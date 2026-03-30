Ученик с 28 импланта в гръбначния стълб се озова в ареста след фалшиво положителен тест за наркотици

30 март 2026, 10:17
Прокуратурата ще иска жената, намушкала четирима германци, да бъде настанена в психиатрия

Прокуратурата ще иска жената, намушкала четирима германци, да бъде настанена в психиатрия
Президентът Йотова обсъжда с НАП и КЗП мерките в подкрепа на бизнеса

Президентът Йотова обсъжда с НАП и КЗП мерките в подкрепа на бизнеса
Прокуратурата обявява обвиненията срещу д-р Станимир Хасърджиев

Прокуратурата обявява обвиненията срещу д-р Станимир Хасърджиев
Студ, дъжд, сняг: Какво време ни очаква през новата седмица

Студ, дъжд, сняг: Какво време ни очаква през новата седмица
Андрей Гюров: Наблюдаваме десеткратно увеличение на сигналите за купуването на гласове

Андрей Гюров: Наблюдаваме десеткратно увеличение на сигналите за купуването на гласове
Ученици от Велико Търново създадоха приложение за промоциите в магазините

Ученици от Велико Търново създадоха приложение за промоциите в магазините
Жената, намушкала четирима в София: Не харесвам германци

Жената, намушкала четирима в София: Не харесвам германци
Гюров: Членството ни в НАТО е най-сериозната гаранция за националната ни сигурност

Гюров: Членството ни в НАТО е най-сериозната гаранция за националната ни сигурност

Д ванадесетокласник с 28 импланта в гръбначния стълб е бил задържан в ареста заради положителен полеви тест за наркотици, който впоследствие се оказва фалшив. Павел Караджов понася цялото унижение заради поредна грешка на полевите тестове за дрога. Съдът обаче връща шофьорската му книжка още преди да излязат резултатите от кръвния тест, тъй като приема, че последиците от мярката биха били несъразмерно тежки.

"На 9 февруари миналия месец ме спряха за рутинна проверка и решиха да ми направят тест за наркотици. Той излезе положителен за кокаин", разказа пред NOVA Павел. 

По думите му тестът бил отворен пред него - както е по устав и закон.

Младежът е категоричен, че никога не е употребявал дрога.

"Бях задържан за 24 часа. Дадоха ми бутилка вода и 2 кроасана, въпреки че им казах за състоянието ми. Но не го взеха предвид", обясни той. 

След излизането му от ареста адвокат Ирина Маркова от Перник успява да убеди съда да спре предварителното изпълнение на мярката за отнемане на книжката. Съдът връща документа за управление на МПС още преди да излязат резултатите от кръвния тест.

Но историята не свършва дотук. "Отново ме спря полиция в Перник два дни, след като ми върнаха книжката. Започнаха проверка. Обясних им случая, защото името ми излязло в системата. Те ме попитаха дали употребявам или разпространявам. Отговорих: „Според вашите тестове – употребявам“. Решиха да ми направят нов тест. Отвориха го пред мен, но ме помолиха да се върна в колата си, докато излезе резултатът. Аз отказах, защото казах, че  вече нямам доверие. Резултатът излезе отрицателен", обясни Павел. 

Междувременно Административният съд в Перник постановява, че мярката е прекомерна и връща книжката, тъй като вината не е доказана. Има и постановление за прекратяване на досъдебното производство - тоест, Павел е напълно невинен.

Младежът споделя, че "шофира със страх, защото е спиран всеки ден в продължение на седмица, след като си взел книжката втория път". 

Майката на Павел заяви, че е била в шок, когато разбрала за случилото се. "Но бях категорична, че като се докаже невинността му - ще си търсят правата до край", посочи тя.

Адвокат Маркова обясни, че съдът се позова на презумпцията за невиновност и на риска от сериозни вреди при отнемане на книжка без доказана вина.

"Когато са налице предпоставки за отнемане на книжката по силата на заповедта, е възможно на адресата да бъде причинена значителна или трудно поправима вреда. В такива случаи гражданинът може да поиска спиране изпълнението на акта. В тази връзка искам да отбележа, че в Административен съд - Перник вече има установена практика, при която съдът постановява спиране на предварителното изпълнение на тази принудителна мярка, когато резултатът от направения тест за наличие на наркотични вещества, както в случая на Павел - е оспорен, дадена е кръв за медицинско изследване и се изчаква извършването на експертиза", подчерта защитникът. 

