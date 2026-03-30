5 начина, по които ЕС може да се справи с Унгария, ако Орбан бъде преизбран

Е вропейският съюз обсъжда извънредни планове в случай че неговият дългогодишен опонент, Виктор Орбан, спечели още един мандат.

Държавите от ЕС излагат няколко идеи как да предотвратят унгарския премиер, а в някои случаи и всеки друг "проблемен" лидер, да блокира функционирането на блока, съобщиха 10 дипломати от ЕС пред POLITICO . Сред тях са промяна на начина на гласуване, ограничаване на финансирането и дори изключване.

"Спазването на върховенството на закона е от съществено значение за достъпа до средства от ЕС", заяви европейският комисар по въпросите на демокрацията, правосъдието, върховенството на закона и защитата на потребителите Майкъл Макграт, попитан за възможността държави да бъдат засегнати от по-строги финансови санкции.

Унгария ще гласува на 12 април, и макар партията на Орбан "Фидес" да изостава с девет процентни пункта от партията "Тиса" на Петер Мадяр според POLITICO Poll of Polls, ЕС се подготвя за сценарий, в който Орбан побеждава.

Орбан отдавна е трън в очите на ЕС, като най-скоро блокира заем за Украйна, който беше одобрил през декември. За много хора на най-високо ниво в ЕС това е преминало границата. "Никой не може да изнудва Европейския съвет, никой не може да изнудва институциите на Европейския съюз", заяви разгневено председателят на Европейския съвет Антонио Коща пред журналисти. "Това, което Унгария прави, е напълно неприемливо."

След това се появиха обвинения, че Будапеща е поддържала контакти с Москва по време на войната в Украйна и че унгарският външен министър Петер Сиярто е използвал почивки по време на срещи на ЕС, за да информира руския си колега Сергей Лавров.

Ако Орбан спечели изборите, "ръкавиците ще паднат", заяви един старши дипломат от ЕС, получил анонимност, за да говори свободно.

"Мнозина смятат, че е премината червена линия (с блокирането на заема за Украйна) и че трябва да се направи нещо, но не е ясно какво", каза втори дипломат.

"Да кажем, че ще има подновени и засилени дискусии за това как да се справим с Орбан, които ще предизвикат по-искрен разговор за това как да го управляваме – и може би по-креативни решения", каза трети дипломат.

Ако Орбан победи, мненията са разделени дали той би се променил с нов мандат. "Той е достатъчно умен, един от най-умните политици в Европейския съвет, за да знае къде са границите", каза един старши служител на ЕС.

"Не мисля", каза един дипломат на въпрос дали ще се промени. "Той е троянски кон. Целият смисъл на ЕС е доверието, основата на Европа е сътрудничеството."

Ето някои от обсъжданите варианти, ако Орбан спечели следващия месец:

Промяна на начина на гласуване в ЕС

Една от опциите е разширяване на използването на гласуване с квалифицирано мнозинство (QMV), което обикновено изисква 55% от държавите членки, представляващи 65% от населението на ЕС, да подкрепят дадено решение, в области, които понастоящем изискват единодушие, като външната политика или части от дългосрочния бюджет на ЕС (Многогодишната финансова рамка, MFF).

ЕС вече е бил принуден да бъде креативен по отношение на Унгария. През 2023 г., когато лидерите обсъждаха преговори за разширяване с Украйна, на които Будапеща се противопоставя, тогавашният германски канцлер Олаф Шолц предложи Орбан да напусне залата (правилата на ЕС гласят, че единодушие се счита за постигнато и ако един лидер отсъства).

Защо може да проработи: трима дипломати бяха особено категорични по тази опция, като един отбеляза, че нараства готовността да се търсят начини за по-ефективно вземане на решения чрез увеличаване на QMV.

Друг от тези трима добави: "Това е нещо, което и без това се опитваме да прокараме, независимо от конкретния случай с Орбан: ако искаш да реагираш бързо, трябва повече решения да се вземат с квалифицирано мнозинство."

Защо може да не проработи: отказът от единодушие в повече области би бил огромна промяна, тъй като общото съгласие на всички държави е ключов принцип на ЕС.

Опитът да се придвижи напред кандидатурата на Украйна за членство в ЕС въпреки противопоставянето на Унгария, обсъждан миналия септември, не успя да събере достатъчна подкрепа сред държавите членки. Двама дипломати обаче казаха, че нов мандат на Орбан може да даде тласък за преразглеждане на подобни предложения.

Други остават скептични. Един дипломат посочи деликатния баланс във външната политика между ефективно вземане на решения и това, което държавите членки все още смятат за съществен аспект на националния суверенитет.

Европа на няколко скорости

Друга опция, спомената от четирима дипломати, е по-широко използване на гъвкави формати - от неформални коалиции на желаещите до засилено сътрудничество между по-малки групи държави.

Защо може да проработи: форматът на коалициите на желаещите "вече съществува до известна степен, особено в контекста на въпросите за сигурността, когато Великобритания е включена", каза един дипломат. "Но той не може да замени ЕС-27 като форум за обмен на информация."

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е намеквала за по-широко използване на засилено сътрудничество между желаещи държави, за да се заобиколи единодушието в области като конкурентоспособността.

