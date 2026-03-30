Украинският натиск кара Русия да се огъва - не трябва да се отстъпва на Путин сега

Украински атаки с дронове срещу балтийското пристанище Приморск доведоха до спиране на приблизително 40% от руския износ на петрол

30 март 2026, 15:22
С лед четири години и неизмерими загуби на човешки живот и ресурси, Русия не само че не печели войната си срещу Украйна, но и се изправя пред едно от най-сериозните си поражения от известно време насам. Това посочва Майк Помпео за New York Post.

Миналия понеделник украински атаки с дронове срещу балтийското пристанище Приморск доведоха до спиране на приблизително 40% от руския износ на петрол, катастрофално развитие за отслабващата икономика, силно зависима от енергийния сектор.

Ударът по Приморск се случи на фона на значителен напредък на Киев в усилията му да отблъсне руските сили в района на Донецк, където според информация украински мини, минохвъргачки, артилерия и безпилотни апарати са убили около 6 000 настъпващи руски войници между 17 и 20 март.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заявява, че Съединените щати оказват натиск върху Киев да отстъпи ключовия регион Донбас на Русия в замяна на гаранции за сигурност.

Държавният секретар Марко Рубио отрича това твърдение и заявява, че САЩ действат единствено като неутрален посредник между двете страни. 

  • Спор за стратегията на САЩ

Според Майк Помпео, който е бил държавен секретар на САЩ в периода 2018–2021 г., уреждането на войната при условията на Москва в момент, когато Русия отслабва на бойното поле, би подкопало американското възпиране и би насърчило противниците на Вашингтон.

Той твърди, че подобен ход би означавал отстъпление пред държава, която в момента подпомага Иран с оръжия и разузнавателна информация, използвани срещу американски военнослужещи.

Авторът посочва, че президентът на САЩ разбира, че Владимир Путин реагира само на сила, и че този принцип е стоял в основата на американската външна политика по време на първия му мандат.

  • Военни и геополитически твърдения

Според Помпео Русия понася изключително тежки загуби, като изтекли военни данни сочат, че шансът за оцеляване на фронтовата линия е "почти нулев".

Посочва се също, че общите руски жертви могат да достигнат около 1,2 милиона, макар това да е представено като консервативна оценка.

В същото време Украйна през последните три месеца постепенно си връща територии и печели репутация за иновативни методи на водене на война.

Авторът твърди още, че позицията на Путин се отслабва и заради съюза му с иранското ръководство, като евентуална промяна в Иран би отслабила допълнително руското влияние в Близкия изток.

  • Политически послания

Помпео критикува идеята за споразумение при руските условия, като твърди, че това би било сигнал за слабост и би насърчило агресия от други държави, включително Китай.

Авторът цитира и бившия президент на САЩ Роналд Рейгън, според когото "умиротворяването не води до мир, а до война".

 

