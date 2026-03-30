„Стегни се или си тръгвам“: Ванеса Тръмп постави яростен ултиматум на Тайгър Уудс

В анеса Тръмп е поставила категоричен ултиматум на приятеля си Тайгър Уудс след шокиращия му арест за шофиране в нетрезво състояние, пише Page Six.

„Тя изобщо не е щастлива. Честно казано, едновременно е разочарована и малко ядосана“, сподели източник, близък до двойката, пред Daily Mail в събота.

„Това определено е червена лампа и тя му заяви, че ще се погрижи за нещата и че ще изисква пълна промяна от него“, добави източникът. „Той трябва да овладее ситуацията, в противен случай тя няма да остане с него.“

Вътрешният източник разкри пред изданието, че 48-годишната Ванеса действа като „загрижена приятелка, която поставя граници и му казва, че трябва да се стегне веднага“.

Според информацията, 50-годишният професионален голфър е „изключително разкайващ се“ и „иска да поправи“ грешките си. „Той е засрамен, ужасен е от всичко това“, продължава източникът. „И е наистина унизително това да се случи отново. Ванеса също е засрамена. Всичките ѝ приятелки я питат: „Момиче, какво, по дяволите, става?“

Междувременно Тръмп запази мълчание и не коментира ареста на Уудс, когато се завърна в социалните мрежи през уикенда, за да сподели видео на най-голямата си дъщеря Кай.

Двойката, чиято романтична връзка започна през март миналата година, бе видяна за последно да събира екипировката си по време на голф турнир миналия вторник.

Припомняме, че спортистът бе арестуван, след като претърпя катастрофа с преобръщане на автомобила си във Флорида, около 14:00 часа местно време в петък.

Според полицията, тестът за алкохол на Уудс е бил отрицателен. Твърди се обаче, че той е показал „признаци на неадекватност“. В крайна сметка спортистът бе задържан, след като отказа да даде „урина за анализ, което доведе до обвинения в шофиране в нетрезво състояние с нанасяне на имуществени вреди и отказ да се подложи на законоустановен тест“.

На полицейската снимка (т.нар. mugshot) се вижда, че очите на Уудс са зачервени и подпухнали, а по-късно той бе заснет от папараците да напуска затвора в окръг Мартин часове след ареста си.

На кадрите легендарният голфър изглежда видимо съкрушен, докато седи на предната седалка на високопроходим автомобил (SUV).