Вътрешният министър: Емилия Русинова е пътувала в чужбина с Петьо Петров - Еврото

Има и конкретен случай от 2021 г., отбеляза Емил Дечев

30 март 2026, 13:02
В МВР е постъпила информация, че ръководителят на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова е преминавала многократно границата на България със съседни държави в компанията на Петьо Петров-Еврото. Това заяви пред журналисти служебният вътрешен министър Емил Дечев.

По думите му става въпрос за пътувания с два автомобила, в които са участвали общо между четири и пет души.

„Има и конкретен случай от 2021 г., при който г-жа Русинова е преминала границата със Северна Македония през ГКПП „Златарево“ в една и съща кола с г-н Петров“, посочи Дечев.

Според вътрешния министър тези пътувания са се случили след април 2020 г., когато Антикорупционният фонд публикува разследването „Осемте джуджета“.

Той отправи остри критики към Русинова за липсата на публична реакция.

„Мълчанието на прокурор Емилия Русинова е оглушително. То е нетърпимо както за българските данъкоплатци, така и за институциите“, заяви Дечев, цитиран от NOVA.

На този етап не се съобщава за образувано разследване по конкретните данни, но изявлението на вътрешния министър поставя въпроси за евентуални връзки между представители на съдебната система и лица, свързвани с влияние в неформални мрежи.

Очаква се реакция както от страна на прокуратурата, така и от самата Русинова.

Случаят с Петьо Петров-Еврото е сред най-коментираните в последните години, след като разследването „Осемте джуджета“ на Антикорупционния фонд разкри предполагаеми схеми за влияние върху съдебната система, бизнес конфликти и натиск върху магистрати и предприемачи.

В поредицата бяха представени твърдения за нерегламентирани практики, включително оказване на влияние върху прокурори и разследвания. Случаят предизвика широк обществен отзвук и постави под съмнение прозрачността и независимостта на част от институциите.

Името на Емилия Русинова неведнъж е било обект на публично внимание в този контекст, макар тя да не е обвиняема по делото.

Темата за евентуални връзки между магистрати и лица със спорна репутация остава чувствителна за обществото, особено на фона на продължаващите дебати за съдебната реформа и върховенството на закона в България.

Източник: NOVA, БТА/Борислава Бибиновска, Константин Костов    
Как Москва се учи да живее без мобилен интернет

Как Москва се учи да живее без мобилен интернет

Объркани таксиметрови шофьори, загуби за магазините поради невъзможност за плащане с карта и още: хората в Москва се учат да живеят без мобилен интернет

<p>Предупреждение за опасни &bdquo;разрушителни&ldquo; градуси през седмицата на Пълнолунието</p>

Астролог предупреди за опасни „разрушителни“ градуси през седмицата на Пълнолунието

Разберете защо 2 април е критичен за нервната система, кога Луната спира плановете ни и за кои 5 зодии Венера в Телец ще донесе неочаквана благословия и нов късмет

<p>&quot;Орбановите шпиони ме преследваха&quot;: Политически трилър в Будапеща</p>

"Орбановите шпиони ме преследваха", твърди унгарски журналист, обвинен в шпионаж

Саболч Паний казва, че обвиненията на Будапеща целят да „го притиснат психологически и да разрушат репутацията му", след негови разкрития за тайни разговори

Над 5000 сгради, милиони жители и супермодерна инфраструктура: Новият район Сюнган вече не е просто чертеж, а реално доказателство за скоростта, с която Китай преобразява бъдещето

От криза към решение: Кой ще спаси здравеопазването у нас?

От криза към решение: Кой ще спаси здравеопазването у нас?

Испания затваря въздушното си пространство за американски военни самолети

Испания затваря въздушното си пространство за американски военни самолети

Мадрид е забранил на американски самолети, базирани в други страни, включително Великобритания, да използват испанското въздушно пространство в контекста на военните операции в Иран

"Не е подходяща за ролята ми": Ким Новак не иска Синди Суини да я играе в биографичен филм

"Не е подходяща за ролята ми": Ким Новак не иска Синди Суини да я играе в биографичен филм

Холивудската легенда Ким Новак категорично отхвърли Сидни Суини за ролята си в нов биографичен филм, заявявайки, че звездата от „Еуфория" е „напълно погрешен" избор за пресъздаване на драматичната ѝ любовна афера със Сами Дейвис-младши

Русия вече изпраща и алкохолиците от клиниките на фронта

Русия вече изпраща и алкохолиците от клиниките на фронта

Неназован руски военнослужещ описва поток от новопристигнали в своето подразделение – много от тях по-възрастни, физически неподготвени и борещи се с алкохолна зависимост – в скорошни видеокадри

Създават специално комуникационно звено към Дирекция "ЕЕН 112"

Създават специално комуникационно звено към Дирекция "ЕЕН 112"

И. д. главен секретар Георги Кандев обяви, че 200 служители на ГДНП ще бъдат командировани в цялата страна

“Отговорни на пътя“, еп. 1: Как да реагираме при презавиване или недозавиване (ВИДЕО)

“Отговорни на пътя“, еп. 1: Как да реагираме при презавиване или недозавиване (ВИДЕО)

През целия месец април CarMarket.bg ще се превърне в една своеобразна трибуна, от която, без излишен патос и популизъм, ще говорим за „пътна безопасност" и „отговорност на пътя"

<p>Израел временно спря достъпа на латинския патриарх в Йерусалим до &quot;Божи гроб&quot;</p>

Скандал на Католическата Цветница - Израел временно спря достъпа на латинския патриарх в Йерусалим до "Божи гроб"

Религиозно напрежение и политически последствия в сърцето на Светата земя

Сфинксът в Гиза, Египет

Наистина ли има втори Сфинкс под пирамидите в Гиза? Отговарят археолозите

Твърденията, че втори, масивен Сфинкс е заровен под пясъците на платото Гиза в Египет, станаха вирусни в онлайн пространството, привличайки десетки милиони гледания в социалните мрежи и таблоидните заглавия. Но каква е истината

<p>Защо принцеса Шарлийн наруши черния дрескод пред папата</p>

Рrivilège du blanc: Защо принцеса Шарлийн наруши черния дрескод пред папата

Принцеса Шарлийн от Монако бе в бяло при папата заради католическия обичай privilège du blanc, докато останалите кралски дами бяха в черно, тъй като това право важи само за съпруги и монарси на католически държави

<p>&quot;Не ме карай да те преследвам&quot;: Как руските служби вербуват и контролират информатори</p>

"Не ме карай да те преследвам": Изтекли съобщения разкриват как руските служби вербуват и контролират информатори

Архив от чатове и записи хвърля рядка светлина върху методите на Москва за проникване в опозиционни мрежи в Европа

<p>Индустрия и превозвачи искат спешни компенсации заради войната в Близкия изток</p>

КРИБ, БФИЕК и СМП призовават правителството да разшири и задълбочи антикризисните мерки заради войната в Близкия изток

КРИБ, БФИЕК и СМП предупреждават за инфлационен шок и риск от разкъсване на веригите за доставки, ако държавата не увеличи обхвата на антикризисните мерки

Ремонтират ключови булеварди в София заради финала на Giro d'Italia 2026

Ремонтират ключови булеварди в София заради финала на Giro d'Italia 2026

Събитието е от световен мащаб, като се очаква да привлече вниманието на стотици милиони зрители