Източник: NOVA    
Ученик с 28 импланта в гръбначния стълб се озова в ареста след фалшиво положителен тест за наркотици

Ученик с 28 импланта в гръбначния стълб се озова в ареста след фалшиво положителен тест за наркотици

<p>&quot;Не ме карай да те преследвам&quot;: Как руските служби вербуват и контролират информатори</p>

"Не ме карай да те преследвам": Изтекли съобщения разкриват как руските служби вербуват и контролират информатори

Свят Преди 23 минути

Архив от чатове и записи хвърля рядка светлина върху методите на Москва за проникване в опозиционни мрежи в Европа

<p>Индустрия и превозвачи искат спешни компенсации заради войната в Близкия изток</p>

КРИБ, БФИЕК и СМП призовават правителството да разшири и задълбочи антикризисните мерки заради войната в Близкия изток

България Преди 27 минути

КРИБ, БФИЕК и СМП предупреждават за инфлационен шок и риск от разкъсване на веригите за доставки, ако държавата не увеличи обхвата на антикризисните мерки

Стела Димитрова - Майсторова, майка на Ивайло Калушев

Майката на Ивайло Калушев: Въпросът защо ги убиха виси с все по-разрастваща се сила

България Преди 35 минути

Близо два месеца след черния 1 февруари, когато започна разкриването на трагедията „Петрохан - Околчица“, Стела Майсторова се обърна към властите и разказа за „четирите епизода от прекършения живот“ на малкия Ники и приятелите му

Иран екзекутира двама мъже, обвинени във връзки със забранената опозиция

Иран екзекутира двама мъже, обвинени във връзки със забранената опозиция

Свят Преди 47 минути

Не е ясно кога са били арестувани или дали това се е случило през последните протести

<p>&quot;Интуицията&quot; на Тръмп го подведе в Иран</p>

Дипломация без дипломати: "Интуицията" на Тръмп го подведе в Иран

Свят Преди 1 час

Американският модел на договаряне се оказва неспособен да се справи с противник, който търси оцеляване чрез нанасяне на максимална болка

Интернет връзката е бавна? Може причината да е Windows

Интернет връзката е бавна? Може причината да е Windows

Технологии Преди 1 час

Ако скоростите на интернет връзката не са според очакванията, обикновено решаваме, че проблемът е в доставчика или в рутера. Оказва се обаче, че има и функции в операционната система Windows, които може пряко да влияят на свързаността

Война на ръба: Тръмп изненада с коментар, Иран отказва да приеме унижение

Война на ръба: Тръмп изненада с коментар, Иран отказва да приеме унижение

Свят Преди 1 час

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ и Иран са водили срещи „пряко и непряко“ и че новите лидери на Иран са били „много разумни“. Пакистан се готви да е домакин на преговори

Доналд Тръмп изгражда грандиозен военен комплекс под бална зала в Белия дом

Доналд Тръмп изгражда грандиозен военен комплекс под бална зала в Белия дом

Свят Преди 1 час

Балната зала всъщност скрива огромния комплекс, който се строи отдолу от военните

"Самолети кръжат с часове": Лошото време блокира ключово летище в Истанбул

"Самолети кръжат с часове": Лошото време блокира ключово летище в Истанбул

Свят Преди 1 час

<p>&quot;Куба е свършена!&quot;: Тръмп с остри думи</p>

Тръмп: Няма проблем с руския петролен танкер, който доставя помощ на Куба въпреки блокадата

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ заяви, че няма да възпрепятства доставки на петрол за острова заради хуманитарната ситуация

Зловещ феномен в Австралия: Небето стана кървавочервено (ВИДЕО)

Зловещ феномен в Австралия: Небето стана кървавочервено (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Червеникавият оттенък вероятно се дължи на начина, по който различните светлинни вълни се разпръскват в атмосферата

Принц Хари

Принц Хари иска да се върне вкъщи, чака покана от крал Чарлз

Любопитно Преди 1 час

<p>Андрей Гюров пристигна в&nbsp;Киев с българска делегация</p>

Българска делегация, водена от премиера Андрей Гюров, е в Киев

Свят Преди 1 час

В делегацията в Киев са също служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, на транспорта и съобщенията – Корман Исмаилов, на отбраната – Атанас Запрянов, на образованието и науката – Сергей Игнатов, и на енергетиката – Трайчо Трайков

<p>&quot;Воля за власт&quot;:&nbsp;Как Орбан се превърна в най-добрия приятел на Путин</p>

"Воля за власт": Как Виктор Орбан се превърна в най-добрия приятел на Путин в ЕС

Свят Преди 1 час

От либерален дисидент до любимец на MAGA - трансформацията на унгарския премиер, който върна Будапеща в орбитата на Москва

<p>&quot;Страните от НАТО допускат опасна грешка&quot;</p>

Страните от НАТО допускат опасна грешка при закупуването на оръжие

Свят Преди 2 часа

Сметната палата чака още 54 отчета на партии, крайният срок изтича във вторник

Сметната палата чака още 54 отчета на партии, крайният срок изтича във вторник

Парламентарни избори Преди 2 часа

Тези, които не го направят или закъснеят с подаването на документите, рискуват глоба

