„Стегни се или си тръгвам“: Ванеса Тръмп постави яростен ултиматум на Тайгър Уудс

Ванеса Тръмп постави ултиматум на Тайгър Уудс да се вземе в ръце след новия му шокиращ арест за шофиране във Флорида. Голфърът е съкрушен и засрамен, а половинката му отказва официален коментар

30 март 2026, 15:38
„Стегни се или си тръгвам“: Ванеса Тръмп постави яростен ултиматум на Тайгър Уудс
Източник: istockphoto/gettyimages

В анеса Тръмп е поставила категоричен ултиматум на приятеля си Тайгър Уудс след шокиращия му арест за шофиране в нетрезво състояние, пише Page Six.

„Тя изобщо не е щастлива. Честно казано, едновременно е разочарована и малко ядосана“, сподели източник, близък до двойката, пред Daily Mail в събота.

„Това определено е червена лампа и тя му заяви, че ще се погрижи за нещата и че ще изисква пълна промяна от него“, добави източникът. „Той трябва да овладее ситуацията, в противен случай тя няма да остане с него.“

Вътрешният източник разкри пред изданието, че 48-годишната Ванеса действа като „загрижена приятелка, която поставя граници и му казва, че трябва да се стегне веднага“.

Според информацията, 50-годишният професионален голфър е „изключително разкайващ се“ и „иска да поправи“ грешките си. „Той е засрамен, ужасен е от всичко това“, продължава източникът. „И е наистина унизително това да се случи отново. Ванеса също е засрамена. Всичките ѝ приятелки я питат: „Момиче, какво, по дяволите, става?“

Междувременно Тръмп запази мълчание и не коментира ареста на Уудс, когато се завърна в социалните мрежи през уикенда, за да сподели видео на най-голямата си дъщеря Кай.

Двойката, чиято романтична връзка започна през март миналата година, бе видяна за последно да събира екипировката си по време на голф турнир миналия вторник. 

Припомняме, че спортистът бе арестуван, след като претърпя катастрофа с преобръщане на автомобила си във Флорида, около 14:00 часа местно време в петък.

Според полицията, тестът за алкохол на Уудс е бил отрицателен. Твърди се обаче, че той е показал „признаци на неадекватност“. В крайна сметка спортистът бе задържан, след като отказа да даде „урина за анализ, което доведе до обвинения в шофиране в нетрезво състояние с нанасяне на имуществени вреди и отказ да се подложи на законоустановен тест“.

На полицейската снимка (т.нар. mugshot) се вижда, че очите на Уудс са зачервени и подпухнали, а по-късно той бе заснет от папараците да напуска затвора в окръг Мартин часове след ареста си.

На кадрите легендарният голфър изглежда видимо съкрушен, докато седи на предната седалка на високопроходим автомобил (SUV).

Историята зад тайните вокали на Памела Андерсън в „Loverboy" на Марая Кери

Историята зад тайните вокали на Памела Андерсън в „Loverboy“ на Марая Кери

Любопитно Преди 8 минути

Памела Андерсън е тайната беквокалистка в хита „Loverboy“ на Марая Кери от 2001 г. Песента бележи труден период за певицата заради скандал със семпъл, използван от Джей Ло, и намесата на бившия ѝ съпруг Томи Мотола, но днес Марая я обожава

ДПС сезира Сметната палата да провери зам.-министър на МВР

ДПС сезира Сметната палата да провери зам.-министър на МВР

България Преди 19 минути

Според партията Иван Анчев трябвало да напусне управлението на НПО до 19 март

Възходът на Джеси Бъкли – от риалити форматите до триумфа на "Оскарите"

Възходът на Джеси Бъкли – от риалити форматите до триумфа на "Оскарите"

Любопитно Преди 1 час

От риалити шоу до историята на Оскарите: ирландката Джеси Бъкли покори критиците и Холивуд с феноменалната си роля в „Хамнет“, доказвайки, че истинският талант няма граници