В изказване на отстъпление на лидерите на ЕС в белгийската провинция през февруари тя каза: "Нашата амбиция винаги трябва да бъде да постигнем съгласие между всички 27 държави членки. Въпреки това, когато липсата на напредък или амбиция рискува да подкопае конкурентоспособността на Европа или способността ѝ да действа, не трябва да се страхуваме да използваме възможностите, предвидени в договорите за засилено сътрудничество."

Защо може да не проработи: макар Унгария да се е изключила от някои финансови механизми, свързани с Украйна, заедно с Чехия и Словакия, тя продължава да блокира подобни усилия. Например при заема за Украйна един от елементите, които трябва да бъдат одобрени, преди средствата да бъдат отпуснати, изисква единодушие.

"В случаи на много спешна нужда това може да е инструмент, но в крайна сметка пак се стига до решение от всички 27", каза един старши дипломат.

Двама други дипломати бяха критични към тези ограничени формати, като заявиха, че те трябва да бъдат изключение, а не новата норма. "Трябва да разглеждаме този въпрос случай по случай, но не мисля, че имаме интерес Унгария да не бъде на масата. Ние сме ЕС и трябва да запазим единството", каза един дипломат.

По-строго прилагане и финансов натиск

Друга опция е по-агресивно прилагане на мерки, като задържане на средства от ЕС.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща е повдигнал идеята, че блокирането на заема за Украйна от Орбан може да представлява нарушение на член 4(3) от договорите на ЕС, според който държавите членки са длъжни да оказват "лоялно сътрудничество".

"Коща изпрати писмо по този въпрос, но никога не го последва с действия", припомня един дипломат, като споменава опасенията от намеса в предизборна кампания.

Висш служител на Европейската комисия заяви, че използването на член 4(3) е възможност. Всяко нарушение може да доведе до процедура за нарушение, която, ако Съдът на ЕС се произнесе в полза на Комисията, би довела до финансови санкции.

Защо може да проработи: допълнително ниво на така наречената "условност", когато ЕС ограничава или спира достъпа до средства при нарушения на върховенството на закона, вече е включено в предложението на Комисията за следващия дългосрочен бюджет, който ще бъде договорен под ирландското председателство на Съвета, започващо през юли.

Макграт каза, че според новото предложение за МФР бюджетът на ЕС ще подкрепя реформи, които укрепват върховенството на закона в държавите членки.

"Това означава, че ако се случат нарушения на върховенството на закона, спирането на плащанията или блокирането на финансиране вече е на масата", каза той, без да споменава конкретно Унгария.

Защо може да не проработи: съветник на най-висшия съд на ЕС наскоро препоръча анулиране на решението на Комисията от 2023 г. да размрази 10,2 милиарда евро кохезионни фондове за Унгария. Мярката също се оспорва от Европейския парламент, който подозира, че това е било "услуга за услуга" в замяна на отказа на Унгария от вето по въпросите на Украйна. Окончателно решение още няма, но това показва проблемите, които могат да възникнат при задържане на средства.

"Условността е била доста ефективна в миналото, но трябва да има пряка връзка със злоупотреба със средства от ЕС. Можеш да блокираш средства, но не можеш просто да кажеш, че това е политически въпрос", каза един дипломат.

Будапеща вече е дала сигнал, че ще наложи вето върху всяко допълнително затягане на условията за върховенството на закона или дори ще блокира целия бюджет, ако е необходимо.

"Ако при новата МФР има реалистична възможност да нямаме достъп до средства от ЕС изобщо, защо бихме били заинтересовани да приемем такава МФР?", заяви унгарският министър по европейските въпроси Янош Бока.

Спиране на правото на глас

През 2018 г. Европейският парламент задейства член 7 от договорите на ЕС, който позволява спиране на правото на глас на държава членка, ако тя нарушава ценностите на блока.

Защо може да проработи: бившият външен министър на Литва Габриелюс Ландсбергис твърди, че дори самото преследване на член 7 има ефект. Когато е бил на поста, казва той, "дори натискът за член 7 създаваше напрежение върху Унгария - те бяха много нервни".

Защо може да не проработи: макар Европейският парламент да е задействал процедурата, тя е блокирана, защото спирането на правото на глас изисква единодушие от останалите 26 държави, а Словакия няма да се съгласи.

"По член 7 е нужна единодушност, ще бъде трудно", каза един дипломат. Друг добави: "Няма реален правен инструмент. Член 7 може да отнеме правото на глас, но всички 26 други трябва да са съгласни. И си представям поне един лидер, който няма да се съгласи", като намекна за словашкия премиер Роберт Фицо.

Изключване от ЕС

Най-драматичният и най-нереалистичният вариант. Нито една държава досега не е била изключвана от ЕС и темата остава табу.

Защо може да проработи: един дипломат посочва коментар, публикуван в юридически блог, който предполага възможност за преразглеждане на клаузата за напускане на ЕС (член 50, използван от Обединеното кралство при Брекзит) или други правни заобиколни решения за "излизане от Унгария".

Дипломатът казва, че това е "нереалистично, но добра идея за обсъждане", добавяйки, че "преди няколко години хората говореха хипотетично за този сценарий, сега той отново се обсъжда".

Защо може да не проработи: "Изключването не е предвидено в договорите и не виждам интерес да го правим", казва един дипломат. "Какво би направила Унгария в такъв случай? Би попаднала в орбитата на Русия."