрема, кашлица и зачервени очи (конюнктивит);
  • Характерен обрив, който обикновено започва от лицето и се разпространява надолу по тялото.

Заболяването не е за подценяване, тъй като може да доведе до сериозни усложнения като пневмония, възпаление на средното ухо или дори енцефалит (възпаление на мозъка), които в някои случаи могат да бъдат фатални.

Ваксинацията – единствената сигурна защита

Експертите са категорични: ваксината срещу морбили, паротит и рубеола е най-ефективното средство за превенция. Тя е част от задължителния имунизационен календар на България и се поставя на две дози:

  • На 13-месечна възраст;
  • На 12-годишна възраст.

Министерството на здравеопазването призовава всички родители в страната, и по-специално тези в засегнатия регион, незабавно да проверят здравните картони на децата си. Ако е пропусната имунизация, трябва веднага да се потърси личният лекар за наваксване на дозата. Ваксината е безплатна и доказано безопасна.

Процедура при съмнение и карантина

При поява на първите симптоми – температура и обрив – е изключително важно:

  • Изолация: Детето не трябва да посещава детска градина, училище или обществени места.
  • Консултация с лекар: Родителите трябва да се свържат с педиатър или личен лекар, като по възможност избягват чакалните с много хора, за да не заразят други пациенти.
  • Карантина: Всички контактни лица, които не са имунизирани или не са боледували, подлежат на наблюдение. Здравните власти предприемат мерки за ограничаване на движението на заразените до преминаване на инфекциозния период.

„Навреме поставената ваксина не само предпазва вашето дете от тежко протичане, но и изгражда „щит“ за цялото общество“, напомнят от здравното министерство. Регионалните здравни инспекции остават в готовност за предприемане на допълнителни противоепидемични мерки, ако броят на случаите продължи да расте.

Редактор: Елена Дремова
Последвайте ни

По темата

Трагедията на "принцесата на кокаина": Малко известната история на Мануела Ескобар

pariteni.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Ексклузивно

Тръмп: Куба е следващата

Ексклузивно

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Ексклузивно

28 март: Когато „кралицата" на градовете осъмна с ново име

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Любопитно Преди 10 минути

Ванеса Тръмп постави ултиматум на Тайгър Уудс да се вземе в ръце след новия му шокиращ арест за шофиране във Флорида. Голфърът е съкрушен и засрамен, а половинката му отказва официален коментар

България Преди 24 минути

Незабавно са започнали следствени действия по делото

Свят Преди 54 минути

Това би било достатъчно мъчително, дори ако очите, носът и устата ви не кървяха едновременно

Любопитно Преди 1 час

Рок иконата Алис Купър и съпругата му Шерил подновиха брачните си обети на пищна церемония в Аризона с 220 гости и куп рок звезди, доказвайки след 50 години семейно блаженство, че истинската любов в рокендрола съществува

Любопитно Преди 1 час

Това би започнало „отброяване като на бомба със закъснител за оцеляването на всяко живо същество на Земята, което разчита на фотосинтезата, което е огромното мнозинство от живота на повърхността и цялото човечество“

Свят Преди 1 час

От по-малко единодушно вземане на решения до неформално изолиране - страните от ЕС обмислят как да продължат напред без Унгария, ако Орбан спечели нов мандат

Любопитно Преди 1 час

Снимките на новия сериал „Tomb Raider“ със Софи Търнър са спрени заради нейна контузия на снимачната площадка, но от Prime Video обявиха, че нараняването е леко и работата ще се възобнови възможно най-скоро

България Преди 1 час

Той бе дългогодишен ръководел на администрацията на Конституционния съд, като поема длъжността през 2017 г.

Свят Преди 1 час

Трусът е бил на дълбочина около 116 километра

Любопитно Преди 1 час

„Когато опитът срещне ритъма”, написа легендарният футболист

България Преди 2 часа

Подобни действия нарушават свободата на вероизповеданието и вековно установения ред, уреждащ статута на Светите места в Йерусалим, посочват от ведомството

Любопитно Преди 2 часа

Объркани таксиметрови шофьори, загуби за магазините поради невъзможност за плащане с карта и още: хората в Москва се учат да живеят без мобилен интернет

Любопитно Преди 2 часа

За външния свят принцеса Беатрис и принцеса Юджини изглеждат сякаш са откъснати от останалата част на кралското семейство, докато последствията от скандала с връзките на баща им Андрю с педофила Джефри Епстайн продължават

Свят Преди 2 часа

Лекарите са в недоумение след първата медицинска евакуация в историята на НАСА. Майк Финке разказа за мига, в който гласът му изчезнал на борда на МКС: „Беше напълно неочаквано“. Научете защо 549 дни в безтегловност може да са причината

Астролог предупреди за опасни „разрушителни“ градуси през седмицата на Пълнолунието

Любопитно Преди 2 часа

Разберете защо 2 април е критичен за нервната система, кога Луната спира плановете ни и за кои 5 зодии Венера в Телец ще донесе неочаквана благословия и нов късмет

Любопитно Преди 2 часа

Наречен на името на книгата, синдромът на Алиса в Страната на чудесата е рядко неврологично състояние, което нарушава способността на мозъка да обработва сензорните сигнали

Всичко от днес

От мрежата