Иран: Исканията на САЩ за преговори са прекомерни

Иран: Исканията на САЩ за преговори са прекомерни

Свят Преди 1 час

Багаи: Подложени сме на военна агресия

Ново развитие по делото за убийството на Пейо Пеев

Ново развитие по делото за убийството на Пейо Пеев

България Преди 1 час

Съдът наложи да бъде изготвена нова експертиза

<p>&quot;Умиротворяването не води до мир, а до война&quot;:&nbsp;Украинският натиск кара Русия да се огъва</p>

Украинският натиск кара Русия да се огъва - не трябва да се отстъпва на Путин сега

Свят Преди 1 час

Украински атаки с дронове срещу балтийското пристанище Приморск доведоха до спиране на приблизително 40% от руския износ на петрол

<p>Тръмп твърди, че преговаря с &bdquo;нов и разумен&ldquo; режим в Иран</p>

Доналд Тръмп твърди, че САЩ преговарят с „нов и разумен" режим в Иран

Свят Преди 2 часа

„Голям напредък“ или „пълно заличаване“: Доналд Тръмп обяви, че преговаря с нови лидери в Иран, но постави краен срок за отваряне на Ормузкия проток. Научете защо Вашингтон досега е щадил ключовия остров Харк и какво ще се случи, ако сделката пропадне

<p>Нова класация разбуни страхове за НЛО в САЩ</p>

"Данни за отвличания от извънземни" - нова класация разбуни страхове за НЛО в САЩ

Любопитно Преди 2 часа

Щатът Ню Йорк е регистрирал 8 314 наблюдения на НЛО от 1974 г. насам - по едно на всеки 1 003 жители

АПИ предупреждава: Няма да се продават винетки за час във вторник

АПИ предупреждава: Няма да се продават винетки за час във вторник

България Преди 2 часа

Причината са тестове на системата за резервно електрозахранване

Снимката е илюстративна

Човекът, който пада 40 минути: Невероятното оцеляване на пилота Уилям Ранкин

Свят Преди 2 часа

Това би било достатъчно мъчително, дори ако очите, носът и устата ви не кървяха едновременно

Алис Купър и съпругата му Шерил се ожениха отново след 50 години

Алис Купър и съпругата му Шерил се ожениха отново след 50 години

Любопитно Преди 2 часа

Рок иконата Алис Купър и съпругата му Шерил подновиха брачните си обети на пищна церемония в Аризона с 220 гости и куп рок звезди, доказвайки след 50 години семейно блаженство, че истинската любов в рокендрола съществува

8 мин. и 20 сек. тишина: Какво ще се случи, ако Слънцето внезапно изгасне

8 мин. и 20 сек. тишина: Какво ще се случи, ако Слънцето внезапно изгасне

Любопитно Преди 2 часа

Това би започнало „отброяване като на бомба със закъснител за оцеляването на всяко живо същество на Земята, което разчита на фотосинтезата, което е огромното мнозинство от живота на повърхността и цялото човечество“

Ще влязат ли американски войници на територията на Иран?

Ще влязат ли американски войници на територията на Иран?

Свят Преди 2 часа

Пентагонът е готов с план за сухопътна офанзива в Иран, разкриват източници на "Вашингтон пост"

5 начина, по които ЕС може да се справи с Унгария, ако Орбан бъде преизбран

5 начина, по които ЕС може да се справи с Унгария, ако Орбан бъде преизбран

Свят Преди 3 часа

От по-малко единодушно вземане на решения до неформално изолиране - страните от ЕС обмислят как да продължат напред без Унгария, ако Орбан спечели нов мандат

Софи Търнър се контузи на снимачната площадка, спряха работата по новия "Tomb Raider"

Софи Търнър се контузи на снимачната площадка, спряха работата по новия "Tomb Raider"

Любопитно Преди 3 часа

Снимките на новия сериал „Tomb Raider“ със Софи Търнър са спрени заради нейна контузия на снимачната площадка, но от Prime Video обявиха, че нараняването е леко и работата ще се възобнови възможно най-скоро

Почина главният секретар на Конституционния съд Валентин Георгиев

Почина главният секретар на Конституционния съд Валентин Георгиев

България Преди 3 часа

Той бе дългогодишен ръководел на администрацията на Конституционния съд, като поема длъжността през 2017 г.

