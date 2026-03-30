Човекът, който пада 40 минути: Невероятното оцеляване на пилота Уилям Ранкин

Н а 14 октомври 2012 г. австрийският парашутист Феликс Баумгартнер подобри няколко рекорда и звуковата бариера, скачайки от капсула на 38 969 метра над земята - най-високият скок, опитван досега. Този скок беше дълъг. От момента на скока до докосването на земята изминаха цели 9 минути и 9 секунди.

Колкото и мъчително да звучи това за някой, чиято идея за забавление не включва летене към Земята с пределна скорост, в сравнение с изпитанието на подполковник Уилям Ранкин, скокът на Баумгартнер е бил като скок от висок стол.

На 26 юли 1959 г. Ранкин - ветеран от Втората световна и Корейската война - пилотирал изтребител F-8 Crusader от Масачузетс към Южна Каролина, когато машината му закъсала. Пред него имало огромни буреносни облаци и той решил да се изкачи до около 14 300 метра като предпазна мярка.

На тази височина двигателят отказал. Ранкин осъзнал, че ще трябва да се катапултира и да прелети цялото разстояние обратно до Земята точно през купесто-дъждовен облак (кумулонимбус). Тези облаци, известни като „Кралете на облаците“, обхващат цялата тропосфера и са единственият тип, който може да произвежда градушка, гръмотевици и светкавици. Температурите вътре са около -50°C, но студът не е най-големият проблем, когато няма достатъчно кислород за дишане.

„Отказ на захранването. Може да се наложи да се катапултирам“, казал Ранкин на своя партньор, преди да добави към себе си: „Това ще бъде доста високо скачане“.

Ранкин дръпнал лоста за катапултиране, губейки едната си ръкавица в процеса. Извън херметизираната кабина той веднага усетил последиците от декомпресията - носът, устата и очите му започнали да кървят. „Имах ужасното чувство, че коремът ми се е подул двойно. Носът ми сякаш експлодира. За 30 секунди мислех, че декомпресията ме е убила“, обяснява той.

„Беше шокиращ студ навсякъде. Глезените и китките ми започнаха да горят, сякаш някой е сложил сух лед върху кожата ми“, разкрива още той.

Ранкин знаел, че ако отвори парашута си веднага, ще се задуши или ще замръзне в облака. Вместо това разчитал парашутът да се отвори автоматично на около 3 000 метра чрез вграден барометър.

За време, което му се сторило вечност, Ранкин бил подхвърлян от мощни възходящи въздушни течения, докато около него падали светкавици. В крайна сметка парашутът му се отворил, но за негов ужас станало ясно, че все още е много над 3 000 метра, тъй като оставал вътре в самия облак. Възходящите течения започнали да подмятат отворения парашут и Ранкин се издигал и падал отново и отново през леда, с привършващ запас от авариен кислород. По думите му, той бил изхвърлян нагоре и надолу с до 1 800 метра наведнъж.

Накрая Ранкин успял да се спусне под облака, избягвайки светкавиците и задушаването. При приземяването главата му се ударила в дърво, преди да падне през клоните. Проверявайки часовника си, той разбрал, че е падал общо 40 минути.

Ранкин потърсил помощ на близкия път и спрял кола, за да стигне до болница. Там се оказало, че е в изненадващо добро състояние, страдащ само от леки измръзвания и декомпресионна болест. Той оцелява след това изпитание и доживява до 2009 г., умирайки на 88-годишна възраст.