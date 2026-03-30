Алис Купър и съпругата му Шерил се ожениха отново след 50 години

К огато легендарната рок звезда подновяваше брачните си обети със своята съпруга Шерил по случай 50-ата годишнина от сватбата им, той погледна своята "булка" в очите и заяви пред събралите се приятели и четири поколения от фамилията в разгара на гореща вълна във Финикс: „50-те години заедно доказаха на циничния свят, че истинската любов е трайна и е много жива.“
И колко вярно е това, тъй като техният съюз е известен като най-здравия – и най-дълъг – брак в историята на рокендрола. Списание HELLO! беше ексклузивно поканено да сподели невероятния им ден на 21 март 2026 г., когато 220 гости от музикалната индустрия, шоубизнеса и местната църква на двойката станаха свидетели как 78-годишният Алис и 69-годишната танцьорка Шерил си казаха „Да“ – отново – в историческото имение Wrigley Mansion.
На зашеметяваща церемония на открито, организирана на фона на известната планина Камелбек във Финикс, двойката беше венчана повторно от 92-годишния баща на Шерил – пастор Уилям Годард. Той влезе в същата роля, която изпълни и преди точно половин век, когато водеше първата им сватба.
- Церемония в духа на рокендрола
По време на необичайната за сезона мартенска гореща вълна, която донесе рекордни температури, гостите пристигнаха, облечени в изцяло черни дрехи, за да станат свидетели на церемония, която беше едновременно романтична и в духа на рокендрола. Сред присъстващите бяха басистът на Guns N' Roses Дъф Маккаган и съпругата му Сюзън Холмс Маккаган, легендарният текстописец и изпълнител Бърни Топин и съпругата му Хедър Кид, както и рок звездите Роб Зомби, Роб Халфорд, Крис Ейнджъл и Мерилин Менсън. Сред шаферките на Шерил бяха дъщерите на двойката – 44-годишната Калико и 34-годишната Сонора, снаха им Аманда Мур Купър, племенницата им София Оди и семейните приятелки Амбър Уилямс, Лиса Савале и Мила Маккейб. Сестрата на Шерил, Шона Баргар, беше нейна кума.
Кум от страна на младоженеца пък беше Шеп Гордън – мениджър на Алис в продължение на цели 55 години. Той е и един от едва шестимата души (включително самите Алис и Шерил), които са присъствали и на оригиналната церемония през 1976 г. Десетимата шафери на Купър включваха сина на двойката – 40-годишния Дашиел, зетя им Джед Уилямс и Диего Диас, както и приятелите Чък Савале, Боб Езрин, Кой Пойнтер и Кайлър Кларк.
Когато го попитаха за тайната на тяхното дълголетие, Алис сподели: „Хората винаги казват, че бракът е трудна работа, но с Шерил имаме най-лесния брак, който можете да си представите. Никога не се караме. С Шерил вярваме един в друг.“
Неговата съпруга добави с усмивка: „Имаме кратко определение за брак и това са двама нефункционални хора, които отказват да се откажат един от друг!“
Двамата, които все още пеят и правят турнета заедно, се запознават през далечната 1975 г., когато Шерил се явява на прослушване за емблематичното турне на Алис „Welcome To My Nightmare“. По-малко от година по-късно, когато Шерил е на 19, а Алис на 27, те сключват брак в Акапулко, Мексико.
Днес двамата излъчват непринудената близост на двойка, която е дълбоко влюбена от половин век – довършват си изреченията и се подканват взаимно да разказват истории. А тези истории са наистина невероятни: от разказа за това как Алис е бил представен на кума си Шеп от Джими Хендрикс и Джанис Джоплин, до спомена на Шерил за това как Алис ѝ е предложил брак през 1975 г. – „като в сцена от филма „Психо“, точно когато тя излизала от душа.
Алис с усмивка разказва, че за втория път той е избрал да ѝ предложи на сцената: „Миналата година участвахме в традиционното си коледно шоу и наближаваше 50-годишнината ни. Тогава просто казах: „Между другото, ще се омъжиш ли отново за мен?“
- Един наистина специален ден
Преди самата церемония двойката, тъй като са набожни християни, сподели кратък усамотен момент, за да се помоли заедно. Те обаче спазиха традицията и не се зърнаха в празничните си премени, докато Шерил не тръгна към олтара.
Булката беше облечена в изящна бяла сатенена рокля с корсет по цялата дължина от дизайнерката Veronica Koch, с рязко очертана ниска талия и впечатляващо деколте тип „котешко око“. Тя носеше букет, изработен от нейната приятелка Лиза Савале от Savale Flowers Antiques, а появата ѝ бе възвестена с тържествен тромпетен звук.
След като изпрати въздушна целувка на своя младоженец, тя премина по пътеката под ръка с баща си под звуците на класическото произведение „Пристигането на Савската царица“ от Хендел.
„Тя изглеждаше абсолютно сензационно, досущ като героиня на Дисни“, сподели развълнуваният Алис след това. „Гледката беше почти нереална – ето я красивата сграда, перфектно центрирана в кадъра, а пред нея стои истинска принцеса. В такъв момент си мислиш: „Е, няма как да стане по-хубаво от това!“.“
Бърни Топин, един от най-старите и близки приятели на Алис, сподели пред HELLO!, че „би прекосил целия свят заради тях в този ден“. Дъф Маккаган от своя страна разкри, че той и Сюзън, с която са женени от 26 години, гледат на семейство Купър като на истинско вдъхновение.
„Да имаме Алис и Шерил за наши ментори в любовта е просто прекрасно. Прекарваме много време заедно, защото живеем близо едни до други в Хавай и се виждаме доста често“, разказа Дъф. „Фактът, че бяхме поканени да дойдем днес, все още ме кара да изпадам в лека паника – все пак знаете, той е великият Алис Купър! Но в същото време те са просто най-земните и добри хора.“
С толкова много рок величия на едно място, вечерта просто нямаше как да мине без грандиозно шоу. Връщайки се обратно навън в специално преобразеното пространство с огромен дансинг и сцена, заобиколена от десетки трептящи свещи под лунната светлина, влюбената двойка се наслади на първия си танц. Той бе на песента „This I Swear Is True“ на The Skyliners, изпълнена на живо от кънтри групата Sixwire. А веднага след това започна истинското, легендарно рок парти...