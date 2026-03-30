Вътрешният министър: Емилия Русинова е пътувала в чужбина с Петьо Петров - Еврото

В МВР е постъпила информация, че ръководителят на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова е преминавала многократно границата на България със съседни държави в компанията на Петьо Петров-Еврото. Това заяви пред журналисти служебният вътрешен министър Емил Дечев.

По думите му става въпрос за пътувания с два автомобила, в които са участвали общо между четири и пет души.

„Има и конкретен случай от 2021 г., при който г-жа Русинова е преминала границата със Северна Македония през ГКПП „Златарево“ в една и съща кола с г-н Петров“, посочи Дечев.

Данните – след разкритията за „Осемте джуджета“

Според вътрешния министър тези пътувания са се случили след април 2020 г., когато Антикорупционният фонд публикува разследването „Осемте джуджета“.

Той отправи остри критики към Русинова за липсата на публична реакция.

„Мълчанието на прокурор Емилия Русинова е оглушително. То е нетърпимо както за българските данъкоплатци, така и за институциите“, заяви Дечев, цитиран от NOVA.

Какво следва

На този етап не се съобщава за образувано разследване по конкретните данни, но изявлението на вътрешния министър поставя въпроси за евентуални връзки между представители на съдебната система и лица, свързвани с влияние в неформални мрежи.

Очаква се реакция както от страна на прокуратурата, така и от самата Русинова.

Казусът „Петьо Еврото“ и „Осемте джуджета“

Случаят с Петьо Петров-Еврото е сред най-коментираните в последните години, след като разследването „Осемте джуджета“ на Антикорупционния фонд разкри предполагаеми схеми за влияние върху съдебната система, бизнес конфликти и натиск върху магистрати и предприемачи.

В поредицата бяха представени твърдения за нерегламентирани практики, включително оказване на влияние върху прокурори и разследвания. Случаят предизвика широк обществен отзвук и постави под съмнение прозрачността и независимостта на част от институциите.

Името на Емилия Русинова неведнъж е било обект на публично внимание в този контекст, макар тя да не е обвиняема по делото.

Темата за евентуални връзки между магистрати и лица със спорна репутация остава чувствителна за обществото, особено на фона на продължаващите дебати за съдебната реформа и върховенството на закона в България.