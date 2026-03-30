Ново развитие по делото за убийството на Пейо Пеев

С офийският градски съд разгледа записите от камера, за която се твърди, че е уловила момента на убийството на Пейо Пеев.

Подсъдими за убийството са Габриела Славова и майка ѝ Красимира Трифонова. През януари 2024 г., градският съд пусна под домашен арест Славова, а остави в ареста Трифонова. Причината за смъртта на Пеев е удушаване, съобщиха разследващите тогава и казаха, че автомобилът с тялото на убития е открит опожарен в гориста местност, в района на Витоша, по пътя за хижа „Алеко“.

Съдът търси видеозаписи от момента на убийството на Пейо Пеев

Софтуерът за възпроизвеждане на видео в съдебната зала не разполагаше с възможност за приближаване на кадъра, с каквато опция е разполагал този на изготвилите експертизата. Според вещото лице Венелин Колев на записите се виждат действия в колата на Пейо Пеев, които могат да бъдат оприличени като душене. Те обаче не успяха да се видят в залата, тъй като камерата, която ги е заснела, е далеч от колата, а софтуерът на съда не позволяваше да се приближи образът.

Прокуратурата разкри смразяващи детайли от убийството на Пейо Пеев

Съдът наложи да бъде изготвена нова експертиза, като отделни откъси от целия запис на камерата бъдат приближени и изчистени със софтуер, за да може и в съдебната зала да се види какво се случва в колата.